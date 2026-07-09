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Slovenija

Ministrstvo za kohezijo sedež preselilo v Maribor

Ljubjana, Maribor, 09. 07. 2026 14.28 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
U.Z.
Selitev sedeža kohezijskega ministrstva v Maribor

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo pri nas s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Minister za izobraževanje Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v Novo mesto, pa ocenjuje, da bi projekt preselitve lahko izvedli do sredine mandata te vlade.

Kot resor, pristojen za področja lokalne samouprave, kohezijske politike in regionalnega razvoja, ministrstvo s tem korakom tudi samo sledi načelom, ki jih zagovarja pri oblikovanju razvojnih politik, so sporočili. "Gre za pomemben korak pri uresničevanju ciljev decentralizacije države, skladnejšega regionalnega razvoja in policentričnega razvoja Slovenije."

Kot pravijo, to ni zgolj selitev ene institucije. "Gre za jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati tudi v praksi. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki. Kot ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, moramo pri tem voditi z zgledom. Vesela sem, da smo naredili ta pomemben korak, s katerim dokazujemo, da regionalizacija ni le razvojni koncept, temveč tudi konkretna praksa," je povedala ministrica Monika Kirbiš Rojs.

Sedež ministrstva bo v poslovnem objektu City v Mariboru, kjer ministrstvo že ima svoje prostore. Prenos sedeža je zasnovan kot postopen in premišljen proces reorganizacije ministrstva, katerega cilj je dolgoročno krepiti prisotnost in razvoj sedeža v Mariboru. V prvi fazi bo v Mariboru delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Morebitne prihodnje kadrovske okrepitve bo ministrstvo prednostno iskalo v Mariboru.

Ob tem ministrstvo poudarja, da prenos sedeža ne pomeni umika iz drugih delov Slovenije. Svoje naloge bo tudi v prihodnje izvajalo na treh obstoječih lokacijah – v Mariboru, Ljubljani in Štanjelu, s čimer ohranja dostopnost storitev in neposredno prisotnost v različnih slovenskih regijah. "Maribor kot drugo največje slovensko mesto ima vse pogoje, da prevzame pomembnejšo državno funkcijo. Ob tem pa zastopam interese vseh slovenskih regij. Nihče ne sme biti zapostavljen. Prav zato bomo ohranili prisotnost ministrstva tudi v Ljubljani in Štanjelu ter še naprej skrbeli za enakomeren razvoj vseh delov Slovenije," poudarja ministrica.

S prenosom sedeža v Maribor ministrstvo ne spreminja le svojega naslova, temveč postavlja nov mejnik v razumevanju vloge državnih institucij pri razvoju države. Korak, ki je bil v sredo formalno zaključen, je hkrati povabilo k razmisleku, kako lahko Slovenija načela decentralizacije in skladnega regionalnega razvoja vse bolj udejanja tudi v praksi, so še dodali.

Rončević želi ministrstvo preseliti v Novo mesto

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević medtem želi ministrstvo preseliti v Novo mesto. Kot je v ponedeljek dejal za portal dolenjskainfo, je njegov cilj preselitev celotnega ministrstva, ne zgolj sprememba naslova, "simbolična selitev ministrove pisarne ali nekaj zaposlenih".

Ministrstvo ima po njegovih besedah približno 400 zaposlenih, zato bo treba zagotoviti ustrezne prostorske, prometne in organizacijske pogoje ter poskrbeti, da bo prehod potekal nemoteno. Ob tem verjame, da je to korak v pravo smer. "Če želimo decentralizacijo jemati resno, jo mora začeti uresničevati tudi država sama," je dejal. Ocenjuje, da bi projekt preselitve lahko izvedli do sredine mandata te vlade.

Na ministrstvo smo naslovili prošnjo za dodatna pojasnila o poteku selitve in načrtovanem delu zaposlenih. Dodali jih bomo takoj, ko jih prejmemo.

Še brez konkretnih načrtov

Medtem so z ministrstva za kmetijstvo, ki ga vodi Janez Cigler Kralj, za STA sporočili, da v tem trenutku o selitvi ministrstva ali organov v sestavi ni sprejete odločitve.

V koalicijski pogodbi je sicer navedeno, da bodo enote državne administracije in sedeži oz. deli ministrstev delovali tudi v različnih slovenskih regijah. "Kot ministrstvo, pristojno za upravljanje s stvarnim premoženjem države, bomo nudili vso podporo in rešitve pri realizaciji omenjenega cilja v skladu s potrebami posamičnega resorja oz. državnega organa," so za STA pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

Podobno so zapisali tudi v vladnem uradu za komuniciranje, kjer so navedli, da v tem trenutku dokončnih odgovorov še ne morejo podati.

Pristojnost vlade, da z uredbo določi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot, sicer predvideva tudi v DZ nedavno sprejeta novela zakona o državni upravi.

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KOMENTARJI16

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wsharky
09. 07. 2026 16.03
Skratka, na ministrstvu za Kohezijo, bodo privarčevali nekaj eur za potne stroške cca 70 zaposlenih, to ni dovolj, Ljubljanske frajle, ki na ministrstvu delajo v Ljubljani, naj se vsak dan vozijo v sveto mesto Maribor, a ja to pa Moniki ne diši. Njej diši, da se ne rabi vsak dan vozit v Ljubljano.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
09. 07. 2026 16.01
A tako kot DARS ki ima nabiralnik v Celju , v Ljubljani pa so si zgradili palačo?
Odgovori
0 0
mayda2
09. 07. 2026 16.00
V EUlandu je 27 držav, pa me zanima koliko le-teh ima uzakonjeno povračilo za prevoz na delo, tako kot je pri nas.
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0 0
daedryk
09. 07. 2026 15.59
dobra ideja. imamo tudi policijski inšpektorat v celju in finančno upravo v murski soboti, ter funkcionalno bolnico v novem mestu. še malo, pa bomo koliščarji spet na svojem.
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0 0
Anion6anion
09. 07. 2026 15.51
Koliko bo dodatnih stroškov za najem prostorov, prevozne stroške za vsako pot v Ljubljano, koliko prevoznih stroškov za zaposlene , ki se bodo zdaj vozili iz Ljubljane v Maribor....
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-1
0 1
razumi če lahko
09. 07. 2026 15.55
Vidiš , če prebereš članek ne samo naslov dobiš pol odgovorov na vprašanja ,ki si jih zastavil !
Odgovori
0 0
plejadanka
09. 07. 2026 15.49
Decentralizacija ministrstev....Pravilno
Odgovori
+1
1 0
hipertrop
09. 07. 2026 15.42
Ce se lahko mariborčani vozijo v Ljubljano, se lahko tudi ljubljancani v mb,... pa še manj gneče je proti mb. Če lahko primerljive baltske države tako funkcioniraji, lahko tudi Slo. Saj je tudi Golob rekel, da ni važno kje so sedeži podjetij itd... ja, dokler je sedež v Lj, ni važno kje je... upajmo da se sedaj to spremeni. Ljubljana ni ravno velemesto, da bi morala posrkat vse službe v državi
Odgovori
+2
2 0
Pametna glavca
09. 07. 2026 15.32
Bedaki so naredili bedarijo
Odgovori
-5
2 7
Masturbator
09. 07. 2026 15.22
:)))))) Seadj ko so prisli podatki, da 81% ljudi na ministerstvih dela OD DOMA! ehhehehe
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+4
5 1
Potouceni kramoh
09. 07. 2026 15.16
V vsako slovensko vas eno ministrstvo da se rešimo centralizacije in parkiranja pa avtocestah.
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+7
8 1
zdravkob
09. 07. 2026 15.09
Slovenija ne more biti manjša kot je, zdaj pa še glavno mesto hočemo razdrobiti. Najprej bomo začeli plačevati potne stroške zaposlenim, kajti dvomim, da bodo koga odpustili. Čemu ta potrata, razen, da smo tako navajeni. Naj se še troši.
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-3
2 5
JApajaDAja
09. 07. 2026 15.14
potni strošek je enak...iz mb v lj ali iz lj,ce...v mb....po tvoje je pot v lj zastonj v mb, n.m......pa stane?
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+9
9 0
Castrum
09. 07. 2026 15.02
Bravo. Decentralizacija države je nujna.
Odgovori
+10
13 3
SpamEx
09. 07. 2026 15.21
Castrum najdi si službo raje
Odgovori
-5
1 6
brezveze13
09. 07. 2026 15.01
to je nov način kraje denarja, ministerstvi kjer koli že je mora delati po enakih merilih, se pravi da v lj. so že lokacije in prostori obstoječi drugje bo zopet nastala nov primer litijske in drame nove velike najemnine za senčenje riti
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-5
3 8
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