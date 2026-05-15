Slovenija

Sekcijsko merjenje hitrosti do konca julija: kje bodo merili?

Ljubljana, 15. 05. 2026 13.33 pred 40 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA
Avtocesta A1 pri Trojanah

Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, je napovedal direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Cantarutti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, nato morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Od ponudnika sistema bodo zaradi zamude zahtevali odškodnino.

Na dolenjskem, gorenjskem in primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna, je na novinarski konferenci v Ljubljani, sicer namenjeni predstavitvi ugotovitev nadzora avtocestnih delovišč, povedal Aleš Cantarutti.

Prihodnji teden bodo v nadzornem središču v Dragomlju namestili strežnike, potrebne za delovanje sistema. Hkrati bodo v prihodnjih dveh tednih namestili programsko opremo za potrebe policije.

"Izvajalec bo moral nato opraviti še preizkus delovanja sistema sekcijskega merjenja hitrosti v nočnem času. V dnevnem je to že storil. Nato naj bi vendarle pridobili certifikat," je pojasnil. Na Darsu bodo nato delovanje sistema preverili še sami.

FOTO: Bobo

Merjenje na štirih lokacijah

Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.

Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic z najcenejšo ponudbo, ki vključuje merilnik iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ, rok pa se je iztekel konec marca. Podjetje sistema do roka ni vzpostavilo, saj mu urad za meroslovje ni izdal certifikata o overitvi tipa merila.

Dars ima po pogodbi med drugim pravico, da za vsak dan zamude Intermaticu zaračuna 1059 evrov kazni, pri čemer skupna kazen ne sme preseči deset odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 530.000 evrov z davkom na dodano vrednost.

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je danes napovedal, da bodo vztrajali pri plačilu kazni in kritju vseh dodatnih stroškov zaradi zamude.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

peri70
15. 05. 2026 14.14
naj kr merijo, saj itak večino časa peljemo po polžje ali pa v zastojih stojimo. denar za vinjete nazaj!!!
rob3rt
15. 05. 2026 14.13
In kaj bodo merili, število prevoženih kilometrov v koloni med prelaganjem svinjskih polovic?
krpati
15. 05. 2026 14.10
Na koncu bodo ugotovili da potrebujete 3 ure za 10 km prevožene poti.....
Prototip
15. 05. 2026 14.10
Banda lopovska,,samo kazni bi pisali,,,jaz bom pa tožil dars,ker moram od ljubljane do kopra vozit 4 ure ali več,,,
Zrcalo
15. 05. 2026 14.09
To preberite Darsovci: Včeraj, v četrtek, 14. maja 2026 je bil praznik in dela prost dan v Avstriji in v Nemčiji. Na vseh bauštelah od Jesenic, preko Salzburga do Magdeburga so bili delavci in stroji in se je delalo! Pa teh bauštel ni bilo malo! Pri nas pa se dela samo ob delavnikih, ker so zožitve narejene za draženje uporabnikov avtocest!
KavčDiplomat91
15. 05. 2026 14.08
Zdaj je konec zaviranja pred radarjem – ljudje bodo začeli ustavljati kar v tunelih, da se izognejo kazni. In na koncu bo seveda spet kriv DARS. 😄
Noleani
15. 05. 2026 14.07
A bodo spet pobirali denar na odsekih kjer so sami slabo konstruirali, sedaj je posledično omejitev hitrosti nizija?
kokicas
15. 05. 2026 14.07
Torej še takrat ko bo promet tekoč bo pa sekcijsko merjenje? In to od Logatca do vrhnike po spustu, da boš ja vseskozi na zavori in v strahu da ne gre čez 130km/h pa med trojanskimi predori 100km/h so že imeli teste pred leti in kaj je bilo vštric smo se vozili in na prehitevalnem pasu z 40 tonskimi vozili in potem dirka do Ljubljane vsi nalimani na zadek en drugemu. Res darsu ni za varnpst samo polnenje proračuna.
Hehedemokrat
15. 05. 2026 14.06
Merili bodo utrujene delavce, ki bi po delu iz Ljubljane radi čim prej prišli domov (proti Štajerski, Dolenjski in Gorenjski)... ni drugih besed kot spokajte že v zgodovino enkrat!
HardKore
15. 05. 2026 14.04
E, pa je konc hitre vožnje..
mestni
15. 05. 2026 13.43
Spet po vezah dobili posel,ki ga niso sposobni spelat.
