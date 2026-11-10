Sejem obrambne industrije 'obiskali' protestniki

"Kupi izraelsko orožje. Genocid zagotovljen. Testirano na Palestincih." Tako skupina protestnikov ob odprtju sejma obrambne industrije v Celju. Tam se namreč predstavljata tudi dve orožarski podjetji iz Izraela. Sodeluje sicer več kot 200 podjetij, sejem je odprl obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki v sodelovanju izraelskih podjetij ne vidi težav.