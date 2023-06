Na položnicah Mariborčanov spet višji zneski: kaj in za koliko se draži?

Da je pred njimi maratonska seja, ki se bo po vsej verjetnosti zavlekla dolgo v noč, je bilo mariborskim mestnim svetnikom jasno že ob pričetku. "Ker imamo na mizi neverjetno, rekordno število točk, predlagam, da se tokratne pobude in vprašanja obravnavajo pisno," je tako že uvodoma pozval župan Saša Arsenovič . Svetniki so se strinjali, dodatno pa predlagali, da se zadnje točke glede financiranja športa, mladinskih in kulturnih ter socialnih dejavnosti pomaknejo na začetek.

Proceduralni predlog glede odločanja na dopisni seji o gradivih, vezanih na investicije do 100.000 evrov, je predstavila Melita Petelin. Uvrstitev na korespondenčno oziroma dopisno sejo so potrdili za skupno 13 gradiv, med drugim tudi letni program investicij na Avtobusni postaji Maribor in v infrastrukturo avtobusnega prometa, pa letni program nabave opreme in nujnega investicijskega vzdrževanja športnih objektov. Pisno bodo svetniki odločali tudi o prodaji mariborske Sinagoge.

"Da se ve, kaj se bo dogajalo jeseni," je obrazložil Milan Mikl (SDS). "Društva ne vedo, kaj bo konec leta. Bil sem na tem sestanku, kjer je bilo 100 predstavnikov društev, tam je bil tudi podžupan Medved," je dejal. Da je tudi ona bila na tem srečanju, je dodala Lidija Divjak Mirnik (Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti – LPR). "Urad za šport je pravočasno pripravil razpis za financiranje in mi smo dolžni društva, ki smo jim izdali odločbo, financirati 100-odstotno," je poudarila, župana Arsenoviča pa pozvala k premisleku, kaj se bo storilo, če se jim izplača zgolj 60-odstotkov obljubljenih sredstev. "Ni zagotovila, da bodo preostalih 40 odstotkov sploh kdaj dobili." Da so dolžni sofinancirati društva v takšni meri, kot je bilo začrtano, se je strinjal tudi Mikl. "Res je, kolega Mikl, imate prav. Kaj pa kultura in sociala? In če finance ne zadoščajo za izplačila – kje bomo ta denar vzeli?" pa je vprašala Melita Petelin (Lista Arsenovič za Maribor). Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev) je medtem zahteval, da mestna uprava natančno pojasni, zakaj financiranje v obljubljeni meri ni možno. "Mi smo opozarjali, da je proračun 'prenapihnjen', a se nam je zagotovilo, da je izvedljiv," pa je bila ostra Karin Jurše (Gibanje Svoboda – GS). Kot je dodala, se ji zdi edino prav, da se izpolni to, kar je bilo v razpisu. "Če denarja ni, pa je tukaj rebalans, prerazporeditev sredstev. A predvidevam, da je na voljo tako, kot j ebilo še pred dvema mesecema." "Tukaj ne gre za investicije, gre za redni program. Če pa se je nekdo 'zakalkuliral' ..." pa je pristavil Franc Kangler (SDS). Arsenovič mu je nato odgovoril, da se obvezni programi financirajo iz drugih virov kot investicije, za kar občina najema kredite: "Drugih sredstev žal nimamo." "Vsi se strinjamo, da je situacija skrajno resna, zaostrena ...," je dodal Rotar, Edo Pavao Belak (GS) pa je opozoril, da je čas za iskanje rešitev. "Imamo strokovne službe, župana, pa nam ponujajo samo probleme. Jaz bi rad videl rešitev," je poudaril.

Na predlog svetniških skupin SDS, GS, Liste kolesarjev in pešcev ter Levice so mestni svetniki nato izglasovali zahtevo za takojšno izdajo končnih odločb za sofinanciranje programov na področju športa, kulture, mladine in sociale – v zneskih, kot so bili potrjeni v proračunu občine za letošnje leto. "Je še tudi od prihodnjih odločitev odvisno, v kolikšni meri bomo to lahko izpeljali. Se pa zavedamo, da so to dejavnosti, ki naše mesto delajo živo," je v izjavi za medije ob tem povedal mariborski župan.