Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zelena luč za sekcijsko merjenje hitrosti

Ljubljana, 03. 09. 2026 09.47 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
D.L.
Gneča na avtocesti

Urad za meroslovje je prižgal zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti na območju višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje trojanskih predorov pa postopki še potekajo.

Urad za meroslovje je, sicer z veliko zamudo, zaključil prvo overitev treh od štirih odsekov z odsekovnimi merilniki hitrosti tipa iCar5. Potrdilo o skladnosti je izdal za avtocestne odseke Logatec–Vrhnika v smeri Ljubljane, Ljubljana Brod–Vodice v smeri Kranja in Grosuplje–Ivančna Gorica v smeri Novega mesta (višnjegorski klanec).

"Na tej podlagi se lahko začnejo rezultati meritev hitrosti na teh odsekih uporabljati za potrebe postopkov glede prekoračitve hitrosti na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa," so še sporočili. Sekcijsko merjenje hitrosti je tako po letih zapletov vendarle dobilo zeleno luč.

Na Policijo in notranje ministrstvo smo naslovili vprašanje, ali se je merjenje že začelo in kdaj se bo. Odgovore še čakamo. 

Preberi še Prihaja sekcijsko merjenje hitrosti: kje bodo merilne naprave?

Spomnimo. Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic z najcenejšo ponudbo, ki vključuje merilnik iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ, rok pa se je iztekel konec marca. Podjetje sistema do roka ni vzpostavilo, saj mu urad za meroslovje ni izdal certifikata o overitvi tipa merila.

Takratni predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je zato napovedal, da bodo vztrajali pri plačilu kazni in kritju vseh dodatnih stroškov zaradi zamude. Dars ima namreč po pogodbi med drugim pravico, da za vsak dan zamude Intermaticu zaračuna 1059 evrov kazni, pri čemer skupna kazen ne sme preseči deset odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 530.000 evrov z davkom na dodano vrednost.

Maja je nato direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Cantarutti napovedal, da bo sekcijsko merjenje hitrosti zaživelo do konca julija, a se tudi to ni zgodilo.

Preberi še Sekcijsko merjenje hitrosti do konca julija: kje bodo merili?

Sekcijsko merjenje hitrosti je sicer predvideno tudi na območju trojanskih predorov na odseku Podmilj–Ločica, kjer pa postopek prve overitve še poteka, ker je vložnik zahteve za overitev na merilniku naknadno izvedel določene posege.

Gre za najbolj kritična območja, kjer je največ prometnih nesreč, kršitev in zastojev.

Kako deluje sekcijsko merjenje hitrosti?

Kamera bo ob vstopu na območje zabeležila registrsko tablico vozila ter čas prehoda, enako se bo zgodilo na koncu odseka. Sistem bo povprečno hitrost nato izračunal na podlagi prevožene razdalje, ključen bo še čas, v katerem je vozilo odsek prevozilo.

Zaviranje tik pred radarjem zato ne bo več dovolj, saj sistem hitrosti ne bo meril zgolj na eni točki, temveč bo izračunal povprečno hitrost na celotnem nadzorovanem odseku.

Omejitve hitrosti pa morajo biti ves čas enake. "Če bo upravljavec zaradi del na cesti ali kakršnega koli drugega razloga hitrost omejil, se na tem odseku sekcijsko merjenje ne bo izvajalo," je za 24UR pred dnevi pojasnil višji samostojni policijski inšpektor iz Sektorja prometne policije na GPU Matjaž Leskovar.

sekcijsko merjenje hitrosti Dars avtoceste prometni prekrški varnost v prometu policija

Nova moč oddaje 24UR

Še šest dni poletja, potem izrazito hladna fronta?

24ur.com Bratuškova: Končno vidim luč na koncu predora
24ur.com Kopljejo železniški predor, vsakih 50 metrov pa najdejo jamo
24ur.com Kanal C0: kako bo poskrbljeno za to, da ne bo prišlo do katastrofe?
24ur.com Prebili glavno cev drugega najdaljšega predora na drugem tiru
24ur.com Zelena luč pripravi prostorskega načrta za nadgradnjo proge Ljubljana–Kranj
24ur.com Bo nova železniška proga med Divačo in Koprom res dvotirna?
24ur.com Trikilometrski zastoj pred Karavankami, gneča tudi na meji s Hrvaško
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vrzwta1
03. 09. 2026 11.30
upam da se bo kmalu kaznovalo tudi vse mečkače na AC
Odgovori
0 0
pietro
03. 09. 2026 11.27
pravijo da bo boljša pretočnost zaradi sekcijskih radarjev? Verjetno, da bo povprečna hitrost čez Trojane 70km/h ali manj
Odgovori
0 0
ta_pametni
03. 09. 2026 11.13
Ni toliko problem hitrosti, kot to da slovenske AC generalno gledano niso več pretočne. Naj se zbudijo iz globokega spanca in naj začenjajo širiti AC.
Odgovori
+5
7 2
Spark
03. 09. 2026 11.13
Postojna Koper,pa Gorenska avtocesta..Nujno.Vse to je zadnji čas pri teh norcih na cestah..
Odgovori
+0
3 3
RealCRr7
03. 09. 2026 11.05
Kot prvo so za nic avtoceste v Sloveniji, vsepovsod gradbisca, tudi, ko ga pretisnes moras zaradi lulekov pred tabo bremzat, vinjete se ne splaca uzemat za nase avtoceste, da polnim zepe Darsu povrh vsega pa se date merjenje hitrosti. SRAMOTA
Odgovori
+4
6 2
jast123
03. 09. 2026 11.05
komaj čakam, da bodo še na obali to uvedli
Odgovori
+6
6 0
santamaura
03. 09. 2026 11.04
Najprej naj naredijo avtoceste normalno prevozne - To je tako kot če bi pri zamašeni kanalizaciji meril če pride drek prehitro do jaška
Odgovori
+6
9 3
Lepdan123
03. 09. 2026 11.11
Dobra
Odgovori
+0
2 2
Uporabnik1932330
03. 09. 2026 11.03
Za novo leto jih bo sds šenkal.
Odgovori
-1
0 1
kvintus
03. 09. 2026 11.01
Torej inkasanti bodo pričeli z delom!
Odgovori
+5
6 1
Zvonko Kregar
03. 09. 2026 10.57
Dobro, ne rabim več vinjete kupit
Odgovori
+0
3 3
TheEqualizerr
03. 09. 2026 11.00
Seveda ne, glede na dela in gnečo jo bodo baje podaljšali do 2046.
Odgovori
+0
2 2
obožeobože
03. 09. 2026 10.53
Med LJ in PO ne bo niti ene kazni! Tako vzorni smo vozniki.
Odgovori
+1
2 1
Paradox
03. 09. 2026 10.50
A bo tudi izdaja kazni, če bo povprečna vožnja pod 110 km/h? Ne? Seveda ne. Najbolj smešno, da bodo merili na sekcijah, kjer tako ali tako zaradi prometa ali turistov ne voziš več kot 120 km/h.
Odgovori
+7
9 2
Fagus
03. 09. 2026 11.18
Ne, merili bodo tam kjer je omejitev 100 kmh in klanec navzdol. Inkasantstvo
Odgovori
+2
2 0
robica03
03. 09. 2026 10.44
Jaz bi uvedel sekcijsko merjenje po vseh avtocestah, oz. postavil radarje. Potem bi pa kot v Švici, ferari vozil samo 130.
Odgovori
-2
9 11
Lepdan123
03. 09. 2026 10.48
Bravo, res si legenda. Dajmo omejevat ljudi še bolj. Če ne dojameš ti povem, da je to sarkazem.
Odgovori
-2
3 5
Paradox
03. 09. 2026 10.49
Ljubosumen človek, ker nima Ferrarija, ampak VW Polota.
Odgovori
-3
5 8
TheEqualizerr
03. 09. 2026 10.56
In kaj bi imel od tega? Velik ego, ker te ne bi prehitel? Problem so nespretni in nekulturni vozniki... Tudi če bi peljali samo 80kmh se vedno ne bi bilo nič bolje.
Odgovori
+4
4 0
Spark
03. 09. 2026 11.14
Se strinjam z vami..
Odgovori
+2
2 0
clox
03. 09. 2026 10.42
Treba je potegnt še 14 dni, da ne bo turistov potem pa gas. Ne moreš turistov kaznovat a ne
Odgovori
+3
7 4
IQ200
03. 09. 2026 10.40
Kaj bodo pa izmerili od Logatca do Vrhnike, ker itak vse stoji. Bo povprečje meritev 15km/h. Še bolje bizarno bo, da merijo od Vrhnike do Ljubljane.
Odgovori
+3
5 2
Zvonko Kregar
03. 09. 2026 10.39
Večja gneča, več nesreč
Odgovori
-1
4 5
medvedJEkriv
03. 09. 2026 10.39
Na Vrhniškem klancu boste povečali gnečo do Postojne zaradi zmanjšanja hitrosti iz 130 na 100 km/h..... Bravo
Odgovori
+2
7 5
galyo77
03. 09. 2026 11.03
Kje pa je govora p zmanjšanju hitrosti? Govora je o merjenju prekoračitev na obstoječe omejitve hitrosti. Če boš pa zaradi tega bremzal, je pa to izključno tvoja težava.
Odgovori
+1
2 1
murkecc
03. 09. 2026 10.39
Upam, da to mislijo na merjenje prepočasnih....
Odgovori
-2
4 6
Lepdan123
03. 09. 2026 10.34
Samo za pobiranje denarja in nič drugega. Pa še nekaj.. vprašali, če so z merjenjem že pričeli? Nimamo pravice niti vedeti, kdaj se začne z meritvami? katastrofa od katastrofe.
Odgovori
-1
7 8
patriot11
03. 09. 2026 10.32
Končno, da bo vsaj na delčku naših AC nekaj miru.
Odgovori
+3
8 5
bibaleze
Portal
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Ta napaka pri nakupu otroških čevljih je pogostejša, kot si mislite
Ta napaka pri nakupu otroških čevljih je pogostejša, kot si mislite
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
To je ena največjih selitev zlata v zadnjih letih. Kaj se dogaja?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
moskisvet
Portal
Lewis Hamilton uresničil otroške sanje: njegov novi lepotec je Ferrari F40
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929