Seksistična Facebookova skupina, ki je ocenjevala natakarice, sprožila ogorčenje javnosti

Posnetki zaslona sporne Facebookove skupine "Kira dela na smeni" z več kot 4000 člani so zaokrožili po spletu in sprožili ogorčenje javnosti. Glavni namen skupine je ocenjevanje barov – na podlagi videza natakaric, katerih "čim lepše in jasne slike" administrator skupine pričakuje od članov.

Eden izmed posnetkov zaslona tako prikazuje pravila za objavo slik natakaric, ki jih je v skupino objavil administrator skupine D. B., ta pa med drugim določajo, da morajo člani poslati vsaj 2–3 fotografije,"obraz, spredi, zadi, pa še kje– če se za Avtonet potrudte maksimalno, se dejmo še tukaj". Zraven naj bi zapisali ime bara, kraja in natakarice. Ob tem pa zapiše še, naj v skupino ne vabijo "žensk in ne kazat skupine puncam".

V javnosti in po družbenih omrežjih se že vrstijo obsodbe seksističnega vedenja. Na sporno skupino nas je opozorila tudi bralka, sicer absolventka, ki se je sama znašla v skupini. Zapisala je, da gre za "nesprejemljivo in nedopustno" vedenje. Profesorica Barbara Rajgelj s Fakultete za družbene vede je tako zapisala, da so se z razkritjem Facebookove skupine "v vsem svojem sijaju razgalili objektivizacija, ponižanje in nasilje, zlasti nad ženskami (in neheteronormativnimi osebami) v gostinstvu".