Sejemo sončno prihodnosti: ob progah širom Slovenije polja že obarvana v rumeno!

Spomnimo, s setvijo smo simbolno pričeli ob svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo 20. maja. Pozno poletje pa je torej prineslo njihov razcvet. Moč in barvitost sončnic tako že pozdravljata prihajajoč Evropski teden mobilnosti – kot živi opomnik na našo skupno pot v bolj zeleno prihodnost.
Trajnost kot pot, ne cilj
Sončnice so več kot le simbol optimizma in svetlobe. So nepogrešljiv del bolj in manj podeželskih pokrajin in kot medovite rastline tudi pomemben vir hrane, podpora opraševalcem in biotski raznovrstnosti.
Z vseslovenskim projektom tokrat resda z zlato-rumenimi odtenki sledimo zastavljeni poti, ki v ospredje postavlja skrb za okolje in spoštovanje čudovite narave, ki nas vse obdaja. S tem skupina SŽ ob že zastavljenih prizadevanjih za ogljično nevtralno prihodnost dela nov korak pri razvoju celovite trajnostne mobilnosti.
Več o tem: https://www.sz.si/novice/sejemo-soncno-prihodnost-ob-progah-sirom-slovenije-polja-ze-obarvana-v-rumeno/
