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Slovenija

Seja Knovsa o vplivih tretjih držav preložena: 'Nekdo se nečesa boji'

Ljubljana, 26. 08. 2026 13.05 pred 53 minutami 3 min branja 7

Avtor:
STA M.P.
Janja Sluga

Za popoldne predvidena seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je preložena na prihodnji torek, je razvidno iz objave na spletni strani DZ. Predsednica Knovsa Janja Sluga je v obrazložitvi odložitve seje pojasnila, da jim vlada ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivolucke. Sova pa jih je sprva obvestila, da se njen direktor seje ne bo mogel udeležiti.

Na današnji seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bi morali predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) članom parlamentarne nadzorne komisije predstaviti informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. A so sejo danes preložili na prihodnji torek.

Kot je pojasnila poslanka Svobode Janja Sluga, je v pripravah za sejo zahtevala od vlade gradivo glede postopka izredne naturalizacije osebe, povezane s predsednico republike. Gre za predsedničino prijateljico Viktorijo Krivolucko, ki je Rusinja, a ima tudi slovensko državljanstvo. "Glede na to, da je bilo izjavljeno, da je bila gospa ob pridobitvi državljanstva varnostno preverjena, želi zdaj Knovs pogledati, ali je temu bilo dejansko tako in kaj je bilo preverjeno," je pojasnila Sluga.

Janja Sluga
Janja Sluga
FOTO: 24ur.com

"Vlada mi je na to mojo zahtevo odgovorila odklonilno. Ne glede na to, da sem ponovno zaprosila za ta gradiva, ki so nujno potrebna, da se opravi kvaliteten nadzor, do tega trenutka od vlade tega še nisem dobila, zato smo sejo danes zjutraj prestavili," je dejala.

Do ravnanja vlade je bila kritična: "Kar lahko rečem je, da je več kot očitno, da se nekdo nečesa boji."

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"Knovs je pristojen za nadzor nad delom Sove in Policije. Ta nadzor bo vestno tudi opravljal, sejo pa več kot očitno poskuša nekdo na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati," je ponovila.

Enaka zgodba je po njenih besedah tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel udeležiti "in da naj se zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in prestavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje". Kot je namreč pojasnila, je Knovsu odgovorna Sova "in če direktor sam ne more priti na sejo, potem mora zagotoviti, da na sejo pride njegov namestnik ali druga oseba po pooblastilu". "Dolžnost Sove je, da se tega udeleži, sicer lahko jaz zdaj utemeljeno domnevam, da se hočejo izogniti nadzoru," je dejala.

Ob tem je sicer priznala, da je Sova pozneje udeležbo direktorja na seji potrdila. Ne glede na to je sejo prestavila, v bodoče pa pričakuje, da ji Sova ne pošilja več opravičil. "Tega ne bom več dovolila. Od vlade bomo gradivo ponovno zahtevali, in ne glede na to, ali bo prišlo, bomo v torek izvedli sejo. Glede na informacije, ki jih bomo tam pridobili, bomo potem tudi ravnali ustrezno naprej," je napovedala.

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Sejo je Janja Sluga sklicala pred tednom dni, po tistem, ko so se v javnosti in delu politike razširila ugibanja in namigovanja o domnevnih povezavah predsednice republike Nataše Pirc Musar z Rusijo. Izhajala so iz medijskih razkritij o predsedničini prijateljici z ruskim in slovenskim državljanstvom. V uradu predsednice so namigovanja ostro zavrnili.

Sklepni del kampanje pred volitvami v DZ pa je močno zaznamovala afera Black Cube, v kateri so se pojavila namigovanja o povezavah stranke SDS z Izraelom z namenom vpliva na kampanjo. Predsednik stranke Janez Janša je očitke zavrnil.

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KOMENTARJI7

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Arzen
26. 08. 2026 14.11
LEVAKI SPET NEKAJ PRIKRIVAJO IN IGNORIRAJO SLO ZAKONODAJO!!!
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+1
1 0
vision105
26. 08. 2026 14.08
Kako pa napreduje preiskava o poskusu podkupovanja poslanca Resnice v katero je vpletena Sluga.Po samomoru gospoda iz Celja je čudežno vse utihnilo.Krvave roke bo nekdo očitno nesel s sabo v grob.
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+1
1 0
V.Sam
26. 08. 2026 14.04
Zavlačevanje, desetar SDV.
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
26. 08. 2026 13.52
Dajmo času čas. En teden ne pomeni nič. Če se ima kfo česa bati so samo sodelujoči. Ali pa tudi ne. Bo pa zanimivo spremljat. Vsi v tujini izražajo dvom v predsednico in dvom v odtekanje informacij. Upam da bo ostalo pri dvomu. Škoda pa je da se je dvom sploh pojavil. Res ni bilo treba
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+1
3 2
MladInPerspektiven
26. 08. 2026 13.59
@Smuuki- kdo so to "Vsi v tujini" sem bil na službeni poti v Nemčiji, Italiji, Španiji in tega nisem slišal od nobenega pa smo se pogovarjali o vseh zadevah... Kdo je to VSI res me zanima
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+1
2 1
ho?emVšolo
26. 08. 2026 13.41
Pomembno je le eno vprašanje, zakaj so prav vsi ministri iz vrst Svobode glasovali proti sodbi pridružitvi J.Afrike zoper Izrael!!!
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+6
8 2
MladInPerspektiven
26. 08. 2026 14.01
Po vsej verjetnosti je črna mamba nekako vplivala tudi na to ... ker druge razlage NI
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+1
1 0
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