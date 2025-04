Nekdanja šefica naj bi Petrolu pridelala za 11 milijonov evrov škode

Kot so kasneje dodatno vlagateljem pojasnili na Petrolu, naj bi Drobne Popovićeva skupaj s še enim članom uprave Matijo Bitencem družbo oškodovala za več kot 11 milijonov evrov. Nekdanja šefica Petrola vztraja, nadzorni svet naj bi leto dni po njenem odhodu dobil v roke še dodatno pravno mnenje in ekonomiko posla. Oba dokumenta naj bi potrjevala, da je bilo s poslom vse v redu: "Iskreno vam povem, kako je možno spregledati dejstvo, da obstaja dokumentacija v hiši, ki potrjuje, da je posel dober, in na drugi strani potem prek sporočil sporočati, da gre za oškodovanje družbe. Zame je to nedopustno."

A očitno nova uprava skupaj z nadzorniki tega mnenja ne deli. Kar so delničarjem in ostalim zainteresiranim sporočili na spletni strani Ljubljanske borze. "Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Odvetniške pisarne Zaman. Ugotovljeno je bilo, da je bila družbi povzročena materialna škoda. Uprava naj stori vse potrebno za povrnitev nastale škode."

Zakaj je torej zdaj prišlo do preobrata in povsem drugačnih ugotovitev?

Ob očitkih smo poklicali tudi odvetnika Matka Zamana , ki je pripravil poročilo o domnevni škodi. Pozvali smo ga, naj pojasni očitke. "Zakaj že?" nam je skromno odvrnil v telefonskem pogovoru. "Naj ona svoje pove, potem pa se bomo na podlagi tega odločili," je še dodal in nas preusmeril na drug naslov. "Zakaj pa ne pokličete na Petrol?"

Seveda smo poklicali tudi Petrol, a se na več naših klicev niso odzvali. Tako v družbi, ki je še vedno tudi v državni lasti, tudi niso odgovorili na vprašanje, ali so tožbe že vložili in proti komu. Niti na vprašanje, zakaj so milijonske izgube prepoznali šele zdaj, torej skoraj leto in pol po zamenjavi vodstva.

"Petrol lahko kadarkoli po obdobju petih let prekine to pogodbo, lahko bi tudi speljal postopke in če res meni, da je ta pogodba škodljiva, bi to lahko storil že prej," je še zaključila Drobne Popovićeva. Za zdaj tudi še ni znano, kdaj, predvsem pa zoper koga naj bi Petrol vložil tožbe. Eden od članov aktualnega vodstva, Jože Smolič, je bil namreč član uprave tudi v obdobju, ko je družba sklenila zdaj domnevno sporni posel.