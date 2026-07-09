Ministrstvo za kohezijo sedež preselilo v Maribor

Kot resor, pristojen za področja lokalne samouprave, kohezijske politike in regionalnega razvoja, ministrstvo s tem korakom tudi samo sledi načelom, ki jih zagovarja pri oblikovanju razvojnih politik, so sporočili. "Gre za pomemben korak pri uresničevanju ciljev decentralizacije države, skladnejšega regionalnega razvoja in policentričnega razvoja Slovenije." Kot pravijo, to ni zgolj selitev ene institucije. "Gre za jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati tudi v praksi. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki. Kot ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, moramo pri tem voditi z zgledom. Vesela sem, da smo naredili ta pomemben korak, s katerim dokazujemo, da regionalizacija ni le razvojni koncept, temveč tudi konkretna praksa," je povedala ministrica Monika Kirbiš Rojs. Sedež ministrstva bo v poslovnem objektu City v Mariboru, kjer ministrstvo že ima svoje prostore. Prenos sedeža je zasnovan kot postopen in premišljen proces reorganizacije ministrstva, katerega cilj je dolgoročno krepiti prisotnost in razvoj sedeža v Mariboru. V prvi fazi bo v Mariboru delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Morebitne prihodnje kadrovske okrepitve bo ministrstvo prednostno iskalo v Mariboru.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Selitev sedeža kohezijskega ministrstva v Maribor Bobo

Selitev sedeža kohezijskega ministrstva v Maribor Bobo

Selitev sedeža kohezijskega ministrstva v Maribor Bobo

Selitev sedeža kohezijskega ministrstva v Maribor Bobo

Selitev sedeža kohezijskega ministrstva v Maribor Bobo

Selitev sedeža kohezijskega ministrstva v Maribor Bobo











Ob tem ministrstvo poudarja, da prenos sedeža ne pomeni umika iz drugih delov Slovenije. Svoje naloge bo tudi v prihodnje izvajalo na treh obstoječih lokacijah – v Mariboru, Ljubljani in Štanjelu, s čimer ohranja dostopnost storitev in neposredno prisotnost v različnih slovenskih regijah. "Maribor kot drugo največje slovensko mesto ima vse pogoje, da prevzame pomembnejšo državno funkcijo. Ob tem pa zastopam interese vseh slovenskih regij. Nihče ne sme biti zapostavljen. Prav zato bomo ohranili prisotnost ministrstva tudi v Ljubljani in Štanjelu ter še naprej skrbeli za enakomeren razvoj vseh delov Slovenije," poudarja ministrica. S prenosom sedeža v Maribor ministrstvo ne spreminja le svojega naslova, temveč postavlja nov mejnik v razumevanju vloge državnih institucij pri razvoju države. Korak, ki je bil v sredo formalno zaključen, je hkrati povabilo k razmisleku, kako lahko Slovenija načela decentralizacije in skladnega regionalnega razvoja vse bolj udejanja tudi v praksi, so še dodali.

Rončević želi ministrstvo preseliti v Novo mesto

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević medtem želi ministrstvo preseliti v Novo mesto. Kot je v ponedeljek dejal za portal dolenjskainfo, je njegov cilj preselitev celotnega ministrstva, ne zgolj sprememba naslova, "simbolična selitev ministrove pisarne ali nekaj zaposlenih". Ministrstvo ima po njegovih besedah približno 400 zaposlenih, zato bo treba zagotoviti ustrezne prostorske, prometne in organizacijske pogoje ter poskrbeti, da bo prehod potekal nemoteno. Ob tem verjame, da je to korak v pravo smer. "Če želimo decentralizacijo jemati resno, jo mora začeti uresničevati tudi država sama," je dejal. Ocenjuje, da bi projekt preselitve lahko izvedli do sredine mandata te vlade. Na ministrstvo smo naslovili prošnjo za dodatna pojasnila o poteku selitve in načrtovanem delu zaposlenih. Dodali jih bomo takoj, ko jih prejmemo.

Še brez konkretnih načrtov