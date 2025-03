Selšček: rojstni kraj in največji umetniški navdih Maksima Gasparija

Ko govorimo o občini Cerknica, najprej pomislimo na Cerkniško jezero in pustne norčije. A če se poglobimo, odkrijemo, da ta notranjska občina skriva še veliko več zanimivih krajev in biserov v njih. Naša ekipa je obiskala vas Selšček, rojstni kraj znanega slikarja Maksima Gasparija. Čeprav je v njej preživel le kratek del svojega življenja, je prav ta vas postala ena od njegovih največjih umetniških navdihov. In tudi on je na domačinih pustil pečat. Namesto običajnih hišnih številk tako tam hiše krasijo njegove pisane razglednice, v središču vasi pa stoji spomenik, ki so ga domačini postavili v njegov spomin. Pravijo, da je prav ta povezal celotno skupnost.