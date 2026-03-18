Slovenija

Šef Sove: Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni

Ljubljana, 18. 03. 2026 09.03 pred 16 minutami 1 min branja 25

Avtor:
M.V.
Seja sveta za nacionalno varnost

Direktor Sove Joško Kadivnik je pred začetkom današnje seje Sekretariata Sveta za nacionalno varnost dejal, da bodo predstavili konkretne informacije o akterjih iz tujine, ki ogrožajo slovensko nacionalno varnost. Po seji bo izjavo za javnost dal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk.

"Predstavili bomo konkretne informacije in slike o osebah in podjetjih iz tujine, ki ogrozajo oziroma bi lahko ogrozali nacionalno varnost," je dejal Joško Kadivnik. O skrivnstnih posnetkih pa: "Nismo zivčni, smo pa zaskrbljeni."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred dnevi so v javnost prišli posnetki, ki naj bi razkrivali korupcijo in način delovanja vplivnih ljudi v zakulisju slovenske politike. Druga sporna plat - nezakonitost tovrstnega početja - pa je odprla številna vprašanja, med drugim tudi, kdo stoji za celotno akcijo ter kdo je naročnik. 

Policija je za preiskavo vsebin in posnetkov oblikovala posebno delovno skupino, sodelujejo tudi s pristojnimi organi v tujini. Posnetke pa so posredovali v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini. Trenutno poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj. 

Svet za nacionalno varnost vojko volk prisluhi

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
machine
18. 03. 2026 09.36
vse bolj se mi dozdeva, da so se sami snemal.
Odgovori
0 0
Meee
18. 03. 2026 09.36
Danes bi morale biti racije na Darsu.. Kolektorju.. Golobu... !!!
Odgovori
+5
5 0
yolli
18. 03. 2026 09.36
Tujci lahko pomagajo pri forenziki, ne smejo pa pri razkrivanju svinjarij? Razumi, če moreš
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
18. 03. 2026 09.36
Če rabijo informacije, naj se obrnejo na Niko in Mukija. Onadva imata vse podatke in informacije.
Odgovori
+1
1 0
Pikopiko
18. 03. 2026 09.35
Nobeden se ne ukvarja z mafijo, CELA država se ukvarja stem, kdo je to posnel. Ja, levičarji so eno najbolj uspešnih držav pripeljali na rob moralnega in materijalnega prepada.
Odgovori
+1
1 0
ZMERNI DESNIČAR
18. 03. 2026 09.35
Kadivnik si dobil svoj 10% ?
Odgovori
+2
2 0
truelies
18. 03. 2026 09.35
Neveldanike je pošteno strah da jih bo nova vlada odrezala in potem se poslužujejo patetičnih nepreverjenih informacij oz laži.
Odgovori
+3
3 0
peT99
18. 03. 2026 09.34
To je fail az SOVO - nima smisla debatirati dalje. Kar se pa kadra tiče ? V prvi vrsti je kader delegiran s strani političnih akterjev, v drugi vrsti pa so neuki birokrati, brez veščin potrebnih za obveščevalne agente. Spomnimo se, da so jim lansko leto iz službenega vozila ukradli prenosne računalnike - na novoletni zabavi pred nekim lokalom v lj. To se obveščevalcu ne zgodi... zakaj ? Ker mu je jasno da to nima kaj iskati v nezavarovanem vozilu. Skratka naša obveščevalna služba je nesposobna, pa ne zaradi tega ker ne bi imeli potencialnega kadra - ampšak ker politika ne želi, da bi imeli sposobne obveščevalce.
Odgovori
+3
3 0
peT99
18. 03. 2026 09.35
Na FB v parih minutah najdeš kar nekaj ljudi ki je tam zaposlenih - se vam zdi to ok ? Amaterska protiobveščevalna služba v enem dnevi izve kdaj gre šef sove na dolgo potrebo...
Odgovori
+2
2 0
Groucho Marx
18. 03. 2026 09.34
Ali Joškota pa nič ne skrbi, da so njegovi šefi raje kot njega rekrutirali agentko Niko in podagenta Mukija?
Odgovori
+4
4 0
Meee
18. 03. 2026 09.33
očitno so lovke tudi v Sovi 🫣
Odgovori
+4
4 0
Meee
18. 03. 2026 09.32
Pa vi niste normalni? kaj pa koruocija te vlade????
Odgovori
+5
6 1
klop12
18. 03. 2026 09.36
važn da neka izdajalska stranka najema tuje obveščevalce, da izvaja vohunjenje po sloveniji.
Odgovori
+1
1 0
ZMERNI DESNIČAR
18. 03. 2026 09.31
hahahah verjamem samo ko bodo priložiči slike in posnetke takšne kot so ti na katere so se ujeli levičarji... Neke kvazi slike iz spleta od vodilnih iz black cuba in potem zraven slika janeza Janše ne zadošča ampak verjetno bo nekaj v tem smislu nevem tudi zakaj ni ta neznani vir to slikal danes slikat ni problem vsi imamo fotoaparate stalno v žepih, če je bilo sestankovanje na terstenjakovi resnično
Odgovori
+5
6 1
ZMERNI DESNIČAR
18. 03. 2026 09.34
Plus zakaj ta neznani anonimni vir ni to kritično sestankovnaje z ˝izraelski tajnimi˝ službami takrat prijavil policiji... Če je bilo tako skrb vzbujajoče, da si je zapolnil 3 še tri mesce po tem....
Odgovori
+3
3 0
golobnadob
18. 03. 2026 09.31
Žalostno, da mora Nika posredovati podatke Sovi, da sploh vedo kaj se dogaja v državi. Ne morejo se agenti najmočnejše agencije na svetu voziti po Ljubljani in se srečevati pri belem dnevu sredi Ljubljane, na ulici pred najbolj nadzorovano stavbo, z najbolj nadzorovanim človekom in da Sova nič ne ve. Nedopustno.
Odgovori
+4
5 1
Rudar
18. 03. 2026 09.32
A ti to res verjameš?
Odgovori
+4
4 0
mahar123
18. 03. 2026 09.33
niso neodvisni..kot policija ne
Odgovori
+2
2 0
tavbix
18. 03. 2026 09.30
Državljani pa želimo konkretne ukrepe zoper akterje in omenjene osebe iz posnetkov!
Odgovori
+8
8 0
medŠihtom
18. 03. 2026 09.29
trop birokratov, kjer bi morali biti dobro plačani strokovnjaki, katerih država ni sposobna ne privabit ne izobrazit ne zadržat. še enega kombija ne znajo s požarno stražo zavarovat da jim ga naključni mimoidoči ne ukrade. žalostna podoba kako nizko je padla država. kaj sploh pocne policija in sova, a sploh nimajo nikogar ki bi kaj vedel o snemanju editiranju ter AI enhancanju audio video produkcije ki pritice pričakovanjem in nasploh razpoložljivim orodjem v letu 2026 ? kako bote delal prisluhe zabačenci, ko bo enkrat res treba, če še o osnovnem editiranju in AI orodjih za analizo in editiranje nimate pojma, in bolščite v tiste izdelke kot tele v nova vrata ? za plače kakršne ponujate se vam itak nihče ki je vsaj polpismen ne bo javil. za forenzično visoko specilaziran kader kakršnega imajo recimo hrvatje in serbjanci kar precej slovenija sploh nima plačilnih razredov kjerkoli v javni upravi, tiste smešne 3-4 jurčke lahko kar zadržite, za ta denar vas nihče ne bo prišel učit in vam demonstrirat tehnologije kakršno obvladajo hrvatje in serbjanci. boh ne daj, saj bi jo uporabili za interna obračunavanja, vsled smrtnega sovraštva ki ga je v narod vnesel tito. na razpisih za delovna mesta ne nudite popolnoma ničesar kar bi prepričalo potencialni forenzično izdelan, visoko sposoben kader da se vam pridruži. vaš domet je tajnica ki pošlje mail hrvatom, mogoče nemcom aili francozom da vam dekriptirajo tovrstna sporočila, katerim se potem zaprepadeno čudite, to pa je tudi vse kar premorete. res žalostno, kako nizko lahko pade in kako zaostala in brez vrednosti laho postane policija in obveščevalna služba v neki državi, če ne vlagaš v razvoj kadra. in da bo jasno v vojski je stanje še bolj žalostno, tam so šele komedianti na položajih. preden bo ta država dojela kaj je cyber security bodo minila še krepka desetletja. potem se pa čudijo tisti iz državnega ITja in vse kar premorejo je da rdeči v frise jecljajo v kamero, ko jih kaki otroci malo napadejo z doma narejenimi linux skriptami. zabačeno do kraja !
Odgovori
+7
7 0
El pi5tolero
18. 03. 2026 09.27
Veste da je nek avijon prisel, ne veste pa kam so potem sli ljudje iz avijona. Niste jih spremljali ker so neki privatniki. Boste pa povedali da je mozno da so slixk janezu. O korupcijo nic! Posnetki povedo vse! Pol pa kokr kermu pase… lol
Odgovori
+4
9 5
Ursooo
18. 03. 2026 09.31
Plešasti pastir paktira s tujci, da zasužnji lasten narod. Kot prisega Dolfetu. Težava je v tem, da volivci korupcijo sprejemaji za manj maligno kot izdajo s pomočju tujih plačancev. Udbovske metode največjega protiudbovskega borca.
Odgovori
-5
0 5
El pi5tolero
18. 03. 2026 09.34
Pajade! Pernati golob in vsa njegova falanga krade pri belem dnevu in niben s stem ne ukvarja! Tocje problem. Ti pa kokr hoces! Lol
Odgovori
+2
2 0
FejsBrukica
18. 03. 2026 09.27
SDS bodo zanikali, tudi če obstaja posnetek sestanka z Izraelci. 🤣
Odgovori
-4
6 10
Groucho Marx
18. 03. 2026 09.33
Lewaci zanikate v nebo vpijočo in na pladnju servirano korupcijo in ugrabitev države s strani golobarjev. 🤮
Odgovori
+3
3 0
