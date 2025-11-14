Selitev zapornikov v nov zapor v Dobrunjah v začetku prihodnjega leta

Z novim zaporom v Dobrunjah se rešuje dolgoletna prostorska stiska slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletna prostorska stiska zapora na Povšetovi v Ljubljani. Potem ko je ministrstvo za naravne vire in prostor minuli teden izdalo uporabno dovoljenje, ovir za njegovo odprtje ni več.

Kot je v izjavi za javnost pred novim zaporom danes spomnila odhajajoča ministrica za pravosodje Andreja Katič, je ministrstvo prve aktivnosti za izgradnjo zapora v Dobrunjah začelo že leta 2015. Dve leti kasneje so izvedli arhitekturni natečaj, gradbeno dovoljenje so pridobili konec leta 2021. Avgusta leta 2022 je sledil podpis pogodbe s konzorcijem Kolektor Koling-CGP-Pomgrad.

Ministrstvo z zaporom naslavlja tudi pomanjkljivosti obstoječega zapora na Povšetovi. Poleg zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in njegove upravne stavbe bodo v njem tudi športne kapacitete, dvorana za sojenje, prostor za sakralne objekte, urejene zunanje površine in drugo, je povzela Katičeva. Gre za 86,5 milijona evrov vredno investicijo, ob čemer je Katičeva izrazila zadovoljstvo, "da nismo podpisali nobenega aneksa, ki bi pomenil zvišanje te investicije."

Novi zapor ustreza vsem evropskim standardom, je zagotovila Katičeva. Med prednostmi novega zapora je izpostavila tudi izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene in bolj kakovostno delo z zaprtimi osebami, s čimer se izboljšuje tudi varnost celotne družbe.

Gradnjo novega zapora sicer spremljajo tudi nepravilnosti, povezane z odvažanjem zemljin z gradbišča zapora. Katič si želi, da bi bili inšpekcijski postopki, ki so še odprti, končani čim prej. Ob tem je spomnila, da je gradnja novega ljubljanskega zapora tudi pod drobnogledom organov pregona.

Novi zapor je izrednega pomena za naš zaporski sistem, je poudaril generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. "Moški zapori so prenatrpani, novi zapor v Dobrunjah bo zadeve bistveno omilil," je poudaril.