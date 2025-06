Sejemo sončno prihodnost: Slovenske železnice skupaj z občinami ob železnici simbolično poudarjamo pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti

Prva setev se je izvedla danes, 20. maja, ravno na Svetovni dan čebel, v občini Grosuplje in v občini Ivančna Gorica. Sledijo setve še v občinah Ormož, Bohinj, Velenje, Celje, Šmartno ob Paki, Ljubljana, Medvode in Dol pri Ljubljani.

Na svetovni dan čebel, 20. maja 2025, smo Slovenske železnice skupaj z občinama Grosuplje in Ivančna Gorica izvedle prvo letošnjo setev sončnic v okviru projekta Sejemo sončno prihodnost. Projekt simbolično povezuje trajnost, sodelovanje in spoštovanje do narave. Zgodba se je začela pred dvema letoma prav v Grosupljem, kjer so sončnice prvič zasadili v bližini železniške proge. Pobuda je prerasla v zgleden primer sodelovanja med železnico in lokalnim okoljem in letos bo zacvetela v kar desetih občinah po Sloveniji.

V Grosupljem so se na travniku ob železniški postaji zbrali otroci iz vrtca Kekec, ki so ob tej priložnosti zapeli Kekčevo pesem in pomagali pri setvi sončnic. Dogodka sta se udeležila tudi župan dr. Peter Verlič in podžupan Janez Pintar. "Dogodek je pri nas postal že tradicija," je poudaril župan Verlič, in izrazil veselje, da je pobuda Slovenskih železnic letos povezala še več občin.

V Ivančni Gorici, rojstnem kraju kranjske čebele sivke, so setev obeležili pri novem nadvozu ob železniški progi. Sodelovali so predstavniki občine, Čebelarskega društva Stična in ČD Krka-Zagradec, učenci Osnovne šole Stična ter maskota Višnja iz Hiše kranjske čebele. Župan Dušan Strnad je ob dogodku izpostavil pomen čebelarstva in trajnostne mobilnosti: "To bo najlepši zgled sodelovanja med lokalno skupnostjo in Slovenskimi železnicami, ki so z nami že dolga desetletja."

Predsednik Čebelarskega društva Stična, g. Anton Kastelic, je poudaril pomen sončnic za opraševalce: "Sončnice bodo velik plus za naše čebele, saj nudijo pomembno pašo v poznem poletju, ko si že pripravljajo zaloge hrane za zimo."

Sončnice niso le lepe in simbolične – so pomemben del naravnega ravnovesja, ki bogati prostor in opominja na moč skupnosti. Projekt Sejemo sončno prihodnost povezuje Slovenske železnice in občine v prizadevanju za lepšo, bolj povezano in trajnostno Slovenijo.