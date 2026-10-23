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Sekcijskega merjenja hitrosti letos verjetno še ne bo

Ljubljana, 23. 10. 2026 09.57 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
Sekcijsko merjenje hitrosti

Dars je pred tednom opravil prvi komisijski pregled štirih sistemov sekcijskega merjenja hitrosti, ki ni pokazal večjih nepravilnosti. Trenutno s policijo zaključujejo usklajevanja, končni datum uvedbe sekcijskega merjenja pa še ni znan. Poudarjajo, da bo javnost o tem pravočasno obveščena.

Darsova komisija je 16. oktobra preverila delovanje opreme, izvedena testiranja in predloženo dokumentacijo. Pripravili so zapisnik z ugotovitvami, v katerem so opredelili še posamezne dopolnitve in odprte naloge.

Kot so sporočili z Darsa, je komisija sklenila, da ugotovitve ne vplivajo na varno in pravilno delovanje sistema. Izvajalec jih sicer mora odpraviti v dogovorjenih rokih.

Dars je trenutno v fazi potrjevanja potrdila o prevzemu del, zato formalni prevzem del še ni zaključen. Izvajalec mora v skladu s pogodbenimi določili v roku dveh mesecev, do ponovnega komisijskega pregleda, urediti dopolnitve in predložiti zahtevana dokazila.

Policija bo sistem prevzela v upravljanje po potrditvi potrdila o prevzemu del in izpolnitvi vseh pogojev, določenih v zapisniku komisije.

Dodali so še, da bo javnost o začetku izvajanja meritev obveščena po zaključku vseh potrebnih preverjanj, ko bo policija tudi določila datum začetka uporabe sistema.

Sekcijsko merjenje hitrosti
Sekcijsko merjenje hitrosti
FOTO: POP TV

Rok se je iztekel že marca

Spomnimo. Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic z najcenejšo ponudbo, ki vključuje merilnik iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ, rok pa se je iztekel konec marca. Podjetje sistema do roka ni vzpostavilo, saj mu urad za meroslovje ni izdal certifikata o overitvi tipa merila.

Takratni predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je zato napovedal, da bodo vztrajali pri plačilu kazni in kritju vseh dodatnih stroškov zaradi zamude. Dars ima namreč po pogodbi med drugim pravico, da za vsak dan zamude Intermaticu zaračuna 1059 evrov kazni, pri čemer skupna kazen ne sme preseči deset odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 530.000 evrov z davkom na dodano vrednost.

Maja je nato direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Cantarutti napovedal, da bo sekcijsko merjenje hitrosti zaživelo do konca julija, a se tudi to ni zgodilo.

Sekcijsko merjenje hitrosti je sicer predvideno tudi na območju trojanskih predorov na odseku Podmilj–Ločica, kjer pa postopek prve overitve še poteka, ker je vložnik zahteve za overitev na merilniku naknadno izvedel določene posege.

Gre za najbolj kritična območja, kjer je največ prometnih nesreč, kršitev in zastojev.

Kako deluje sekcijsko merjenje hitrosti?

Kamera bo ob vstopu na območje zabeležila registrsko tablico vozila ter čas prehoda, enako se bo zgodilo na koncu odseka. Sistem bo povprečno hitrost nato izračunal na podlagi prevožene razdalje, ključen bo še čas, v katerem je vozilo odsek prevozilo.

Zaviranje tik pred radarjem zato ne bo več dovolj, saj sistem hitrosti ne bo meril zgolj na eni točki, temveč bo izračunal povprečno hitrost na celotnem nadzorovanem odseku.

Preberi še Kamera bo zaznala registrsko, izračunala hitrost in prehitrim poslala kazen
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99 sekund čakanja in le 9 sekund za prečkanje

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Bbcc12
23. 10. 2026 09.59
Sekcijsko preganjanje korupcije bi lahko bilo. UPS če je predsednik vlade s 150 aferami.
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