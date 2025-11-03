Šele od letos morajo občine poročati, ali so denar res porabile za Rome

Država občinam, v katerih so romska naselja, vsako leto izplača več milijonov evrov. Čeprav denar izplačujejo že več let, šele od letos velja pravilo, da mora biti porabljen namensko, torej za izboljšanje razmer in uresničevanje pravic Romov. Največ, skoraj milijon evrov, je dobilo Novo mesto.

Letos znaša fond t.i. povprečnin za 83 romskih naselij v 25 občinah dobrih 9,2 milijona evrov. To je precej več kot leta 2021, ko so občine začele prejemati ta denar - kar šestkrat več kot pred štirimi leti, ko so skupaj prejele milijon in pol evrov.

Nedavni shod romske skupnosti v Črnomlju (arhivska fotografija) FOTO: Bobo icon-expand

Največ denarja torej prejme novomeška občina, v kateri je šest romskih naselij. Letos slab milijon, v štirih letih skupno več kot dva milijona evrov. Na jugovzhodu izstopa še občina Krško s štirimi romskimi naselji in dobrimi 777.000 evri letos. Pa občina Brežice, ki ima eno romsko naselje in prejme 700.000 evrov.

Med pomurskimi občinami prednjači Murska Sobota, ki bo letos za štiri naselja prejela nekdaj več kot 870.000 evrov.

Ni jim bilo treba poročati, ali so denar v resnici porabilli za Rome

In ja, do letošnjega marca so občine ta sredstva prejemale nenamensko, kar pomeni, da jim ni bilo treba poročati, ali so denar v resnici porabilli za Rome. Po novem pa bodo morale o porabljenih državnih sredstvih poročati vladnemu uradu za narodnost. In kam gre ta denar? Odvisno od občine. Sredstva se porabljajo za delovanje vrtcev, prevoze otrok v šolo, izobraževanje odraslih ... Nekatere občine pa ta denar namenjajo tudi za reševanje stanovanjskih težav Romov, sofinanciranje prostorskih občinskih načrtov za legalizacijo naselij ter za urejanje komunalne infrastrukture.

Urejen romski vrtec v Prekmurju FOTO: Bobo icon-expand

Milijoni tudi za zvezo in društva