V Poljanski dolini potrebujejo več mehanizacije, v Šmartnem ob Paki o selitvi občanov

Dodal je še, da so mnenja krajanov glede morebitne preselitve različna, eni bi se takoj preselili, drugi pa bi na zdajšnjih domovih še naprej vztrajali.

Župan Šmartnega ob Paki je dejal, da od direkcije za vode pričakuje, da čim prej pride v Rečico ob Paki in predstavi načrte za sanacijska oz. intervencijska dela na reki Paki, ki pa jih država ni uvrstila na seznam za nujna sanacijska dela.

V Poljanski dolini bi za sanacijo plazov potrebovali več mehanizacije

Na območju Poljanske doline mesec in pol po vodni ujmi še vedno poteka interventna sanacija na številnih plazovih. Trudijo se, da dela opravijo čim bolj kakovostno, da preprečijo morebitne nove težave ob jesenskem deževju in v prihodnje. Dela pa bi lahko potekala hitreje, če bi bilo na voljo več gradbene mehanizacije in ekip.

Kot je povedal župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, je bilo na območju občine za 30 milijonov evrov škode, pri čemer so prejeli več kot 300 prijav škode na zasebni lastnini. Intervencijska dela na občinski infrastrukturi naj bi stala okoli štiri milijone evrov, pri čemer se še trudijo z zagotovitvijo prevoznosti cest, saj vse hiše še niso dostopne.

Čadež je pojasnil, da se je v občini sprožilo kar 210 plazov, zato intervencijska dela še vedno intenzivno potekajo. Trenutno je odprtih okoli 15 gradbišč na različnih lokacijah. Če bi imeli več gradbene mehanizacije in ekip, pa bi dela lahko potekala hitreje, je povedal župan. "Če je kje slučajno kakšna mehanizacija na voljo, je pri nas potrebna," je ob tem sporočil.

Kar se tiče financiranja nujne sanacije, je pojasnil, da v bistvu že vse od začetka avgusta izvajalci oziroma gradbeniki kreditirajo občino in državo. "Pričakujemo, da bodo izplačila s strani države izvedena čim prej, saj računi že prihajajo na občino in rok plačila se izteka," je dejal Čadež in se zahvalil izvajalcem tudi za kakovostno izvedena intervencijska dela, kar pomeni večjo varnost v prihodnje.