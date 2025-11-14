Svetli način
Slovenija

Selitev zapornikov v nov zapor v Dobrunjah v začetku prihodnjega leta

Ljubljana, 14. 11. 2025 14.36 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
STA
Komentarji
26

Predvidoma v začetku prihodnjega leta je načrtovana selitev zapornikov in pripornikov iz ljubljanskega zapora na Povšetovi v novi moški zapor v Dobrunjah. Protokoli selitve so že pripravljeni, izvedena bo v enem dnevu. V novem zaporu bo prostora za skupno 388 oseb, na Povšetovi jih je trenutno zaprtih 222.

Z novim zaporom v Dobrunjah se rešuje dolgoletna prostorska stiska slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletna prostorska stiska zapora na Povšetovi v Ljubljani. Potem ko je ministrstvo za naravne vire in prostor minuli teden izdalo uporabno dovoljenje, ovir za njegovo odprtje ni več.

Kot je v izjavi za javnost pred novim zaporom danes spomnila odhajajoča ministrica za pravosodje Andreja Katič, je ministrstvo prve aktivnosti za izgradnjo zapora v Dobrunjah začelo že leta 2015. Dve leti kasneje so izvedli arhitekturni natečaj, gradbeno dovoljenje so pridobili konec leta 2021. Avgusta leta 2022 je sledil podpis pogodbe s konzorcijem Kolektor Koling-CGP-Pomgrad.

Ministrstvo z zaporom naslavlja tudi pomanjkljivosti obstoječega zapora na Povšetovi. Poleg zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in njegove upravne stavbe bodo v njem tudi športne kapacitete, dvorana za sojenje, prostor za sakralne objekte, urejene zunanje površine in drugo, je povzela Katičeva. Gre za 86,5 milijona evrov vredno investicijo, ob čemer je Katičeva izrazila zadovoljstvo, "da nismo podpisali nobenega aneksa, ki bi pomenil zvišanje te investicije."

Novi zapor ustreza vsem evropskim standardom, je zagotovila Katičeva. Med prednostmi novega zapora je izpostavila tudi izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene in bolj kakovostno delo z zaprtimi osebami, s čimer se izboljšuje tudi varnost celotne družbe.

Gradnjo novega zapora sicer spremljajo tudi nepravilnosti, povezane z odvažanjem zemljin z gradbišča zapora. Katič si želi, da bi bili inšpekcijski postopki, ki so še odprti, končani čim prej. Ob tem je spomnila, da je gradnja novega ljubljanskega zapora tudi pod drobnogledom organov pregona.

Novi zapor je izrednega pomena za naš zaporski sistem, je poudaril generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. "Moški zapori so prenatrpani, novi zapor v Dobrunjah bo zadeve bistveno omilil," je poudaril.

V zvezi s selitvijo zapornikov in pripornikov s Povšetove v Dobrunje je poudaril, da so v zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana že pripravili akcijski načrt selitve. Kdaj ta bo, zaradi varnostnih razlogov ne morejo razkriti, se pa zaposleni na Povšetovi že več tednov seznanjajo z arhitekturo novega zapora in izobražujejo. Pripravljeni so tudi vsi protokoli selitve. Selitev oziroma premestitev pripornikov in zapornikov bodo izvedli v enem dnevu, pri čemer bo pravosodnim policistom na pomoč priskočila tudi policija, je napovedal.

V zaporu bo prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku zapora, za ostale na zaprtem oddelku. Med prednostmi novega zapora je med drugim izpostavil opremo za tehnično varovanje in prostore za delovne terapije. Uprava je septembra objavila tudi razpis za nove pravosodne policiste, s čimer želijo nasloviti perečo kadrovsko problematiko. Prijav je veliko, pogovori s kandidati pa še potekajo, zato Perše danes še ni mogel oceniti, ali bo aktualni razpis pripomogel k izboljšanju velikega pomanjkanja pravosodnih policistov.

Skupna velikost kompleksa zapora je 26.000 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine.

zapor zapornik povšetova dobrunje
Prihaja hladna in vlažna polarna zračna masa: pobelilo bi lahko tudi nižine

V Šutarjevem zakonu po mnenju zakonodajno-pravne službe DZ tudi ustavno sporni ukrepi

Uporabno dovoljenje izdano, ovir za odprtje zapora v Dobrunjah ni več

Ministrstvo zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja za zapor v Dobrunjah

Zapor v Dobrunjah zgrajen, nima pa uporabnega dovoljenja

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
14. 11. 2025 15.45
Še več kriminala bo, zdaj si bo veliko ljudi želelo v takšen razkošen hotel.
ODGOVORI
0 0
Gram
14. 11. 2025 15.44
+1
Lep hotel, nekateri se bodo želeli vračati.
ODGOVORI
1 0
Haloo
14. 11. 2025 15.41
To je hotel ne zapor sramota bojo hoteli nazaj priditi 🆘🇸🇮
ODGOVORI
0 0
bb5a
14. 11. 2025 15.40
Še kakšno sobo naj pustijo frej za Holoba, al kletko... pač prostor kamor se zbaše škodljivega goloba...
ODGOVORI
0 0
oježeš
14. 11. 2025 15.36
+2
Ali so zgradili tudi kakšno delavnico, kjer bi zaposlili zaprte? Namreč najboljše zdravilo je, da delajo, trdo delajo cca 12 ur na dan. S tem bi si preskrbeli tudi nekaj denarja, ko bi odšli iz zapora. Pa nekateri bi raje zganjali manj kriminala, ker bi vedeli, da jih v zaporu čaka delo, kateremu se ne morejo izogniti.
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
14. 11. 2025 15.35
+1
Dol s to vlado!
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
14. 11. 2025 15.35
+2
Sobe v zaporih nove, v bolnicah 50 let stare, a zapornik je po novem več vreden kot pošten, delaven državljan!
ODGOVORI
3 1
Podlesničar
14. 11. 2025 15.46
A naj zgradijo stare sobe al kako...? 😂
ODGOVORI
0 0
Bbcc12
14. 11. 2025 15.35
+1
Zapornikom delat lepe prostore in plačevat odškodnine zato. To pa res ni način za zmanjšanje kriminala.
ODGOVORI
1 0
P2byDIVA
14. 11. 2025 15.33
+2
Izgleda kar fletno, kot ena študentska soba :D Noro
ODGOVORI
3 1
Podlupo
14. 11. 2025 15.32
+3
Luxus za nepoštenjake
ODGOVORI
3 0
oježeš
14. 11. 2025 15.37
Na račun poštenjakov! In potem pričakujejo, da bi kriminal upadel?
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
14. 11. 2025 15.30
+1
Za kvadraturo dveh takih sobic, danes mlada familija plačuje po 1.5k pufa na mesec, kje je še ostalo...a smo nabil v dno?
ODGOVORI
1 0
Pravica.
14. 11. 2025 15.27
+4
Tole pa že ni zapor! Sramota!
ODGOVORI
4 0
Mizainstol
14. 11. 2025 15.25
+6
Zgleda bolje kot pri marsikomu doma. Kaksno sporocilo dajemo kriminalcem. Ce boste poredni, vam bomo zagotovili boljse zivljenjske pogoje?!? Evropa po meri Kordisev, Lun in Vreck nas je unicila. Namesto, da se uvede obvezni 8- urni delovnik za zapornike s katerim bi si placevali hrano in toplo sobo.
ODGOVORI
6 0
xoxotox6
14. 11. 2025 15.22
+1
v osrednjem pašaluku, začetek drugega dela: lepe vasi lepo gorijo???????
ODGOVORI
1 0
Želko Kacin
14. 11. 2025 15.15
+10
lepš k pr men doma
ODGOVORI
10 0
big_foot
14. 11. 2025 15.15
+6
Kak protokol po dva vštric z ketno zapet pa kolono po 20 takih parov, poleg pa policijska konjenica z orožjem. Če je bilo tako dobro kakih 100 let nazaj bo pa še sedaj.
ODGOVORI
6 0
medusa
14. 11. 2025 15.13
+11
Luxsuz za morilce,posiljevalce,lopove...Posteni slovenski ljudje pa v plesnivih mrzlih podrtijah
ODGOVORI
11 0
Pravica.
14. 11. 2025 15.28
+1
1000krat +
ODGOVORI
1 0
Free_Palestine
14. 11. 2025 15.10
+2
Bo Maljevac prvi?
ODGOVORI
3 1
mario7
14. 11. 2025 15.27
+2
jj
ODGOVORI
2 0
Modridirka?22
14. 11. 2025 15.07
+11
Lepše ko pa v kakem domu za ostarele. Definitivno pa lepše kot večina bolnic in ZD v Sloveniji. Splača se bit kriminalec.
ODGOVORI
11 0
P2byDIVA
14. 11. 2025 15.36
Ane, žalostno...
ODGOVORI
0 0
Smuuki
14. 11. 2025 14.59
+2
So dobili izvajalca za selitev? Sigurno nekdo blizu svobode, sd, levice
ODGOVORI
2 0
big_foot
14. 11. 2025 15.16
+2
Pukelj bi šel komot lahko prvi, vključno z zoki famili.
ODGOVORI
3 1
