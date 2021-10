SDS pričakuje ostro in učinkovito ukrepanje zoper organizatorje protestov

Odbora za pravosodje in za notranje zadeve sta na nujni seji razpravljala o dolžnostih pristojnih organov, da zaščitijo pravni red v državi. Razpravo so zahtevali poslanci SDS, ki menijo, da pristojni organi ne ukrepajo dovolj učinkovito zoper organizatorje neprijavljenih, včasih tudi nasilnih protestov ter posameznike, ki grozijo politikom. "Gre za nesprejemljiv poskus onemogočanja in kriminalizacije protivladnih protestnikov," so ob tem kritični v Levici. Olaj je medtem pohvalil delo posebne policijske enote.

Kot pojasnjujejo v SDS, so se za zahtevo odločili zaradi številnih neprijavljenih protestov, ki se odvijajo v prestolnici. Čeprav protesti nimajo prijaviteljev, stranka navaja, da jih organizirajo določeni javno izpostavljeni posamezniki. Na pozive različnih skupin pa so se odzvali tudi člani različnih kriminalnih združb, ki jih je mogoče videti na nezakonitih shodih, so zapisali. Od najvišjih predstavnikov Policije ter državnega tožilstva, sodišča in državnega odvetništva zato pričakujejo, da bodo v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in obveznostmi nemudoma ostro in učinkovito ukrepali zoper organizatorje neprijavljenih protestov in posamezne nasilne protestnike. Po enem od predlaganih sklepov naj odbora organe odkrivanja in pregona ter državno odvetništvo pozoveta k uvedbi prekrškovnih, kazenskih in civilnih odškodninskih postopkov zoper organizatorje neprijavljenih protestov in nasilne protestnike.

icon-expand Razpravo so zahtevali poslanci SDS. FOTO: Damjan Žibert

Upravno enoto Ljubljana naj bi pozvala, naj čim prej sprejme odločbo o prepovedi organiziranja shodov, zajetih v 6. členu zakona o javnih zbiranjih. Ta določba med drugim predvideva to možnost za shode, na katerih naj bi se izvajala kazniva dejanja oziroma na katerih naj bi se pozivalo k izvajanju kaznivih dejanj. Odbora naj poleg tega od državnega odvetništva zahtevata, da v zvezi z nasilnimi protesti oblikuje pravna mnenja, povezana z varstvom premoženjskih in drugih pravic in interesov države. Prav tako naj oblikuje pravna mnenja o skladnosti mnenj in ravnanj državnih organov s prakso sodišč v Sloveniji in prakso mednarodnih sodišč, še predlagajo v SDS. Levica: Obnašanje vlade je tisto, kar je ljudi pognalo na ulice V stranki Levica so kritični, da gre pri tem za "nesprejemljiv poskus onemogočanja in kriminalizacije protivladnih protestnikov". "Strategija Aleša Hojsa, Branka Grimsa in ostalih je, da nezadovoljstvo ljudi diskreditirajo kot nasilno izgredništvo. Svoje politične nasprotnike pa razglašajo za organizatorje shodov in jim poskušajo naprtiti kazensko odgovornost za posledice jeze, ki so jo sami sprožili," pravijo.

icon-expand Petkov protest na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Luka Kotnik

Kot pravijo je prav obnašanje vlade tisto, kar je ljudi pognalo na ulice. Poudarjajo, da so protesti rezultat odpora velike večine prebivalstva proti antisocialni, represivni in koruptivni politiki te vlade. Obregnili so se tudi ob menjavo direktorja PU Ljubljana. Kot so zapisali, so tudi prekrškovni postopki proti nenasilnim protestnikom polni zlorab in kršitev Policije.

Izpostavili so, da je bilo v Sloveniji v le petih dneh kar pet protestov; po eden v Trbovljah in Mariboru, trije pa so bili v Ljubljani. Protesti so imeli sicer različne poudarke, vendar pa so si bili v eni stvari enotni: "Ljudstvo ne podpira te oblasti." Ob tem so dejali, da je takrat, ko oblast nima podpore ljudstva, čas, da stopi z vrha in prepusti nalogo tistim, ki bodo vodili drugačno politiko. Olaj v sporočilu PPE: Ste nepogrešljiv del sistema zagotavljanja javne varnosti

icon-expand Anton Olaj FOTO: POP TV