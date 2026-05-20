Slovenija

Sekretariat SNAV obravnava poročilo o forenzični preiskavi posnetkov

Ljubljana, 20. 05. 2026 11.18 pred 33 minutami 1 min branja 27

Avtor:
M.V.
Seja sveta za nacionalno varnost

Zasedanje Sekretariata Sveta za nacionalno varnost se vrti okrog ene same točke dnevnega reda. Gre za obvestilo generalnega direktorja policije o forenzični preiskavi posnetkov v aferi Black Cube.

Šef Sove Joško Kadivnik je pred zasedanjem dejal, da s poročilom sicer ni seznanje. Pričakuje pa, da so izsledki potrdili, da gre za zlepljenke posameznih izjav, da pa posnetki niso narejeni z umetno inteligenco. Glede na očitke, ki le letijo na agencijo Sova pa je ponovil, da varnostno-obveščevalna agencija dela zakonito ter da so ponosni na svoje delo.

Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk bo ob 12. uri v velikem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi ulici 20 dal izjavo za medije, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Policija je pred časom za preiskavo vsebin in posnetkov v aferi Black Cube oblikovala posebno delovno skupino, sodelovali pa so tudi s pristojnimi organi v tujini. Posnetke so posredovali v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini. 

SSNAV black cube vojko volk

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
August Landmesser
20. 05. 2026 11.51
preiskava iz tujine je dobrodošla ...ker sedaj janševiki ne bodo mogli kruliti kako so levi nekaj priredili....heheheee...
Odgovori
0 0
Muki.
20. 05. 2026 11.51
Švarc Pipan so zlepili in nič ne ve o tem .
Odgovori
0 0
MissYay
20. 05. 2026 11.51
Joško Kadivnik, zatrjuje, da s posnetki ni seznanjen, vendar pa vseeno pričakuje, da so posnetki zlepljeni. Halo, tega kekca bo potrebno pod nujno sankcionirat, skupaj s Golobom, ki vsake pol ure spremeni mnenje, ker pač drugače misli, kot je prejšnji dan.
Odgovori
0 0
peT99
20. 05. 2026 11.49
Tuji preiskovalci ? Cin cin ?? Edini razlog da daš takšno kritično zadevo neki mavrični agenciji je ta, da lahko zavračaš krivdo - ko se izkaže da rezultat preiskave ni bil pravilen... to je vsakemu jasno....
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
20. 05. 2026 11.49
Janša je povabil svoje prijatelje na kosilo na Trstenjakovo in vljudno so se odzvali. Gospa poslanka Jelka Godec je spekla krvavice, bratje Siona so jih pohvalili, da "boljše kishke še niso jedli"... Gospa Godčeva se je ponovno izkazala kot dobra kuharica, Janša pa kot dober gostitelj... Levaki pa v jok pa na drevo/Sovo.
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
20. 05. 2026 11.49
Ok, prav zlepljenke. Ampak vseeno me potem zanima, v kakšnem kontekstu je bilo govora o 10% za Jankovića in ostale stvari, ki smo jih slišali v teh posnetkih. Verjetno je pogovor sicer tekel o vremenu in 10% možnosti za dež, potem so pa iz posameznih povedanih besed sestavili zlepljenko, ki govori o provizijah, a ne brihte? Ne nas pumpat z bedarijami.
Odgovori
0 0
Ice_Cat
20. 05. 2026 11.48
Litva....nekaj se pripravlja.....so malo preverili kako so ljudje ubogljivi.... Ko je v Zagrebu dron padu dol sred mesta....niso nbenga v zaklonisce poslal....pa mimgrede...so/ste mediji napisal oz. ugotovil cigav je....
Odgovori
0 0
Muki.
20. 05. 2026 11.48
Zdaj je jasno ,da Švarc Pipan ni jedla špagetov ampak pico in to margerito.
Odgovori
+1
2 1
mito24
20. 05. 2026 11.48
Ja tujci bodo kaj pogruntali, samo da se preusmeri pozornost.
Odgovori
+1
2 1
zmerni pesimist
20. 05. 2026 11.45
Sam da je plača uredu pa delaš kah ali ne
Odgovori
-1
0 1
Kardinal v Kristusu
20. 05. 2026 11.45
Bomo aktivirali 5. člen Nato pogodbe, ker nas je napadel Izrael? NE! Izrael je naš zaveznik, hoče nam zgolj pomagati, brezplačno, pro bono, v dobro Slovenije!
Odgovori
+0
3 3
Nebodijetreba
20. 05. 2026 11.43
Kaj je pa tako čudno, če so zlepljenke? Pa menda ja ne bodo objavili celotne večerje z akterji, ampak samo bistvene izjave!
Odgovori
+6
7 1
Vesela Jasna
20. 05. 2026 11.43
Včasih so v kleti lepili skupaj različne dokumente. Škarje, selotejp in Uhu lepilo. Sedaj pa so se modernizirali in uporabljajo čudo od računalnika. Ali pa so pri komu naročili "umetnino". Ja, je bolj verjetno.
Odgovori
-5
1 6
Kardinal v Kristusu
20. 05. 2026 11.43
Konec leve vlade. Bolje polkovnik Eiland za varuha človekovih pravic, kot Maljevca za ministra. Raje Zorello na čelo Sove, kot Golob na čelo vlade. Bolje Tzurja na čelo policije, kot poslanka Sukič v parlamentu. Zaupajmo našim zaveznikom, bratom, sinom Siona!
Odgovori
+0
2 2
borjac
20. 05. 2026 11.48
Tipičen kolaboracionist kardinal ...
Odgovori
+1
1 0
Nianana95
20. 05. 2026 11.41
lopovi so lopovi. G. 10% je g. 10% zlepljeno ali ne.
Odgovori
+6
6 0
Kardinal v Kristusu
20. 05. 2026 11.40
Janšev prijatelj, gospod polkovnik Giora Eiland, se je ravno mudil v bližini z zasebnim letalom. Prišel je na obisk na Trstenjakovo, Janši predstavil še prijatelja Dana in Lirona. Šlo je zgolj za kratek prijateljski obisk, spili so kavo, jedli rugelach in podebatirali o razmerah na Bližnjem vzhodu. To je Janša že vse povedal, verjamemo mu!
Odgovori
-4
3 7
hojladri123
20. 05. 2026 11.47
Lažnjivi kljukec Janša mora imeti zakupljen tedenski tretma pri lokalnem župniku da sproti izpove vse zapovedi ki mu jih zapoveduje cerkev pa jih gospod redno krši.
Odgovori
0 0
Castrum
20. 05. 2026 11.40
Zlepljenke? A to so take zlepljenke o katerih je Janša govoril in smo se vsi smejali? Se bomo pa tudi tokrat smejali
Odgovori
+9
10 1
Kr0ujem
20. 05. 2026 11.45
Dokazi so zj 100% .ne oglašej se.pridejo na vrsto golbarji kraljice aneksov pa 10%
Odgovori
+0
1 1
Nebodijetreba
20. 05. 2026 11.39
Forenzični laboratorij v tujini ... Kdo pravi, da bodo izsledki verodostojni? Še več možnosti je za poneverbe na podlagi podkupovanj. Nujno je potrebna še ena preiskava!
Odgovori
+4
6 2
Netajkun
20. 05. 2026 11.36
Seveda je "zlepljenka", tako kot npr. VSI filmi . . veliko posnetega, potem se pa selekcioniran manjši del "zlepi" v smiselno celoto (le kdo bi npr. gledal 30 ur posnetkov, ker da je le vse skupaj avtentično). Bolj pomembno je povedati, če so posnete osebe in njihovi glasovi originali.
Odgovori
+9
10 1
EU Dig. Cenzura
20. 05. 2026 11.32
Pa kakšne zlepljenke, pa sej niste resni. To je največja LAŽ. Svoboda je to odstopila od tožbe sovenije proti Izraelu ravno takrat ko so priši posnetki v javnost in da jih ne bi se več je bil odstop. Rsnico prikrivajo. Kradejo naš denar državljanom!! Polnijo svoje žepe svinjarija!!!
Odgovori
+9
15 6
Kolllerik
20. 05. 2026 11.40
🤣🤣
Odgovori
-4
0 4
