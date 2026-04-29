Slovenija

Seja o kavčih? Katera poslanska skupina jih ima (pre)več?

Ljubljana, 29. 04. 2026 20.03 pred 1 uro 2 min branja 38

Avtor:
Jaka Vran
"Kavči" v pisarni poslanske skupine Levica

Komaj se je dobro začel nov sklic državnega zbora, že smo priča zanimivim duelom, pa tudi prvemu komičnemu vložku, ki bo najbrž še nekaj časa zabaval ljudi na družbenih omrežjih. Med sejo skupnega odbora je debata nanesla na sedežne garniture oz. kavče, kot jih je poimenovala poslanka Resni.ce Katja Kokot, ki je kolegom iz Levice očitala, da nebrzdano trošijo javni denar za počitek.

V poslanski pisarni Resni.ce imajo marsikaj, a očitno ne sedežne garniture. Jih pa imajo po njihovih informacijah veliko kolegi iz Levice.

"Ko smo prišli v to hišo, v našo pisarno, smo zaprosili za kak stol, za kako mizo. Vprašali smo, kako je s kavči, in izvedeli smo, da ima poslanska skupina Levica največ kavčev. Devet kavčev ima. Kdo je to plačal? Ostali ne trošijo tako kot vi," je dejala poslanka stranke Katja Kokot in dobila odziv poslanke Levice Nataše Sukič: "Spoštovana, poglejte, oglašam se s stola, ne s kavča."

Olje na ogenj je prilil še poslanec Nove Slovenije Andrej Reberšek: "Če preračunam, v prejšnjem mandatu je bilo pet poslancev Levice in devet kavčev. Torej en poslanec Levice spi na dveh kavčih." Ter ob tem navrgel še, da razpravo zaključuje v stilu Levice, in sicer: "Kavči za vse, ne le za peščico."

Posnetki seje, ki že od torka zabavajo državljane na družbenih omrežjih, pa niso ravno zabavni Levici. "Razumem jih kot zabavo v njihovem stilu. Da s tem odvračajo pozornost od tega, kaj pravzaprav počnejo z dvema zakonoma, ki so ju dali na dnevni red," je bila medtem kritična Sukičeva.

V Levici nam sicer niso dovolili posneti njihovih poslanskih prostorov, so nam pa posnetke poslali sami in sporočili, da imajo štiri sedežne garniture.

Te so, kot kaže, postale že kar merska enota. Svoje je namreč pristavila tudi poslanka Gibanja Svoboda Alenka Bratušek, ki je dejala, se "ti isti poslanci ne vprašajo, koliko kavčev na mesec bodo zagotovili posameznikom, ko bodo potrdili zakon za bogate".

Na levem polu torej v bran Levici, pa na drugi strani poslanec SDS Andrej Poglajen: "Veliko pove o posamezni poslanski skupini to, da ima več kavčev kot poslancev."

Koliko jih imajo, smo povprašali vse poslanske skupine. Poleg Levice so nam odgovorili še v Slovenskih demokratih in pri Demokratih - obe skupini imata po enega.

kavč sedežna garnitura državni zbor seja poslanske skupine

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SloButale
29. 04. 2026 21.33
Nivo vrtca.
Odgovori
0 0
fljfo
29. 04. 2026 21.31
Zalog kaviarja niso pokazali?
Odgovori
+2
2 0
brabusednet
29. 04. 2026 21.30
Kako,kaj izgleda kavč od Maljevca,je fejst zguran.
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
29. 04. 2026 21.33
Samo od zadaj.
Odgovori
0 0
Vakalunga
29. 04. 2026 21.20
KAVČ socialisti, pardon kaviar socialisti..saj poznate POSLANCE na minimalce...s to tablo je letala ta pametna po MARIBORU..
Odgovori
+7
7 0
Angelina145
29. 04. 2026 21.13
Kupili so jih, potem pa domov nesli. Zato jih pa tukaj nimajo, samo 4 a ne.
Odgovori
+4
4 0
Yoda
29. 04. 2026 21.13
Pravilno, da imajo devet kavčev! Kaj pa, če pride kakšen obisk? Naj gostje sedijo na tleh? Nekateri ste pa res Butalci!!!
Odgovori
-4
2 6
Rdečimesečnik
29. 04. 2026 21.12
Sramota levica vrjetno so jih domov peljal une ta drage
Odgovori
+0
3 3
SpamEx
29. 04. 2026 21.11
Tisti ki so bolj poredko v službi (parlamentu) najbrž kavčev ne potrebujejo
Odgovori
+2
4 2
konc
29. 04. 2026 21.09
S tujim po koprivah je lahko. Mi častimo!
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1921539
29. 04. 2026 21.01
potrebujem en raztegljiv dbosed.Bom kar novega kupil,ker takile zgo....i pac niso ravno apetitlih niso
Odgovori
-1
3 4
Kod.
29. 04. 2026 20.56
Se pravi na pet Levičarjev en izmenično dela 😂,če bi bili lenuhi bi naročili deset kavčev 🤣🤣🤣
Odgovori
+3
7 4
DKR
29. 04. 2026 20.47
Tole Sukičko poznam še iz časov,ko je na tržnici prodajala rabljene LP plošče,..pa takrat še ni bila vidna predstavnica LGTBQ. Sem bil še pri njej doma in mi je potožila , da jo je ravnokar pustil fant,....potem je pa očitno prestopila v drugo ekipo. In tudi glede financ je prestopil na drug nivo, valja se v javnem denarju, drugim pa pametuje o skromnosti. In v tem je poanta 9 kavčev za 5 poslancev, ne v vrednosti,ampak v simboliki, ker je jasno, da so v Levici zgolj težki nakladači, ki skrbijo samo za svojo rit. Kaviar levičarji pač.
Odgovori
+0
12 12
supergigi
29. 04. 2026 20.36
Tipično za njih. Verjetno je že cel dan panika v Levici kam skriti preostale kavče 🤣🤣
Odgovori
-1
11 12
Bbcc123
29. 04. 2026 20.34
Kam smo prišli. Desni se s kavči ukvarjajo in z zakonom za bogate.
Odgovori
-2
12 14
EU Dig. Cenzura
29. 04. 2026 20.37
Bogi si res, ampak se mi ne smilis!
Odgovori
-3
9 12
Joužek
29. 04. 2026 20.31
Od kje pa stevotu pohištvo ,ki ga ima doma🤣🤣🤣🤣🤣🐑🐑🐑🐑🐑🐑
Odgovori
+5
16 11
EU Dig. Cenzura
29. 04. 2026 20.32
akaj ima to veze s tem? Levi ste res ovce, ne znate sami razmisljat, zato pa tako je. Kaksen kandidat za volitve taki volilci!
Odgovori
-1
12 13
EU Dig. Cenzura
29. 04. 2026 20.28
No pa imate rdeci nekaj za grizt, namesto da bi bili veseli ker se je ze toliko resnice odkrilo in se bo poskusalo urediti zadeve da slovenija splava iz vode zaradi rdecih! Milijarda letos ze!
Odgovori
-1
10 11
Lepa prihodnost
29. 04. 2026 20.27
Res zdaj so važni kavči haloo 🤔🤣 Otroške igre,a res ne obstaja ali ne znajo se pogovarjat o resnih zadevah Boli me za stol sli kavč 🤮
Odgovori
+4
14 10
Castrum
29. 04. 2026 20.32
Ja, važni so. Ne zaradi kavčev kot takih, ampak zaradi odnosa do državnega denarja. Pet poslancev, devet kavčev?
Odgovori
+4
14 10
Kaveljc
29. 04. 2026 20.26
Vse poslance in politike nagnat v velenjski rudnik delat tri mesece, da vidijo , kaj je delo in ne bodo razpravljali o kavčih. Pa plačo knapov ko se vrnejo v parlament.
Odgovori
-2
7 9
Zmaga Ukrajini
29. 04. 2026 20.26
Stevotova kamarila že dokazuje, da ni za nikamor drugam kot za v oštarijo. Kakšni klovni... in s čim se ukvarjajo. Tista jokajoča ženska, ki je ob nastopu mandata prosila za stol ali mizo (ali je hotela kar na mizi...) me močno spominja na tisto desnuharsko "cvetko" Škrinjarjevo, ki je tudi milo cvilila, ker da menda v njeni mladosti, ko smo bili globoko v komunizmu, ni bila deležna sadnih jogurtov. Evo, takle mamo... Kako že gre tista: "Ko klovn pride v palačo, ne postane kralj, ampak palača postane cirkus". Neverjetno, kdo tole voli.
Odgovori
-3
12 15
Zmaga Ukrajini
29. 04. 2026 20.27
Že mogoče, da se komu to zdi smešno, meni se zdi prej tragično - da nas pač zastopajo takšni neprilagojeni in nevzgojeni klovni.
Odgovori
+4
15 11
Vakalunga
29. 04. 2026 21.28
LUZER....poraz UKRAJINI....upam da jih RUSI dobro prevzgojijo..
Odgovori
0 0
Slovenecsem
29. 04. 2026 20.25
Poslanci Levice ne sedijo v parlamentu in pisarnah, ampak ležijo, dobesedno. 🙆🙆🙆
Odgovori
+2
13 11
