Šefic: Plaz je nevaren, predlagamo takojšnjo preselitev v začasne nastanitve

Kot so pred srečanjem povedali prebivalci, bodo državi dali še zadnjo priložnost, da jim konkretno pove ali se bodo v svoj kraj lahko še kdaj vrnili ali Struge za bivanje niso več varne. Če konkretnega odgovora ne bo, so napovedali zaprtje ne le lokalne, ampak ene od še pomembnejših cest. A glede na besede vodje službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica, še ni razloga za takšno ukrepanje. Sestanek naj bi bil namreč zelo odprt, polemičen in konstruktiven. "Veliko informacij in mnenj smo si izmenjali, to je bila tudi moja želja in cilj je bil dosežen," je povedal.

"Prvi cilj je bil tudi to, da krajanom in krajankam zelo jasno povem, da je plaz, s katerim se ukvarjamo, nevaren. Po ocenah strokovnjakov se ne izključuje možnosti, da se sproži," je povedal. Poudaril je, da je njihova prva skrb prav skrb za varnost. "Premoženje in vse ostalo je lažje reševati kot človeška življenja. Moj poziv je bil, naj se preselijo na začasne lokacije, da se v tem obdobju lahko naredi dodatne raziskave, zadeve preveri in predlaga morebitne ukrepe. To je najbolj pomembno," je prepričan Šefic.

Govorili so tudi o različnih možnostih glede namestitev. Večina prebivalcev je trenutno nameščena v turističnih kapacitetah, na sestanku pa so izrazili tudi skrb glede plačevanja tega začasnega bivanja, saj da so subvencije glede na njihovo situacijo premajhne. "Pričakujejo 100-odstotno nadomestilo za njihove začasne nastanitve. To bomo s kolegi z ministrstva preverili in morda tudi ukrepali, če bo to potrebno," je dejal.

Hkrati bi radi delali tudi na tem, da bi zavarovali vse objekte, ki so na območju še ostali, tako da se ne bi delala nadaljnja škoda. "Državna tehnična pisarna je določene ukrepe predlagala že pred skoraj mesecem dni, tudi kar se tiče vodovoda, da ne bi slučajno prišlo do zmrzovanja in vse ostale ukrepe," je povedal.

To je bil sicer šele prvi v nizu pogovorov, pojasnjuje Šefic, češ da obstaja tudi druga možnost. "Druga opcija je, da se razmisli o preselitvi in nadomestnih lokacijah," je povedal Šefic in še enkrat dodal, da to območje po vseh dosedanjih indikacijah predstavlja določeno stopnjo nevarnosti.