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Slovenija

Seje SNAV brez predsednice države in opozicije?

Ljubljana, 12. 11. 2026 18.37 pred 28 minutami 3 min branja 56

Avtor:
STA M.S.
Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja

Kabinet predsednika vlade je pripravil predlog novega odloka o Svetu za nacionalno varnost, ki med drugim ne obvezuje več k vabljenju predsednice republike, predsednika DZ in vodje opozicije na seje SNAV, tudi če gre za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti. V vojnih in izrednih razmerah pa bi SNAV postal državni operativni štab obrambe.

Predlog vladnega odloka o Svetu za nacionalno varnost, objavljen med vladnimi gradivi, med drugim prinaša spremembe pri sestavi SNAV in sekretariatu SNAV.

Snavu se tako ob premierju, ki mu tudi predseduje, direktorju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), obrambnemu, notranjemu, zunanjemu in infrastrukturnemu ministru pridružujeta še finančni in gospodarski minister ter tudi vodja sekretariata SNAV. Prav tako je predvidena nova določba, da so člani SNAV tudi podpredsedniki vlade, če niso to že po ministrski funkciji, ki jo zasedajo.

Posledično predstavniki navedenih ministrstev sodelujejo tudi v sekretariatu SNAV. V njem pa po novem ne bo več direktorja vladnega urada za komuniciranje, izhaja iz objavljenega predloga.

Spremembe se nanašajo tudi na udeležbo predsednika republike, predsednika DZ, predstavnika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov in predstavnike drugih organizacij. Če je doslej veljalo, da so ti vabljeni na sejo ob obravnavi vprašanj nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, nov odlok predvideva, da predsednik SNAV te "lahko povabi" na sejo. V praksi bi to pomenilo diskrecijsko pravico premierja, da navedenih, če ne želi, ne povabi na sejo.

Določba, da predsednik vlade k sodelovanju pri delu SNAV lahko povabi tudi druge ministre, predstavnike drugih državnih organov in strokovnjake s področja nacionalne varnosti, pa ostaja nespremenjena.

Janez Janša in Nataša Pirc Musar
Janez Janša in Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

Drugačna opredelitev operativne skupine

Drugačno opredelitev predlog prinaša tudi za sestavo operativne skupine sekretariata SNAV, ki jo po sedanjem odloku sestavljajo državni sekretar na zunanjem ministrstvu, generalni direktor policije, direktor Sove, direktor urada za informacijsko varnost in generalni direktor obveščevalno varnostne službe.

Operativno skupino bi po novi opredelitvi sestavljali vodja skupine in člani, ki jih imenuje sekretariat izmed strokovnjakov ministrstev, vladnih služb in drugih državnih organov. Pri tem bi se upoštevala potreba po strokovnem znanju s področij protiobveščevalne dejavnosti, varnostnih analiz, dezinformacij in hibridnih groženj, nacionalne varnosti, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kibernetske varnosti in depešnega sistema ter medresorskega sodelovanja in komuniciranja.

Predlog predvideva tudi novega nacionalnega koordinatorja za preprečevanje zunanjih manipulacij z informacijami in vplivanja. Imenovali bi ga v 30 dneh po uveljavitvi odloka. Ta pa predvideva tudi novo določbo o preoblikovanju SNAV v vojnih in izrednih razmerah, ko bi postal državni operativni štab obrambe.

Predlog novega odloka sicer prinaša tudi nove oz. podrobnejše opredelitve nalog SNAV in delovanje posameznih delovnih teles. Kot izhaja iz objavljenega gradiva, pripravljenega v kabinetu predsednika vlade, so razlogi za spremembe vse bolj kompleksno varnostno okolje, potreba po učinkovitejšem in bolj usklajenem odzivanju državnih organov na sodobne varnostne grožnje ter okrepitev vloge sekretariata in njegove operativne skupine.

Izpostavljenost resnim grožnjam

Kot so zapisali v predlaganem novem prvem členu odloka, je Slovenija v današnjem varnostnem okolju izpostavljena resnim in kompleksnim grožnjam, med katerimi izstopajo tuje državne in nedržavne obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti ter vplivne operacije, namenjene vmešavanju v notranje zadeve in volilne procese. Med njimi so tudi hibridne grožnje, ki vključujejo kibernetske napade na državne institucije in kritično infrastrukturo, energetsko izsiljevanje in ogrožanje oskrbe z energenti, napadi na informacijski in kibernetski prostor ter kritično infrastrukturo (promet, zdravstvo, komunikacije, finančni sistem), pa tudi gospodarske, tehnološke in znanstvene kraje ter industrijsko vohunjenje.

Obenem pa glede na besedilo predloga Slovenijo ogrožajo še širjenje dezinformacij ter manipulacija javnega mnenja, instrumentalizacija migracijskih tokov, teroristične grožnje in nasilni ekstremizem, vključno z radikalizacijo prek spleta, razkroj ustavnega sistema in vrednot ter "druge oblike asimetričnega delovanja, katerih cilj je destabilizacija ustavnega reda, oslabitev zaupanja v državne institucije, spodkopavanje evroatlantske usmeritve Slovenije ter ogrožanje njenih nacionalnih interesov in ustavnih vrednot".

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snav vlada

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KOMENTARJI56

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9876543
12. 11. 2026 19.05
Kakšno bombardiranje trenutne vlade na 24 ur. Zelo objektiven medij. Namesto nedeljskih volitev vsaki dve uri nov članek, ki na koncu potunka Goloba. v 15 letih so bile v Sloveniji tri take seje, dve v času Goloba, verjetno zaradi sejnin.
Odgovori
-1
0 1
majsterinegasrat
12. 11. 2026 19.05
Bravo vlada, skrajno levi troli spet na aparatih. LOL
Odgovori
0 0
kick.your-ass
12. 11. 2026 19.04
Poslušte vi vsi.. cist vseeno je kdo je vabljen in kdo ni. Če pride do vojne bomo potegnili kratko, hrvaska in madzaeska bosta večje, avstrija in italija tudi. Dokler se ne zmenimo nas bodo jedli...
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0 0
tron3
12. 11. 2026 19.04
Junez Osvoboditelj Kartonasti s.p., je že začel vladati z odloki, kaj čte rad prepisuje, seveda od sebe in kot kaže se mu tudi že toži po času tete koronce.
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+1
1 0
ŠeVednoPlešem
12. 11. 2026 19.03
Poniglavo in nedostojno in skrajno neustavno početje predsednika vlade! Katastrofa
Odgovori
-1
0 1
ŠeVednoPlešem
12. 11. 2026 19.02
Tole je neustaven napad na položaj predsednika republike, na to mora odgovoriti opozicija z ustavno obtožbo, ustavno sodišče pa takoj odločati o neustavnosti odloka !!! Predsednik predstavlja Republiko Slovenijo, je izvoljen neposredno na volitvah ter po ustavnem položaju nadrejen tako predsedniku vlade, DZ kot tudi ministrom vlade
Odgovori
+0
1 1
baldahin
12. 11. 2026 19.02
Ne, nismo se vrnili v čas Orbanove Madžarske, v leto 2010, vrnili smo se v čas Madžarske za železno zaveso 1960.
Odgovori
+5
6 1
9876543
12. 11. 2026 19.01
No, tudi v Nemčiji, Italiji, hrvaški opozicija ni avtomatsko vključeno, nekateri imajo ločene sej, države imajo to urejeno različno. Te seje bi bile lahko kar v DZ s prisotnostjo celotnega parlamenta. Sicer smo pa imeli od leta 2011 3 takšne seje, eno v času korona virusa in dve pod Golobovo vlado.
Odgovori
+2
2 0
Ronja razbojniška h?i
12. 11. 2026 19.03
SDS Bot.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
12. 11. 2026 19.04
Predsednica MORA biti povabljena
Odgovori
0 0
Lock Down
12. 11. 2026 19.05
Funkcija predsednice države ne spada v opozicijo, kekec.
Odgovori
0 0
Volodimir Z.
12. 11. 2026 19.01
Lahko bi povabil židovske vohune
Odgovori
+3
4 1
spehinprsut
12. 11. 2026 19.00
Kako ne bo na SNAV povabljen predsednik države, ki je vrhovni poveljnik obrambnih sil? :D Janez what? :D
Odgovori
+4
5 1
Slovenska pomlad
12. 11. 2026 18.58
Spet dela državni udar...
Odgovori
+13
14 1
majsterinegasrat
12. 11. 2026 19.01
Državni udar (tudi puč) je nasilna ali nezakonita prevzemna oblast, pri kateri posameznik ali skupina poskuša strmoglaviti obstoječo državno oblast in prevzeti nadzor nad državo.
Odgovori
-1
0 1
Ronja razbojniška h?i
12. 11. 2026 19.04
Majstr he SDS Bot. Valjda je za to Janševo potezo. Bodo obresti.
Odgovori
0 0
Ronja razbojniška h?i
12. 11. 2026 18.58
Paranoidna shizofrenija je lahko zelo nevarna bolezen. Skoraj tako kot maligni narcisizem.
Odgovori
+9
9 0
Pompozni
12. 11. 2026 18.58
Nekaj se ve, pa se ne sme povedati. Mogoče bo štab fronte pri tretji svetovni prav v Slo.
Odgovori
+4
4 0
Houdre
12. 11. 2026 18.57
Izdajalka babuška tu res nima kaj počet
Odgovori
-6
1 7
Ronja razbojniška h?i
12. 11. 2026 18.58
SDS Bot nižjega ranga.
Odgovori
+5
5 0
kala 09
12. 11. 2026 18.55
Odlično Janez,ne se pustiti pravljičarjem.
Odgovori
-5
4 9
simc167
12. 11. 2026 18.55
DIKTATOR ! čelavemu krokarju se je utrgalo do konca. Orban, vučić, netanjahov, trump in podobni pacienti bodo kmalu končali v zaporu mi pa tega norca še kar gledamo?!
Odgovori
+11
16 5
setisfekšn
12. 11. 2026 18.54
V slovenijo prihajajo izraelski judovski janšisti!!!jih bo mogoce peljal domov jane
Odgovori
+4
11 7
baldahin
12. 11. 2026 18.54
Model spominja na Japonca, ki so ga po 50-ih letih našli skrivajočega se v podzemnih rovih, ker mu nihče ni povedal, da je konec vojne.
Odgovori
+9
14 5
kunccix
12. 11. 2026 18.54
Tale predlog gre pa že predaleč in bo potrebno odgovoriti nanj
Odgovori
+6
10 4
Ronja razbojniška h?i
12. 11. 2026 18.52
Ta človek je NOR. To je DRŽAVNI UDAR.
Odgovori
+12
17 5
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