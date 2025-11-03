Šele od letos morajo občine poročati, ali so denar res porabile za Rome

Letos znaša fond t.i. povprečnin za 83 romskih naselij v 25 občinah dobrih 9,2 milijona evrov. To je precej več kot leta 2021, ko so občine začele prejemati ta denar - kar šestkrat več kot pred štirimi leti, ko so skupaj prejele milijon in pol evrov.
Največ denarja torej prejme novomeška občina, v kateri je šest romskih naselij. Letos slab milijon, v štirih letih skupno več kot dva milijona evrov. Na jugovzhodu izstopa še občina Krško s štirimi romskimi naselji in dobrimi 777.000 evri letos. Pa občina Brežice, ki ima eno romsko naselje in prejme 700.000 evrov.
Med pomurskimi občinami prednjači Murska Sobota, ki bo letos za štiri naselja prejela nekdaj več kot 870.000 evrov.
Ni jim bilo treba poročati, ali so denar v resnici porabilli za Rome
In ja, do letošnjega marca so občine ta sredstva prejemale nenamensko, kar pomeni, da jim ni bilo treba poročati, ali so denar v resnici porabilli za Rome. Po novem pa bodo morale o porabljenih državnih sredstvih poročati vladnemu uradu za narodnost.
In kam gre ta denar? Odvisno od občine. Sredstva se porabljajo za delovanje vrtcev, prevoze otrok v šolo, izobraževanje odraslih ... Nekatere občine pa ta denar namenjajo tudi za reševanje stanovanjskih težav Romov, sofinanciranje prostorskih občinskih načrtov za legalizacijo naselij ter za urejanje komunalne infrastrukture.
Milijoni tudi za zvezo in društva
Koliko javnega denarja pa prejmejo romska društva in zveze? Tam je še več milijonov.
Položaj in posebne pravice romske skupnosti pri nas ureja že Ustava. Imajo pa tudi svoj zakon, ki je bil sprejet pred 18 leti. Na lokalni ravni imajo v vsakem občinskem svetu, kjer prebivajo, svojega svetnika. Na državni ravni pa njihove interese kot posebno svetovalno telo, zastopa Svet romske skupnosti. V zadnjih sedmih letih so prejeli 2,8 milijona evrov javnih sredstev. Zveza romov, v okviru katere deluje okoli 20 romskih društev, pa še dodatnih 1,6 miljona. .
Financiranje poteka tudi prek različnih razpisov - na primer, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je letos za devet romskih centrov namenilo 5,5 milijona evrov.