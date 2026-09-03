Zelena luč za sekcijsko merjenje hitrosti

Urad za meroslovje je, sicer z veliko zamudo, zaključil prvo overitev treh od štirih odsekov z odsekovnimi merilniki hitrosti tipa iCar5. Potrdilo o skladnosti je izdal za avtocestne odseke Logatec–Vrhnika v smeri Ljubljane, Ljubljana Brod–Vodice v smeri Kranja in Grosuplje–Ivančna Gorica v smeri Novega mesta (višnjegorski klanec).

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Sekcijsko merjenje hitrosti OpenStreetMap

Sekcijsko merjenje hitrosti OpenStreetMap

Sekcijsko merjenje hitrosti OpenStreetMap





"Na tej podlagi se lahko začnejo rezultati meritev hitrosti na teh odsekih uporabljati za potrebe postopkov glede prekoračitve hitrosti na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa," so še sporočili. Sekcijsko merjenje hitrosti je tako po letih zapletov vendarle dobilo zeleno luč. Na Policijo in notranje ministrstvo smo naslovili vprašanje, ali se je merjenje že začelo in kdaj se bo. Odgovore še čakamo.

Spomnimo. Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic z najcenejšo ponudbo, ki vključuje merilnik iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ, rok pa se je iztekel konec marca. Podjetje sistema do roka ni vzpostavilo, saj mu urad za meroslovje ni izdal certifikata o overitvi tipa merila. Takratni predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je zato napovedal, da bodo vztrajali pri plačilu kazni in kritju vseh dodatnih stroškov zaradi zamude. Dars ima namreč po pogodbi med drugim pravico, da za vsak dan zamude Intermaticu zaračuna 1059 evrov kazni, pri čemer skupna kazen ne sme preseči deset odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 530.000 evrov z davkom na dodano vrednost. Maja je nato direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Cantarutti napovedal, da bo sekcijsko merjenje hitrosti zaživelo do konca julija, a se tudi to ni zgodilo.

Sekcijsko merjenje hitrosti je sicer predvideno tudi na območju trojanskih predorov na odseku Podmilj–Ločica, kjer pa postopek prve overitve še poteka, ker je vložnik zahteve za overitev na merilniku naknadno izvedel določene posege. Gre za najbolj kritična območja, kjer je največ prometnih nesreč, kršitev in zastojev.

Kako deluje sekcijsko merjenje hitrosti?