Seizmolog: Popotresni sunki bodo trajali leto ali dve

Potres, ki je stresel Hrvaško, čutili pa smo ga tudi v Sloveniji, je bil eden najmočnejših potresov na Hrvaškem in v okolici, je za 24UR ZVEČER povedal seizmolog Ivica Sović. Odgovoril je tudi na vprašanje, zakaj je povzročil toliko škode in kakšni bodo popotresni sunki.

Ivica Sović, seizmolog z naravoslovno-matematične fakultete, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da je bil včeraj eden najmočnejših potresov, ki so se kdaj zgodili na Hrvaškem in verjetno tudi v bližnji okolici. Če ga primerjamo s potresom, ki je porušil Dubrovnik leta 1667, je to najmočnejši potres na Hrvaškem.

Glavni vzrok: bližina relativno velikega mesta, ki je staro Na vprašanje, zakaj je bilo toliko škode, je odgovoril: "Potres je bil na srednji globini naših potresov, torej na desetih kilometrih globine. To je globina, na kateri se potresi pri nas v glavnem dogajajo, ker nimamo globokih potresov, ki bi imeli žarišče na kakšnih 350 metrih globine. Potres pa je povzročil ogromno škodo, ker se je zgodil v bližini relativno velikega mesta, ki je staro. Petrinja je dovolj stara, da so zgradbe že precej dotrajane, tako da je to bil eden glavnih vzrokov."

Tresejo se tla od Grčije prek Makedonije, Hrvaške, Slovenije, vse do Verone v Italiji ... Je to ista prelomnica? "Ni vse na isti prelomnici, je pa medsebojno povezano. Če pogledate karto sveta in vse potrese, ki se dogajajo, vidite pacifiški pas, ki se preko bližnjega vzhoda povezuje z območjem, ki ste ga omenili. Torej Turčija, Grčija, Albanija, Črna gora, Hrvaška, Slovenija proti Idriji, Italiji. To je območje, kjer je zelo veliko potresov, tako da tudi ta ni bil s tega stališča nič posebnega," odgovarja seizmolog.

icon-expand Posledice hudega potresa v kraju Petrinja-8 FOTO: Bobo

Kaj lahko pričakujemo zdaj? "Tega vam ne morem povedati, ker nimam kristalne krogle, potresa ne moremo napovedati. Upam pa, da je bil to glavni potres–glede na energijo, ki se je sprostila, bi lahko bilo tako. Ampak ne morem reči, da ne bo več močnih potresov, ki bi lahko povzročili še večjo škodo, kot jo je ta. Kajti vse, kar bi se zgodilo zdaj, bi se zgodilo na že poškodovanih zgradbah, tako da lahko tudi šibkejši potres povzroči veliko škode." In kako dolgo bodo trajali popotresni sunki? "Vsaj eno leto, če ne dve. Kajti to je bil zelo močan potres,"je še povedal.