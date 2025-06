Šef pokojninske blagajne zaračunal predavanje o reformi

Na ministrstvu za delo pravijo, da so predavanja javnih uslužbencev v prostem času osebna odločitev. Ogorčeni pa so v sindikatu poklicnih gasilcev, kjer se sprašujejo, ali bodo javne razprave pred sprejemom zakonov po novem postale plačljive.

Upokojenci in zaposleni konkretnih prepračunov kaj pokojninska reforma prinaša - z izjemo nekaj splošnih simulacij - še nismo prejeli. Z zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so nas pred časom glede izračunov usmerili na ministrstvo za delo. Šef tega istega zavoda pa je danes dopoldan o reformi - za honorar - predaval kar tri ure. To je razburilo do reforme kritične sindikate.

Cena za sodelovanje na Papeževem predavanju - 170 evrov s popustom - je višja od zimskega dodatka upokojencem, opozarja David Švarc iz Sindikata poklicnega gasilstva. Dodatno delo upokojencev je hkrati strogo omejeno.

"Tukaj je pač nek odgovor, na kakšen način se skuša te spremembe, tudi za čisto osebne lastne interese izkoriščat in lastne žepe polnit brez vsakega kančka sramu."

Papež očitke sindikata zavrača. Honorarja, ki ga je prejel od današnjega predavanja ni želel razkriti. "Predavati sem začel že leta 1992, sedaj mirno lahko rečem, da sem imel več neplačanih kot plačanih predavanj."

Oboje je izvajal v svojem prostem času, kot tudi večino medijskih obveznosti, nam je povedal v službeni pisarni. "Tukaj upokojenci zaradi tega nimajo nič več ali manj."

Z ministrstva za delo so sporočili, da: "Predavanja, ki jih posamezniki izvajajo v svojem prostem času in niso v nasprotju z veljavnimi predpisi, so stvar osebne odločitve."

Papež pa kritike razume tudi kot napad na reformo, za katero v sindikatu gasilcev grozijo, da je bodo rušili tudi z referendumom. "Škoda bi bilo, da bi se rušilo to reformo z referendumom, nikoli več se ne bo tako ugodno doseglo."

In v to bi rad prepričal tudi kritične sindikate, ki jim je ponudil svoje brezplačno predavanje.