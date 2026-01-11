Sekunda nepozornosti je lahko usodna

Agencija za varnost prometa (AVP) začenja prvo letošnjo nacionalno preventivno akcijo z imenom "Osredotoči se na cesto", ki bo potekala od 12. do 18. januarja. Namen akcije je opozoriti na motilce pozornosti v prometu in spodbuditi udeležence k večji zbranosti, s ciljem zmanjšanja prometnih nesreč.

Osredotoči se na cesto FOTO: AVP

Mag. Saša Jevšnik Kafol, v. d. direktorice AVP, poudarja, da je sporočilo akcije jasno: med vožnjo je treba biti osredotočen izključno na promet, saj vsaka motnja povečuje tveganje za nesrečo. "Zato pred vožnjo uredite vse nastavitve, umirite se in poskrbite za mir v vozilu. Če morate med vožnjo opraviti kaj nujnega, se varno ustavite na primernem mestu. Ne ogrožajte sebe in drugih," dodaja Kafolova. V času akcije bo policija poostreno nadzirala uporabo mobilnih telefonov, drugih naprav in opreme, ki zmanjšujejo zmožnost nadzora vozila ali zaznavanja okolice, pri čemer bo posebna pozornost namenjena ranljivim udeležencem, kot so pešci, kolesarji in uporabniki e-skirojev. Podatki kažejo, da je bilo lani ugotovljenih 16.370 kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je manj kot leta 2024, ko jih je bilo 23.720.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Akcija opozarja tudi na druge motilce, ki zmanjšujejo pozornost med vožnjo: nastavljanje navigacije, multimedijskih in klimatskih naprav, poslušanje glasne glasbe, menjavanje radijskih postaj, iskanje predmetov v vozilu, prehranjevanje, kajenje, ličenje, čustvene pogovore s sopotniki ter ukvarjanje z otroki ali hišnimi ljubljenčki. Pozornost zmanjšujejo tudi utrujenost, zaspanost ali psihični pritisk. Nepozornost vodi do daljšega reakcijskega časa, počasnejšega zaznavanja prometnih signalov in večjega tveganja za napačne odločitve, opozarjajo v AVP. To ne velja le za voznike motornih vozil, temveč tudi za pešce in kolesarje, ki se morajo pred prečkanjem ceste vedno prepričati, da so vidni drugim udeležencem v prometu. "Uporabo motečih naprav v prometu zato odsvetujemo tudi pešcem, ki pogosto s pogledom v zaslon stopijo na prehod ali kolesarsko stezo, ne da bi se prepričali o varnosti. Tudi če imate prednost, se pred prečkanjem vedno z očesnim stikom prepričajte, ali vas je voznik opazil," pravi Kafolova.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Osredotoči se na cesto AVP

Osredotoči se na cesto AVP

Osredotoči se na cesto AVP

Osredotoči se na cesto AVP

Osredotoči se na cesto AVP

Osredotoči se na cesto AVP

Osredotoči se na cesto AVP













Lani se je AVP posvetila tudi vplivu obcestnih oglasnih panojev, ki jih 90 odstotkov voznikov zaznava kot moteče. Na podlagi ugotovitev so pripravili predloge za zakonodajne spremembe in druge ukrepe, s katerimi bi zmanjšali tveganje, ki ga povzroča zunanja motnja. Še posebej nevarna je uporaba mobilnega telefona. Po podatkih AVP iz leta 2024 kar 40 odstotkov voznikov uporablja telefon brez prostoročnega sistema, tuje raziskave pa kažejo, da že dve sekundi neprekinjenega pogleda na telefon povečata tveganje za nesrečo več kot sedemkrat. Pri hitrosti 60 km/h pet sekund gledanja v telefon pomeni več kot 80 metrov vožnje brez pozornosti, pri hitrosti 130 km/h pa več kot 180 metrov. Zakon dovoljuje le uporabo prostoročnega sistema, a tudi ta zmanjšuje pozornost in podaljšuje reakcijski čas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke