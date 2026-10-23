Sekcijskega merjenja hitrosti letos verjetno še ne bo

Darsova komisija je 16. oktobra preverila delovanje opreme, izvedena testiranja in predloženo dokumentacijo. Pripravili so zapisnik z ugotovitvami, v katerem so opredelili še posamezne dopolnitve in odprte naloge.

Kot so sporočili z Darsa, je komisija sklenila, da ugotovitve ne vplivajo na varno in pravilno delovanje sistema. Izvajalec jih sicer mora odpraviti v dogovorjenih rokih.

Dars je trenutno v fazi potrjevanja potrdila o prevzemu del, zato formalni prevzem del še ni zaključen. Izvajalec mora v skladu s pogodbenimi določili v roku dveh mesecev, do ponovnega komisijskega pregleda, urediti dopolnitve in predložiti zahtevana dokazila.

Policija bo sistem prevzela v upravljanje po potrditvi potrdila o prevzemu del in izpolnitvi vseh pogojev, določenih v zapisniku komisije.

Dodali so še, da bo javnost o začetku izvajanja meritev obveščena po zaključku vseh potrebnih preverjanj, ko bo policija tudi določila datum začetka uporabe sistema.