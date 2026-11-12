Seje SNAV brez predsednice države in opozicije?

Predlog vladnega odloka o Svetu za nacionalno varnost, objavljen med vladnimi gradivi, med drugim prinaša spremembe pri sestavi SNAV in sekretariatu SNAV.

Snavu se tako ob premierju, ki mu tudi predseduje, direktorju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), obrambnemu, notranjemu, zunanjemu in infrastrukturnemu ministru pridružujeta še finančni in gospodarski minister ter tudi vodja sekretariata SNAV. Prav tako je predvidena nova določba, da so člani SNAV tudi podpredsedniki vlade, če niso to že po ministrski funkciji, ki jo zasedajo.

Posledično predstavniki navedenih ministrstev sodelujejo tudi v sekretariatu SNAV. V njem pa po novem ne bo več direktorja vladnega urada za komuniciranje, izhaja iz objavljenega predloga.

Spremembe se nanašajo tudi na udeležbo predsednika republike, predsednika DZ, predstavnika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov in predstavnike drugih organizacij. Če je doslej veljalo, da so ti vabljeni na sejo ob obravnavi vprašanj nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, nov odlok predvideva, da predsednik SNAV te "lahko povabi" na sejo. V praksi bi to pomenilo diskrecijsko pravico premierja, da navedenih, če ne želi, ne povabi na sejo.

Določba, da predsednik vlade k sodelovanju pri delu SNAV lahko povabi tudi druge ministre, predstavnike drugih državnih organov in strokovnjake s področja nacionalne varnosti, pa ostaja nespremenjena.