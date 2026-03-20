Šef Sove potrdil, da so bili predstavniki Black Cube na Trstenjakovi 8

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost vladnega urada za komuniciranje (Ukom), je direktor Sove Joško Kadivnik danes članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost predstavil celotno dogajanje 10. in 11. decembra 2025 skupaj z materialnimi dokazi o obisku treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube - Giore Eilanda , Lirona Tzura in Dana Zorelle - na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež stranka SDS.

Po njihovih navedbah jim je predstavil tudi ugotovitve "o aktivnostih Black Cube na ozemlju Slovenije in v tujini, ki prav tako dokazujejo paraobveščevalno dejavnost zoper Republiko Slovenijo in vmešavanje na slovenske volitve iz tujine". "Vsi podatki in materialni dokazi so v procesu odstopa policiji in tožilstvu," so dodali.

Generalni direktor Policije Damjan Petrič pa je po njihovih navedbah poročal o celoviti in strokovni preiskavi v skladu s kriminalistično stroko. "Policija z vso potrebno skrbnostjo že preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime," so pojasnili. Kot so napovedali, bodo o vseh ugotovitvah obveščeni pristojni organi, policija pa bo o nadaljnjih korakih javnost obveščala skladno z interesi preiskave.

Sova je sekretariat SNAV že v sredo seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve, po vsej verjetnosti po naročilu iz Slovenije, in potrdila več obiskov predstavnikov podjetja Black Cube v Sloveniji v zadnjih mesecih. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.