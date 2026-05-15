Sekcijsko merjenje hitrosti do konca julija: kje bodo merili?

Na dolenjskem, gorenjskem in primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna, je na novinarski konferenci v Ljubljani, sicer namenjeni predstavitvi ugotovitev nadzora avtocestnih delovišč, povedal Aleš Cantarutti.

Prihodnji teden bodo v nadzornem središču v Dragomlju namestili strežnike, potrebne za delovanje sistema. Hkrati bodo v prihodnjih dveh tednih namestili programsko opremo za potrebe policije.

"Izvajalec bo moral nato opraviti še preizkus delovanja sistema sekcijskega merjenja hitrosti v nočnem času. V dnevnem je to že storil. Nato naj bi vendarle pridobili certifikat," je pojasnil. Na Darsu bodo nato delovanje sistema preverili še sami.