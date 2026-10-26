Sekcijsko merjenje hitrosti v Sloveniji: kako bo sistem deloval

Kako daleč ali blizu smo temu, da bomo tudi v Sloveniji na določenih odsekih merili voznikovo hitrost sekcijsko? Zapletov je bilo doslej veliko, a zdaj je že skoraj vse nared. Sistem meri povprečno hitrost na določenih odsekih, a kaj se zgodi v primeru, če nekdo prej zapusti avtocesto ali se vključi kasneje, kako sistem izmeri voznikovo hitrost takrat?