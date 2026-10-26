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Slovenija

Sekcijsko merjenje hitrosti v Sloveniji: kako bo sistem deloval

Ljubljana, 26. 10. 2026 19.23 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Tanja Volmut
Prekoračena hitrost

Kako daleč ali blizu smo temu, da bomo tudi v Sloveniji na določenih odsekih merili voznikovo hitrost sekcijsko? Zapletov je bilo doslej veliko, a zdaj je že skoraj vse nared. Sistem meri povprečno hitrost na določenih odsekih, a kaj se zgodi v primeru, če nekdo prej zapusti avtocesto ali se vključi kasneje, kako sistem izmeri voznikovo hitrost takrat?

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sekcijsko merjenje hitrosti Slovenija avtoceste prometna varnost DARS

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KOMENTARJI1

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galeon
26. 10. 2026 20.14
Veliko prijaznejši kot stacionarni radar. Lahko priletiš not kolikor hočeš. Med potjo malo zmanjšaš hitrost in prideš ven brez težav. Samo nesposobni DARS ne zna sistema uskladit. Neumni policaj pa spet pametuje, da je to postavljeno na mestih, kjer prihaja do prekoračitev in nesreč. Do prekoračitev prihaja na vseh cestah, če tega še ne ve. Koliko nesreč pa je bilo na teh odsekih v zadnjih letih, pa dobro ve, samo dela se neumnega.
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