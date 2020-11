Seja DZ prvič na daljavo: 'Gre za verjetno najboljši sistem ta trenutek'

Gre za sistem, ki bo deloval znotraj že obstoječega in zdaj z video povezavo nadgrajenega parlamentarnega informacijsko-konferenčnega sistema, ki zagotavlja varnost in transparentnost. Kar je po besedah Zorčiča stalo nekaj deset tisoč evrov.

Kar so vodilni v hramu demokracije začeli načrtovati v prvem valu epidemije, je pred jutrišnjo sejo pripravljeno. To je možnost delovanja na daljavo. "Mislim, da bo to za parlamentarizem zgodovinska seja," o seji na daljavo pravi predsednik državnega zbora Igor Zorčič .

Ideja je čim bolj približati delovno okolje poslanskih klopi tudi doma. "V praksi pomeni to, da imajo možnost dvigniti roko. Za postopkovni predlog. Za repliko. Pomeni, da imajo uro, da se jim odšteva čas in da je ta ura integrirana z našim sistemom. Ko se sproži glasovanje, se jim pokažejo enake tipke, kot jih imajo pred seboj na mizah in se lahko odločijo za eno od treh možnosti," razlaga Zorčič.

Poslanci jutri sicer še ne bodo glasovali, temveč bodo devet ur polemizirali o kadrovanju vlade Janeza Janše. Možnosti sodelovanja na daljavo predvidoma ne bo izkoristilo prav veliko poslancev. Okuženi oziroma v izolaciji so bili prejšnji teden trije poslanci: Tadeja Šuštar in Mihael Prevc iz vrst stranke NSi ter Desusov Robert Polnar. Rok za prijavo za sodelovanje na daljavo pa je sicer do dve uri pred sejo.