Direktor UKC povezan z izginotjem milijona evrov evropskih sredstev

Zgodba z zakonom o razvojni podpori pomurski regiji je dolga in zapletena. Zakon, ki je bil sprejet leta 2009, v času vlade Boruta Pahorja, je bil odgovor na stečaj za regijo vitalnih podjetij, denimo Mure, Nafte Lendava in Pomurke. Zakon naj bi podjetjem v gospodarsko prizadeti regiji prinesel okrog pol milijarde evrov, vendar je bil končni izplen precej manjši. Večina podjetji je prejela drobtinice – le nekaj tisoč evrov – nekatera podjetja pa milijone. Ta denar pa je nato poniknil po različnih kanalih, medtem ko so obljubljeni in načrtovani projekti zastali, podjetja, ki so sredstva pridobila, pa šla v stečaj.

V tistem času je bilo v Sloveniji ustanovljenih 17 razvojnih centrov, za katere je bilo namenjenih 161 milijonov evrov. Trije so bili ustanovljeni v Pomurju. Ti so za prijavljene projekte prejeli 21 milijonov evrov. Dva sta šla v stečaj in tako državi odnesla skoraj 20 milijonov nepovratnih sredstev. Preostali milijon in pol evrov pa je za projekt pridobivanja energentov iz komunalnih odpadkov prejel Razvojni center Preko.

Toda projekt pridobivanja energentov iz komunalnih odpadkov ni stekel. Večina denarja je šla za izdelavo študij, ki pa jih po poročanju RTV Slovenija na ministrstvu nimajo, z izjemo prve in zadnje strani. Urad za nadzor proračuna pa je pri dveh analizah ugotovil, da gre za plagiata. Ministrstvo je nato tožilo RC Preko za okrog 700.000 evrov, na koncu pa je država v poravnavi dobila nazaj le 271.000 evrov. Tako je lastnikom RC Preko ostal več kot milijon evrov.