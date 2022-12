Seja vlade brez Bobnarjeve, ta naj bi popoldne stopila pred medije

Odstopu Bobnarjeve se bržkone ne bodo mogli izogniti niti na seji vlade, ki bo torej minila brez nje. Ni pa še jasno, ali bo morda po seji premier Golob javnosti postregel z dodatnimi pojasnili o tem, zakaj je Bobnarjeva izgubila njegovo zaupanje.

V kabinetu predsednika vlade so sicer pozvali Policijo, naj objavi poročilo, ki ga je v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav poslal Golobu in ki po njihovih navedbah ne pritrjuje navedbam Bobnarjeve o političnih pritiskih na Policijo. Z ministrstva za notranje zadeve pa so nato sporočili, da bo Policija preučila možnosti za to. Ravno v pogledih na politizacijo Policije sta se sicer Bobnarjeva in Golob najbolj razšla, izhaja iz njunih izjav v zadnjih dneh in pisma, ki ga je Bobnarjeva v sredo poslala Golobu.