Sekretar ZN: Humanitarni delavci so neprepoznavni junaki odziva na pandemijo

"Ti junaki iz resničnega življenja v izjemnih časih počnejo izjemne stvari, da pomagajo ženskam, moškim in otrokom, katerih življenja so v ogrožena," je Antonio Guterres zapisal v poslanici.

Letos so humanitarni delavci še bolj obremenjeni, saj se odzivajo na svetovno krizo covida-19 in s tem na množično povečanje humanitarnih potreb zaradi negativnih posledic pandemije. Posvaril je, da so zaradi pandemij izgubljena delovna mesta, prekinilo izobraževanje, primanjkuje vode in hrane, vse več milijonov ljudi pa je potisnjenih na rob. Zaradi omejevalnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa so bile lokalne organizacije in skupnosti prve, ki so ukrepale.

"So neprepoznavni junaki odziva na pandemijo in tvegajo svoja življenja, da rešijo življenja drugih," je poudaril. Ob tem je navedel, da najpogosteje pomagajo tisti, ki sami potrebujejo pomoč, med njimi begunci, ki pomagajo gostiteljskim skupnostim, potem so tu še lokalni zdravstveni delavci in humanitarci, ki se skušajo prebiti na konfliktna območja, da bi tam pomagali.

Generalna skupščina ZN je 19. avgust za dan humanitarnosti razglasila leta 2008. V prvi vrsti je posvečen spominu na humanitarne delavce, ki so med opravljanjem dela izgubili življenje. Ta datum so izbrali, ker se je 19. avgusta 2003 zgodil bombni napad na sedež ZN v Iraku, v katerem je življenje izgubilo 22 ljudi. Med njimi je bil tudi visoki komisar ZN za človekove pravice in posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN za Irak Sergio Vieira de Mello.

Na svetovnem dan humanitarnosti opomnile tudi slovenske organizacije

V Sloveniji humanitarne organizacije delujejo kot splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč. "Aktivnosti humanitarne organizacije se morajo odražati s programi in storitvami v neposredno korist posameznikom," humanitarne aktivnosti opisujejo na spletni strani vlade.

Slovenske humanitarne organizacije so se na družbenih omrežjih poklonile delu humanitarcev, nekatere so opisale tudi dobra dela, ki jih v Sloveniji opravljajo že več let. "Zelo smo veseli in ponosni, da lahko rešujemo stiske in težave družin, da lahko vlivamo upanje v otroške oči," je pojasnila Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS