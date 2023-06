Sejem Wine Vision v Beogradu: Balkanska vina v središču pozornosti!

Ne zamudite sejma Wine Vision v Beogradu - Prijave so odprte do 19.junija!

Pod pokroviteljstvom vlad Srbije, Severne Makedonije in Albanije ter v okviru iniciative Open Balkan bo potekal drugi mednarodni vinski sejem Wine Vision. V izvedbi Open Balkan, bo sejem potekal v Beogradu od 16. do 19. novembra 2023. Tudi letos bo sejem na edinstven način predstavil vinske ceste Balkana in predstavil najboljše vinarje v regiji in širše. Leta 2022 je "Wine Vision v izvedbi Open Balkan privabil več kot 30.000 obiskovalcev, ljubiteljev vina in vinskih strokovnjakov, predstavil več kot 350 kleti iz regije, promoviral bogato vinsko kulturo in navezal dragocene poslovne stike.

V manj kot letu dni je bil "Wine Vision promoviran na vodilnih vinskih sejmih, kot sta ProWein v Düsseldorfu in VinItaly v Veroni. Sejem je vzpostavil tudi dolgoročno sodelovanje z revijo Decanter, zelo vplivno svetovno vinsko in vinsko-lifestyle medijsko znamko, s čimer se je povečalo zanimanje kupcev in vinskih strokovnjakov po vsem svetu za regionalno vinsko industrijo. Za sejem 2023 je pripravljen program za nadaljnjo krepitev vin regije na svetovnem vinskem trgu. Z namenom izpostavitve čim več kleti, bo letošnji sejem pozdravil številne profesionalne obiskovalce, distributerje, vinske novinarje in strokovnjake.

Sejem bo organiziran tako kot obrtni, kotpotrošniški sejem, razdeljen na tematske cone, kjer bodo predstavljena pristna vina in avtohtone vrste grozdja Zahodnega Balkana ter vrhunska vina iz priznanih vinorodnih okolišev po vsem svetu. Na voljo bodo tudi cone za proizvajalce vinarske opreme ter gastronomije, kjer bodo udeleženci lahko uživali v tradicionalnih specialitetah in gastronomskih dobrotah. Prvi dan sejma bo namenjen izključno strokovnim obiskovalcem, saj bodo na voljo udobni in prostorni prostori za sestanke, predstavitve in B2B delavnice. Za razstavljavce veljajo posebni pogoji, med drugim subvencionirane cene razstavnega prostora. Sejemsko-strokovna razstavna oblika bo potencialnim potrošnikom omogočila nakup razstavljenih izdelkov, priložnost za razvoj poslovnih stikov in navezovanje novih povezav.

Stojnice na sejmu Wine Vision bodo prilagojene potrebam kleti z degustacijskimi mizami, vitrinami za vinske kozarce, okrasnimi aranžmaji vinskih steklenic in prostorom za degustacije vin. Dimenzije stojnic rangirajo od: majhih (16 kvadratnih metrov), srednjih (32 kvadratnih metrov) in velikih (64 kvadratnih metrov). Vabimo vas, da izkoristite to priložnost, da osvetlite svoja izjemna vina, navdihnete vinske navdušence in prispevate k nadaljnji rasti in prepoznavnosti balkanske vinske industrije. Označite si v koledarju in se pripravite, da boste del izjemnega potovanja, ki bo vplivalo na svet vina.

