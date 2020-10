Seja odbora DZ za kulturo prekinjena, koalicija se je 'opravičila'

Tik pred sejo so svojo odsotnost najavili vsi člani in članice Odbora za kulturo iz vrst vladajoče koalicije, in sicer Janja Sluga , Jurij Lep , Mojca Škrinjar , Bojan Podkrajšek , Alenka Jeraj , Janez Moškrič , Jožef Lenart , Elena Zavadlav Ušaj ter Felice Žiža in Zmago Jelinčič Plemeniti . Kot razlog so navedli službeno odsotnost oziroma zadržanost. Poslanka Tadeja Šuštar se ni opravičila.

Za danes ob 14. uri je bila sklicana 27. nujna seja parlamentarnega Odbora za kulturo, na kateri naj bi obravnavali problematiko prisilne izselitve kulturniških in civilnodružbenih organizacij z Metelkove 6 ter problematiko pritiskov in poskusov razgradnje javnih medijev in novinarstva v senci epidemije covid-19.

Nujno sejo so sklicale stranke Levica, SAB, LMŠ in SD, na dnevnem redu pa bi morali obravnavati dve točki: "nedopustne pritiske in poskuse razgradnje javnih medijev in pokončnega novinarstva s strani Vlade RS v senci spopadanja z epidemijo koronavirusa; ter poziv proti prisilni izselitvi kulturniških in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani ter za takojšnjo ustavitev sovražne politike vladajoče koalicije proti nevladnim prostovoljskim organizacijam".

Sledili so postopkovni predlogi preostalih prisotnih opozicijskih poslancev oziroma članov odbora, ki so menili, da je razpravo o drugi točki o poskusih razgradnje javnih medijev in pokončnega novinarstva s strani vlade v senci spopadanja z epidemijo koronavirusa nujno potrebno opraviti še pred sejo programskega sveta RTV Slovenija. Predsednico odbora Tomićevo so zato pozvali, da v skladu s Poslovnikom Državnega zbora RS zagotovi sklic seje pod 2. točko dnevnega reda v ponedeljek 2. novembra 2020 zjutraj.

Vse štiri opozicijske stranke so odsotnost desetih članov in članic Odbora za kulturo označile kot namerno blokado dela odbora, oviranje parlamentarne demokracije, zlorabo delovanja parlamenta in kršitev več členov Poslovnika. Opozorili so, da je službena dolžnost poslancev sodelovati na sejah delovnih teles, v primeru zadržanosti pa je potrebno zagotoviti nadomestilo, kar pa se ni zgodilo. Predlagali so, da se za manjkajočim članom in članicam odbora za dan odsotnosti, brez nadomestila, odšteje plačilo za delo, ki ga niso opravili.

"Blokado seje odbora v opozicijskem četvercu razumemo kot nezaslišano aroganco koalicije in njenih podpornikov, precedens brez primere v dosedanji zgodovini dela Državnega zbora in kot namerno dejanje za preprečitev demokratičnega dialoga o perečih družbenih vprašanjih, za katere vladajoča koalicija noče niti slišati, niti ne želi, da se širša javnost z njimi seznani," pa so v sporočilu za javnost zapisali v Levici. Vladajoča koalicija po njihovem bije vojno z javnimi mediji in nevladnimi organizacijami, izvaja kadrovske čistke, kjer namešča svoje politične privržence, načrtuje predčasno razrešitev vodstva na Radioteleviziji Slovenija in politično podreditev največje javne medijske hiše, z Metelkove v Ljubljani čez noč deložira najbolj prodorne in družbeno kritične nevladne in civilno družbene organizacije, pod grožnjo sodnega pregona. "Avtoritarna in proti-kulturna drža vladajoče stranke in njenih sodelavcev teži k suspenzu demokracije, popolnemu discipliniranju medijev in civilne družbe, ukinitvi kritike in zadušitve svobodne misli. Na današnji seji odbora naj bi tekla beseda prav o tem, in prav to je razlog, da jo je vladna koalicija tudi blokirala," poudarjajo.

Hkrati pa v stranki še dodajajo, da "današnji protidemokratični manever, bojkot parlamenta, zaviranje in razgradnja demokratičnega dialoga pomeni napad na temeljne vrednote in srž parlamentarne demokracije".

Edini koalicijski poslanec na današnji seji Branislav Rajić (SMC) pa, kot je povedal, današnjo situacijo razume kot odgovor na nepotrebno trmo predsednice odbora, saj da je bil na kolegiju vodij poslanskih skupin podan predlog, da se seja za nekaj dni prestavi. Temu predlogu je sicer sprva ugodila, nato pa se je odločila drugače. V skladu z 52. členom poslovnika je podal proceduralni predlog, da bi razpravo vseeno opravili, glasovanje o točkah pa bi izpeljali v obliki dopisne seje.

Predsednica odbora Tomićeva je pojasnila, da je sicer sprva res sprejela predlog, da se seja prestavi na naslednji teden, a je vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper zahtevala, da se razprava o javni RTV opravi pred sejo programskega sveta RTV in kot predlagateljici ji je ugodila. Glede Rajićevega proceduralnega predloga pa je pojasnila, da je bil 52. člen v prejšnjem mandatu spremenjen in da razprave v skladu z novim poslovnikom danes ni mogoče opraviti. Seja bo tako predvidoma potekala prihodnji teden.

Društvo Asociacija: Obsojamo nedopusten suspenz demokracije

Današnje dogajanje na Odboru za kulturo v Državnem zboru so ostro obsodili tudi v društvu nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture - Društvu Asociacija.

Kot pravijo, se je na današnji seji zgodilo "nedopustno izigravanje demokracije, ki mu ostro nasprotujemo". "Poslanci koalicije, z izjemo enega, se seje niso udeležili, s čimer so tehnično povzročili, da se razprava o urgentnih točkah dnevnega reda, o deložaciji nevladnih organizacij na Metelkovi 6 in razgradnji javnih medijev ni mogla zgoditi. Poslanci koalicije so sporočili, da se seje ne morejo udeležiti zaradi drugih delovnih obveznosti in ob tem se sprašujemo, katere delovne obveznosti so za poslance bolj pomembne od njihove temeljne obveznosti, udeležbe na sejah v Državnem zboru? Pričakujemo javno pojasnilo,"so zapisali. Četudi bi bili delovni izostanki opravičljivi, pa imajo poslanci po njihovem možnost na sejo poslati nadomestnega poslanca, kar pa se prav tako ni zgodilo. "S tem je bil manipulativno izpolnjen pogoj poslovnika državnega zbora, da se v takih primerih o točkah dnevnega reda sploh ne more glasovati," so kritični.

"Potem ko so organizacije na Metelkovi 6 brez kakršnegakoli predhodnega dialoga in v popolnoma neprimernem času dobile poziv k deložaciji, potem ko slovenski film trpi hude posledice zavoljo zavlačevanja administrativnih postopkov in potem ko je Ministrstvo za kulturo enostransko in brez kakršnegakoli predhodnega posvetovanja s komerkoli kljub drugačnim zakonskim obvezam, napovedalo spremembe pravilnika o strokovnih komisijah, smo danes bili na seji Odbora za kulturo deležni še protidemokratičnega poizkusa dokončne ukinitve kakršnekoli javne razprave. Tovrstnemu ravnanju ostro nasprotujemo in verjamemo, da nas pri tem podpira celotna evropska in svetovna demokratična skupnost," še poudarjajo v društvu.