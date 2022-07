V UKC Maribor so odprli nov oddelek za pljučne bolezni

V mariborskem kliničnem centru so odprli nov oddelek za pljučne bolezni. Po dolgoletnih prizadevanjih se ta oddelek končno seli s Pohorja v matično enoto UKC Maribor, na Kliniko za interno medicino. Tam bodo veliko boljši pogoji za paciente in zdravstveno osebje. Bolnike bodo na novi oddelek preselili do konca prihodnjega tedna. V izpraznjenih prostorih na Pohorju nameravajo urediti negovalno bolnišnico, a se to zaradi naraščanja števila covidnih bolnikov nekoliko zamika.