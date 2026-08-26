Seja Knovsa o vplivih tretjih držav preložena: 'Nekdo se nečesa boji'

Na današnji seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bi morali predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) članom parlamentarne nadzorne komisije predstaviti informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. A so sejo danes preložili na prihodnji torek. Kot je pojasnila poslanka Svobode Janja Sluga, je v pripravah za sejo zahtevala od vlade gradivo glede postopka izredne naturalizacije osebe, povezane s predsednico republike. Gre za predsedničino prijateljico Viktorijo Krivolucko, ki je Rusinja, a ima tudi slovensko državljanstvo. "Glede na to, da je bilo izjavljeno, da je bila gospa ob pridobitvi državljanstva varnostno preverjena, želi zdaj Knovs pogledati, ali je temu bilo dejansko tako in kaj je bilo preverjeno," je pojasnila Sluga.

Janja Sluga FOTO: 24ur.com

"Vlada mi je na to mojo zahtevo odgovorila odklonilno. Ne glede na to, da sem ponovno zaprosila za ta gradiva, ki so nujno potrebna, da se opravi kvaliteten nadzor, do tega trenutka od vlade tega še nisem dobila, zato smo sejo danes zjutraj prestavili," je dejala. Do ravnanja vlade je bila kritična: "Kar lahko rečem je, da je več kot očitno, da se nekdo nečesa boji."

"Knovs je pristojen za nadzor nad delom Sove in Policije. Ta nadzor bo vestno tudi opravljal, sejo pa več kot očitno poskuša nekdo na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati," je ponovila. Enaka zgodba je po njenih besedah tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel udeležiti "in da naj se zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in prestavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje". Kot je namreč pojasnila, je Knovsu odgovorna Sova "in če direktor sam ne more priti na sejo, potem mora zagotoviti, da na sejo pride njegov namestnik ali druga oseba po pooblastilu". "Dolžnost Sove je, da se tega udeleži, sicer lahko jaz zdaj utemeljeno domnevam, da se hočejo izogniti nadzoru," je dejala. Ob tem je sicer priznala, da je Sova pozneje udeležbo direktorja na seji potrdila. Ne glede na to je sejo prestavila, v bodoče pa pričakuje, da ji Sova ne pošilja več opravičil. "Tega ne bom več dovolila. Od vlade bomo gradivo ponovno zahtevali, in ne glede na to, ali bo prišlo, bomo v torek izvedli sejo. Glede na informacije, ki jih bomo tam pridobili, bomo potem tudi ravnali ustrezno naprej," je napovedala.