Šefu Sove vpogled v pričanje za zaprtimi vrati. Bo to vplivalo na zaslišanje?

Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji šef Policije Boštjan Lindav sta na na zaprtem delu zaslišanja razkrila tajni podatek, je Sova sporočila komisiji, ki preiskuje domnevno nedopustno politično vmešavanje v delo Policije. Zvočni zapis in zapisnik zaprtega dela seje so predstavniki Sove, z direktorjem na čelu, pregledali na povabilo predsednika komisije in poslanca Gibanja Svoboda Mihe Lamuta. A direktor Sove je tudi med pričami omenjene preiskovalne komisije.

Kdaj bo direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) zaslišan in kako bo na zaslišanje vplivalo to, da se je že vnaprej seznanil z morebitnimi obtožbami Bobnarjeve in Lindava? Prav to bi bila namreč lahko ena od težav v prihodnjih dneh. Predsednik komisije Miha Lamut je že pred tedni namreč potrdil, da bo poleg direktorja Sove Joška Kadivnika zaslišan tudi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič. To sta poleg nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, nekdanjega šefa Policije Boštjana Lindava in predsednika vlade Roberta Goloba pravzaprav tudi dva glavna akterja, ko govorimo o tem, zakaj je bil zamaknjen datum aretacije ruskih vohunov.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Kar dve parlamentarni komisiji poskušata ugotoviti, ali so se pri tem zgodili nedovoljeni pritiski premierja Goloba. Šef preiskovalne komisije pa je zdaj šefu Sove omogočil celoten vpogled v to, kaj sta za zaprtimi vrati, tudi zoper njega, izpričala Bobnarjeva in Lindav.