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Slovenija

Sejem obrambne industrije 'obiskali' protestniki

Celje , 10. 11. 2026 19.10 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
Žiga Podkrižnik
Protestniki

"Kupi izraelsko orožje. Genocid zagotovljen. Testirano na Palestincih." Tako skupina protestnikov ob odprtju sejma obrambne industrije v Celju. Tam se namreč predstavljata tudi dve orožarski podjetji iz Izraela. Sodeluje sicer več kot 200 podjetij, sejem je odprl obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki v sodelovanju izraelskih podjetij ne vidi težav.

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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
10. 11. 2026 21.11
Največji paradoks je , da ti pajaci , ki opozarjajo na agresijo Izraelcev v Aziji in želijo posredovanje Evropejcev in pomoč Evrope Palestincem , podpirajo Rusko agresijo nad Ukrajini v Evropi in nasprotujejo pomoč napadeni Evropski državi te zahtevajo kapitulacijo države , ki brani svojo zemljo . Zakaj ne bi Palestine reševali Azijci in Arabci , mi bomo pa reševali težave v Evropi
Odgovori
0 0
Kod.
10. 11. 2026 21.00
Zakaj se ne oglasijo po kašnih državah ko so sejmi hladnega orožja,pa bi lahko napisali preizkušeno na izraelcih in ostalih nevernikih
Odgovori
-1
0 1
Andrej 007
10. 11. 2026 20.58
Palestinoti,v Knežjem mestu niste dobrodošli...
Odgovori
+3
3 0
BroNo1
10. 11. 2026 20.55
Leva vlada je začela s sejmom SIDEC, zato ne pripisujte desnim. Golob&Co…….
Odgovori
+3
4 1
BroNo1
10. 11. 2026 20.48
Pajaci
Odgovori
+2
3 1
bohinj je zakon
10. 11. 2026 20.31
Vse vojne se enkrat končajo.
Odgovori
+3
3 0
zmago56
10. 11. 2026 20.23
Torej se po mnenju enih par čudakov, ki živijo na račun poštenih Slovencev nimamo pravice pripravljati na obrambo in branit domovine?
Odgovori
+4
6 2
nelevnedesen
10. 11. 2026 20.10
A tile trije?
Odgovori
+4
5 1
Kaliopa
10. 11. 2026 20.04
To je nekaj najboljšega, kar je mogoče povedati o človeškem gnoju, ki podpira genocid. Testirano na Palestincih. Bravo! In je hkrati odličen slogan za naslednje volitve. SDS - testirano na Slovencih. S pripisom - nikoli več.
Odgovori
-7
2 9
Perivnik
10. 11. 2026 20.02
Posel NVO-jev je kontrirati desni politiki.
Odgovori
+4
5 1
Kviz
10. 11. 2026 20.00
Protestnike poslati z enosmerno vozovnico v Palestino.
Odgovori
+6
8 2
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