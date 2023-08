Šefic po obisku Sneberij: Ljudje so izjemno prizadeti, a optimistični

Kot je po obisku poplavljenih območij povedal državni sekretar Boštjan Šefic , je bil njegov glavni namen, da si v Sneberjah ogleda nastalo škodo na montažnih hišah. Imel je tudi priložnost, da se pogovori s stanovalci in se seznani z izzivi, s katerimi se soočajo. Kot je povedal, je po ogledu stanja zadovoljen, da se težave odpravljajo organizirano in da pri tem sodeluje Mestna občina Ljubljana.

Pomembno je, da sodeluje tudi proizvajalec hiš Marles, ki strokovno vodi in svetuje, da bodo hiše po popravkih znova funkcionirale normalno, kot so doslej. Takšna sanacija je vedno kompleksna, se zaveda, pri tem je lahko vreme zaveznik ali pa še dodatno zaostri situacijo, zato je še toliko bolj pomembno, da se to dela pod strokovnim vodstvom in da se pri obnovi ne povzroči še več škode ter s tem dodatne skrbi prebivalcem, je opozoril. Ocenil je, da je škoda res velika, ljudje pa so zaradi poplav izjemno prizadeti, a vendarle optimistični. "Vidijo luč na koncu tunela, mi pa jih bomo maksimalno podprli," je zagotovil.