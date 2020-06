Selitev izpostav ljubljanske upravne enote na Linhartovo že v ponedeljek

Na enotni lokaciji za Bežigradom bo upravna enota sicer združila vse dozdajšnje izpostave - Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik.

V prostorih v Tobačni ulici bosta po novem organizirana dva sektorja. V okviru sektorja za javni red in promet bosta delovala oddelek za javni red in prekrške ter oddelek za društva, prireditve in orožne listine. V okviru sektorja za matične zadeve, tujce in državljanstva pa bosta delovala oddelek za tujce in oddelek za matične zadeve in državljanstva.

Na upravni enoti so prepričani, da bodo s sprejeto reorganizacijo in selitvijo izboljšali delovne procese in uporabniško izkušnjo. Podrobnejšo predstavitev delovanja celotne upravne enote načrtujejo za prihodnji teden, na spletnih straneh pa bo objavljen tudi nov organigram Upravne enote Ljubljana.