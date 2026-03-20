Slovenija

Šef Sove potrdil, da so bili predstavniki Black Cube na Trstenjakovi 8

Ljubljana, 20. 03. 2026 13.27 pred 38 minutami 3 min branja 58

Avtor:
N.V. STA
Direktor Sove je operativni skupini SNAV predstavil dokaze o povezavah treh predstavnikov agencije Black Cube s sedežem SDS v Ljubljani ter o njihovem vmešavanju v slovenske volitve. "Ugotovitve dokazujejo paraobveščevalno dejavnost zoper Republiko Slovenijo," je dejal Kadivnik, dokaze pa bodo predali tožilstvu in Policiji. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pa je medtem izraelski veleposlanici Ruth Cohen-Dar, akreditirani za Slovenijo s sedežem v Tel Avivu, v telefonskem pogovoru izrazilo resno zaskrbljenost zaradi poročil o delovanju zasebne izraelske obveščevalne službe v Sloveniji.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost vladnega urada za komuniciranje (Ukom), je direktor Sove Joško Kadivnik danes članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost predstavil celotno dogajanje 10. in 11. decembra 2025 skupaj z materialnimi dokazi o obisku treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube - Giore Eilanda, Lirona Tzura in Dana Zorelle - na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež stranka SDS.

Joško Kadivnik
FOTO: Luka Kotnik

Po njihovih navedbah jim je predstavil tudi ugotovitve "o aktivnostih Black Cube na ozemlju Slovenije in v tujini, ki prav tako dokazujejo paraobveščevalno dejavnost zoper Republiko Slovenijo in vmešavanje na slovenske volitve iz tujine". "Vsi podatki in materialni dokazi so v procesu odstopa policiji in tožilstvu," so dodali.

Generalni direktor Policije Damjan Petrič pa je po njihovih navedbah poročal o celoviti in strokovni preiskavi v skladu s kriminalistično stroko. "Policija z vso potrebno skrbnostjo že preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime," so pojasnili. Kot so napovedali, bodo o vseh ugotovitvah obveščeni pristojni organi, policija pa bo o nadaljnjih korakih javnost obveščala skladno z interesi preiskave.

Sova je sekretariat SNAV že v sredo seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve, po vsej verjetnosti po naročilu iz Slovenije, in potrdila več obiskov predstavnikov podjetja Black Cube v Sloveniji v zadnjih mesecih. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.

Policija: Zavedamo se pomena zaupanja javnosti

Kot so zapisali v Policiji, zavračajo "pavšalne, poenostavljene in zavajajoče interpretacije, ki se pojavljajo v javnosti o poteku konkretnega predkazenskega postopka v zvezi z javno objavljenimi posnetki". 

Kot so dodali, razumejo povečano zanimanje javnosti, vendar policija preiskav ne vodi in ne komentira na način, ki bi lahko kakorkoli ogrozil zakonitost postopka ali učinkovitost nadaljnjih dejanj.

Policija posameznih operativnih aktivnosti ne razkriva javnosti, a to ne pomeni, da so neaktivni, temveč je to nujen pogoj "za zakonito in učinkovito izvedbo postopka". Razkrivanje metod bi lahko namreč neposredno ogrozilo nadaljnje aktivnosti, vplivalo na dokaze in škodovalo interesom postopka.

Presojanje uspešnosti preiskave pa ne more biti verodostojno in odražati realne slike operativnega dela policije, le na podlagi posameznih ali omejenih informacij, dodajajo. "Policija svoje aktivnosti izvaja izključno v okviru zakona, strokovnih standardov in interesov uspešne izvedbe postopka."

MZEZ v pogovoru z izraelsko veleposlanico

Kakršnikoli poskusi vplivanja na notranjepolitične procese so nesprejemljivi in nezdružljivi z načeli prijateljskih odnosov med državama, so poudarili na ministrstvu. Ob tem so pozvali Izrael, naj sprejme ukrepe za preprečitev takšnih aktivnosti pri njih registriranih družb.

black cube slovenija izrael snav vmešavanje slovenske volitve

KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bohinj je zakon
20. 03. 2026 14.29
To je že malo preveč. Za ene nedolžne volitve.
IQ200
20. 03. 2026 14.29
JJ, da te vidim zdaj zmagat na volitvah. Kdo je zdaj izdajalec in kolaborant? Je sploh kdo v Sloveniji, ki simpatizira z Netanjahujem? Aja JJ. In spet ga bodo nekateri obkrožili.
Minifa
20. 03. 2026 14.28
Ato je bil RAZLOG zakaj so se podelali v hlače, zakaj je TANJA FAJON utihnila zakaj so podvili rep med noge in potisnili glavo v pesek, ter odstopili odTOŽBE, strah JE VELIK GOSPOD..OSTALO pa še pride.....??
JApajaDAja
20. 03. 2026 14.28
to so odkrili v nekaj dneh...vso korupcijo pa brez tega še danes ne bi....in to je kredibilnost?
Pig Brother
20. 03. 2026 14.28
Kje so dokazi? Z dokazi ven, ne besedno, dokazi!!
Uporabnik1804794
20. 03. 2026 14.28
Če bi kaj imeli, bi vsi tej "dokazi" prišli v javnost, pa četudi so "tajni". Saj vemo, da so te stvari vedno pricurljale v roke določenim novinarjem, ampak zdaj nič nimajo zato tudi nič ni.
JOSEPH HAYDN
20. 03. 2026 14.28
Še zadnjič z vsemi topovi po koaliciji, potem je volilni molk
Pig Brother
20. 03. 2026 14.27
Znači tisti, ki so korupcijo razkrili so problem. Kdaj bomo pasuše vrnli?
Slovenecsem
20. 03. 2026 14.27
Ja kje so dokazi, slike, očitno je Golob v paniki in je naročil šefu Sove naj nekaj privleče na plan.
peT99
20. 03. 2026 14.26
Dajmo še kakšno o korupciji ne toliko o tem kako slabo delo opravlja sova in očitno zelo dobro Nika in Filiš an drugi strani.
grumf
20. 03. 2026 14.26
Lažnjivi kljukec..
rok1211
20. 03. 2026 14.24
Gotof si, čas za ponoven obisk zapora.
ZMERNI DESNIČAR
20. 03. 2026 14.24
kje so dokazi? slike? posnetki?
peT99
20. 03. 2026 14.25
Ni problem korupcija - problem je kdo jih je dobil.
grumf
20. 03. 2026 14.26
Na policiji in tožilstvu, sej ti piše..
Gutenberg
20. 03. 2026 14.26
Ničesar ni. Pa še datume so pobrkljali, poleg vsega.
Bartoreli77
20. 03. 2026 14.23
Poln, ve se kaj, vas imamo MSM.
jugatneme
20. 03. 2026 14.23
A je šef SOVA morda že tudi potrdil, da so bili video posnetki pristni? Kaj porečejo glavne igralke in igralci?? Ali to morda ni pomembno?
JApajaDAja
20. 03. 2026 14.23
če slo ne zazna korupcije, je greh, če to dokaže tujec s posnetki "elite, ki je pač zapela"?
PIERREBRICE
20. 03. 2026 14.23
Golobov drugi mandat zagotovljen! Janša, vlak ti je zopet odpeljal.
Mi Slovenci 111
20. 03. 2026 14.23
Ta objava je zgolj še en dokaz več, da je potrebno to vlado v nedeljo odstaviti! Namreč tako pokvarjenih v tej državi ne najdeš, pa če jih z lupo iščeš! Ko bodo vsi ti, ki so se znašli na posnetkih zaprti in bodo odgovarjali, vam bomo ljudje lahko zaupali. Stop sistemski korupciji in nedotakljivim! Na volitve!
Aijn Prenn
20. 03. 2026 14.29
Saj bo, saj bo... Bo prišla nekoč ena nedelja, ko bo SLO desnica zmagala. Ne ve se kdaj, ampak bo, zihr bo. Pa za državni praznik bo ta dan proglašen, ni dvoma.
Geronimo
20. 03. 2026 14.22
Ja in sedaj bo ptic dozivel orgazem
peT99
20. 03. 2026 14.22
Resni ljudje bi razpravljali o državni korupciji na posnetkih in ne o tem kdo je slabo vohunil za vohuni.... katastrofa.
