Seja o kavčih? Katera poslanska skupina jih ima (pre)več?

V poslanski pisarni Resni.ce imajo marsikaj, a očitno ne sedežne garniture. Jih pa imajo po njihovih informacijah veliko kolegi iz Levice.

"Ko smo prišli v to hišo, v našo pisarno, smo zaprosili za kak stol, za kako mizo. Vprašali smo, kako je s kavči, in izvedeli smo, da ima poslanska skupina Levica največ kavčev. Devet kavčev ima. Kdo je to plačal? Ostali ne trošijo tako kot vi," je dejala poslanka stranke Katja Kokot in dobila odziv poslanke Levice Nataše Sukič: "Spoštovana, poglejte, oglašam se s stola, ne s kavča."

Olje na ogenj je prilil še poslanec Nove Slovenije Andrej Reberšek: "Če preračunam, v prejšnjem mandatu je bilo pet poslancev Levice in devet kavčev. Torej en poslanec Levice spi na dveh kavčih." Ter ob tem navrgel še, da razpravo zaključuje v stilu Levice, in sicer: "Kavči za vse, ne le za peščico."

Posnetki seje, ki že od torka zabavajo državljane na družbenih omrežjih, pa niso ravno zabavni Levici. "Razumem jih kot zabavo v njihovem stilu. Da s tem odvračajo pozornost od tega, kaj pravzaprav počnejo z dvema zakonoma, ki so ju dali na dnevni red," je bila medtem kritična Sukičeva.