Šef Sove: Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni

"Predstavili bomo konkretne informacije in slike o osebah in podjetjih iz tujine, ki ogrozajo oziroma bi lahko ogrozali nacionalno varnost," je dejal Joško Kadivnik. O skrivnstnih posnetkih pa: "Nismo zivčni, smo pa zaskrbljeni."

Pred dnevi so v javnost prišli posnetki, ki naj bi razkrivali korupcijo in način delovanja vplivnih ljudi v zakulisju slovenske politike. Druga sporna plat - nezakonitost tovrstnega početja - pa je odprla številna vprašanja, med drugim tudi, kdo stoji za celotno akcijo ter kdo je naročnik.

Policija je za preiskavo vsebin in posnetkov oblikovala posebno delovno skupino, sodelujejo tudi s pristojnimi organi v tujini. Posnetke pa so posredovali v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini. Trenutno poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj.