Šefic: Naša naloga je priprava predlogov in prioritet ter skrb za realizacijo

Kot je v oddaji povedal Boštjan Šefic, bo delo potekalo na treh ključnih nivojih. Prvi je strokovno-posvetovalni, to skupino bo vodil Marjan Pipenbaher. Drugi nivo bo koordiniral Šefic, gre predvsem za koordinacijo med vsemi ministrstvi, državnimi organi in drugimi institucijami. V ta namen je bila imenovana tudi medresorska delovna skupina, s katero bodo skušali usmerjati in spodbujati ministrstva, hkrati pa spremljati realizacijo sprejetih ukrepov, je pojasnil Šefic. Tretji nivo bo operativen, na samem terenu, in sicer v obliki tehničnih pisarn. Po besedah Šefica do zdaj še niso dorekli točne strukture teh pisarn, a verjetno je, da bo državna tehnična pisarna imela več izpostav, predvsem na področjih, kjer bo obnova najzahtevnejša in kjer je škoda največja.