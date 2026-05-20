Sekretariat SNAV obravnava poročilo o forenzični preiskavi posnetkov

Šef Sove Joško Kadivnik je pred zasedanjem dejal, da s poročilom sicer ni seznanje. Pričakuje pa, da so izsledki potrdili, da gre za zlepljenke posameznih izjav, da pa posnetki niso narejeni z umetno inteligenco. Glede na očitke, ki le letijo na agencijo Sova pa je ponovil, da varnostno-obveščevalna agencija dela zakonito ter da so ponosni na svoje delo.

Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk bo ob 12. uri v velikem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi ulici 20 dal izjavo za medije, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Policija je pred časom za preiskavo vsebin in posnetkov v aferi Black Cube oblikovala posebno delovno skupino, sodelovali pa so tudi s pristojnimi organi v tujini. Posnetke so posredovali v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini.