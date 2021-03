Seja sveta SMC: kaj bodo storili Sluga, Zorčič in Rajič?

Tega sklepa niso podprli podpredsednik stranke in predsednik DZ Igor Zorčič, vodja poslancev SMC Janja Sluga in poslanec Branislav Rajič. Svet stranke so zapustili brez izjav. Zorčič pa je v nedeljo zvečer ocenil, da SMC ne igra vloge, za katero so se dogovorili ob vstopu v koalicijo. Kot je dejal, bo verjetno tudi sam moral narediti revizijo stališča do sodelovanja v stranki.