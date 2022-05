'Sem človek z mnenjem in bom tudi predsednica DZ z mnenjem'

Novoizvoljena predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da je izjemno vesela in počaščena, da je prva ženska na tem zelo pomembnem položaju in se dobro zaveda odgovornosti, ki jo ta položaj prinaša.

Glede poteze SDS, ki je že prvi dan vložila okoli 30 zakonskih predlogov in tako prehitela bodoče vladne stranke pri nekaterih že napovedanih zakonih, je Klakočar Zupančičeva dejala, da je za njimi šele prvi dan. " Upam, da nam bo v štirih letih uspelo spremeniti ta način delovanja. Zastavili smo si visoke cilje in nobeno nagajanje nam ne bo preprečilo, da cilje uresničimo." Sama sicer verjame, da se take stvari ne bodo pogosto dogajale.

Na vprašanje, kakšna predsednica državnega zbora bo, je odgovorila, da bo nekdo, ki bo deloval povezovalno. "Trudila se bom za konsenz, ena mojih glavnih prioritet bo dvig politične kulture, predvsem dvig nivoja komunikacije v DZ. DZ je namreč v zadnjih dveh letih postal prostor, kjer so letele žaljivke, osebno se je obračunavalo, včasih se poslanci in poslanke sploh niso ukvarjali z vsebino, ampak so samo tekmovali, kdo bo koga bolj užalil. Ljudje so na volitvah jasno povedali, da tega nočejo. Poslanci morajo biti ljudstvu za zgled, predvsem s svojim obnašanjem."

Pa svojo funkcijo vidi bolj kot možnost lažjega uveljavljanja programa koalicije ali se ji zdi bolj pomembno, da vzdržuje videz nevtralnosti? "Vsak človek ima neko svoje politično in svetovnonazorsko prepričanje, zavedam se, da sem kot predsednica DZ predstavnica vseh poslank in poslancev in bom tako tudi ravnala. Jasno pa bom povedala, kdaj menim, da ravnanje ni etično oz. meri samo na to, da se drugi skupini nagaja. Pri takih manevrih bom jasno zavzela svoje stališče."

Ko se je odločila, da zapusti sodniški poklic, je rekla, da sodniki ne bi smeli biti tiho glede pomembnih družbenih vprašanj. Bo torej predsednica DZ z mnenjem, za razliko od predsednika države Boruta Pahorja, ki mu mnogi očitajo, da nima lastnega mnenja? Klakočar Zupančičeva pravi, da je človek z mnenjem in bo tudi predsednica z mnenjem. "Izražala ga bom takrat, ko bom menila, da je to potrebno. Glede sodnikov še vedno menim tako, kot sem povedala. Kadar pride v družbi do rušenja pravne države, grobih kršitev, posega v ustavno določene človekove pravice in temeljne svoboščine, je prav, da se oglasijo ljudje, ki so o tem najbolj poučeni," je prepričana.

Že pred vstopom v politiko je bila ostra kritičarka Janeza Janše, označila ga je za velikega diktatorja. Bo to vplivalo na njeno delo? Klakočar Zupančičeva zatrjuje, da ne. "O tej zadevi je bilo že veliko rečenega in ne bom znova odpirala tega. Že kot sodnica sem znala pustiti vsa svoja prepričanja pred vrati sodne dvorane in bom znala profesionalno nastopati tudi v tej vlogi."