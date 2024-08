'Šele zdaj razumem dedija, ki je ob vsakem deževju zaskrbljeno gledal Mežo'

Občina sredi čudovite narave ima tudi eno reliefno slabost – okoli in okoli je obdana s hribovjem, ob vremenskih ujmah pa se tako vode z vrhov stekajo naravnost v Črno na Koroškem. Julija lani so dom Moličnikovih tako kot letos poplavili prav hudourniki, ki so se spustili s hribov. "A posledice so bile takrat nekoliko manjše kot tokrat."

Moličnik nas je leto dni po poplavah sprejel na svojem cvetočem zelenem vrtu, polnem rož in gred. A ko si se ozrl naokoli, si kmalu opazil, da vse le ni tako cvetoče. Kjer bi morale rasti sadike, smo lahko konec julija opazili le kupe blata. Na vrtu za hišo je brnel bager ter na kup vlekel naplavine, ki so jih s hribov prinesli hudourniki. Pri čiščenju so pomagali sosedje, prijatelji, družina. Iz kleti je tudi dva dni po zadnjem neurju skozi okno še vedno visela cev, pokazatelj, da so morali tudi tokrat črpati vodo. V pritlični etaži pa: s tal so dvignili vse, kar so lahko, v sobi je brnel razvlaževalnik. "Klet je bila polna vode, tla pa znova poplavljena. Ampak na srečo peč v kurilnici že dlje časa ni več v uporabi," nam je dejal sogovornik.

Ob letošnjem neurju je bil v kleti, "ko me je zalilo do pasu". Njegova žena je v tem času reševala stvari za hišo in zato ni slišala njegovih klicev na pomoč. Iz kleti se je tako naposled rešil sam. "Žalostna zgodba, ampak zdaj smo nekako že navajeni," je dodal.

Po poplavah je prišla pomoč, gasilci so pomagali očistiti klet in garažo, pomagali so tudi prostovoljci in humanitarne organizacije. Poplave so Moličnikovim poleg spodnjega nadstropja uničile tudi avtomobil. "Pomoči je bilo veliko, pomagali so sosedje, da smo skupaj očistili dvorišče, kjer je bilo na tleh 40 centimetrov mulja, da smo sploh lahko prišli v hišo."

A čeprav so jim poplave uničile vse, kar so imeli v spodnjih prostorih, Moličnik priznava, da so jo še veliko huje odnesli njihovi sosedje. Z ženo namreč živita v zgornjem nadstropju hiše, ki ni bilo poplavljeno, njuni sosedje pa so med ujmo ostali ujeti v enoetažni hiši. "Niso mogli priti ven. Naposled so jih iz doma reševali s helikopterjem," je dejal.

Nekaj sto metrov nižje v naselju živita Miran in Simona Stropnik , ki o sebi kljub tesnobi in strahu, ki ju še vedno prevevata po lanskih avgustovskih poplavah, še vedno pravita, da vidita kozarec vedno na polovico poln. In skozi pogovor z njima tudi resnično opaziš tisti optimizem, ki jima je pomagal v času po poplavah.

"Ženin oče (dedi) je torej pripovedoval o stoletnih poplavah, ki so se zgodile leta 1926. Takrat je bil poplavljen tudi on. Ampak nikoli nisem razumel njegovega strahu, ki se je pojavil, ko je naraščala Meža," je priznal Moličnik. Vse do zdaj. "Doslej namreč nismo tega nikoli občutili. Doslej tega nismo nikoli doživeli."

Njun sin živi na nekoliko višji legi v občini, zato ga sredi noči še nista klicala. Simona ga je zbudila šele okoli 5.30, a takrat do njiju ni več mogel priti, saj je bilo središče mesta že povsem pod vodo. Takrat so izgubili tudi signal. "To je bilo najhuje," nam je priznala Simona . "Najbolj me je prizadela tista nemoč, ker nisem vedela, kaj se dogaja s sinom," nam je povedala. Bilo je kot v filmu, je dodala. "Ko ti narava pove, kako nemočen si v resnici."

A tisti lanski avgustovski dnevi so zagotovo terjali tudi svoj davek. "4. avgusta se je vse začelo okoli 3. ure zjutraj. Spominjam se, kako sem gledal naraščanje reke. Nato pa je voda nenadoma udarila čez rob struge in naenkrat mi je segala že do kolen," nam je povedal Miran Stropnik. Takrat sta se zakonca s hčerko in dvema mačkama evakuirala k sosedu.

Ujeti so bili na drugem bregu struge, povodenj je namreč odnesla tudi del mostu, tako da na drugo stran niso mogli. Tri dni so tako ostali pod streho soseda in čakali, upali na najboljše. Ne spomnita se točno, kaj jima je takrat rojilo po glavi. Najbolj sta bila sicer zaskrbljena zaradi sina, saj nista vedela, kaj se dogaja zunaj njihovega majhnega otočka. "Nismo vedeli, kaj se dogaja drugod po Sloveniji. Še tega, kaj se dogaja drugod po Črni," pripovedujeta. Šele pozneje so ugotovili, da gasilcev ni bilo, da v resnici ni bilo nikogar, ker so bili tudi drugi poplavljeni.

"Neprestano so nas preletavali helikopterji, bilo je, kot bi bili sredi Afganistana," se spominjata zakonca. In tako so minili trije dnevi, ko so na drugi strani brega končno opazili jeep z vojaki. "Bili so le izvidnica, ampak so nas vseeno vprašali, kaj potrebujemo. Naposled so nam dali svojo malico in vodo, ker drugega niso imeli," nam je povedala Simona. Ne zamerita, da so ekipe do njih potrebovale toliko časa. Zavedata se namreč, da je bila pot do njih otežena. "V tistih prvih dneh ni bil kriv nihče," je jasna.

'Strah ostaja in bo ostal na vekov veke. Dobesedno se ti zažre v tvojo bit'

Ko se je voda umaknila, je Miran na silo vdrl v njuno stanovanje, ki je bilo povsem uničeno. S pomočjo sosedov so se nato lotili čiščenja, odstranjevanja mulja, sušenja prostorov in iskanja tistih drobcev, ki se jih je dalo iz stanovanja rešiti. Še tri tedne sta nato zakonca s hčerko in mačkama bivala v poplavljenem stanovanju.