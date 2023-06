'Sem lojalen. Ustavi, zakonom, najbolj pa svoji ženi'

Boštjan Poklukar ne skriva, da Boštjana Lindava, vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije v času Bobnarjeve, ne vidi na tem položaju, čeprav se je ta po neuradnih informacijah prijavil na javni natečaj za šefa policije, tako kot Poklukarjev kandidat, zdajšnji v. d. generalnega direktorja Senad Jušić, za katerega še ni jasno, ali izpolnjuje pogoje za ta položaj. Jušić v času odprtega postopka imenovanja za polni mandat nima zadržkov pri menjavah v vodstvenih strukturah policije, minister pa vztraja, da s tem nima nič in da ima Jušić tudi v času v.d. za to polno pristojnost. V prvem intervjuju po imenovanju na položaj je Poklukar govoril tudi o upravljanju migracij, o odnosih s sindikatom, ki jih je v svojem prvem mandatu označil za parapolicijo, in o dogajanju v Gibanju Svoboda.

Začniva pri mednarodnem kontekstu. Ta teden je slovenski premier obiskal Avstrijo, tam je ponovil stališče Slovenije, da je nadzor na avstrijsko-slovenski meji, ki ga Avstrija izvaja že osem let, nesprejemljiv. A zbližanja stališč ni bilo. Kaj ste vi osebno naredili za to, da bi se to spremenilo?

Ukrep nadzora notranje meje s strani Avstrije je res nedopusten in nezakonit. Povzroča veliko gospodarsko škodo, zastoje, skoraj vsak konec tedna vidimo dolge kolone pred karavanškim predorom, kjer avstrijski državljani čakajo na vstop v Avstrijo. To je na nek način smešno. Slovenija je ponudila alternativno rešitev, to so mešane patrulje, ki potekajo skupaj z avstrijsko policijo od 8. marca naprej. Na zadnjem svetu ministrov smo ponovno opozorili, da gre za nezakonit ukrep. Pisal sem tudi evropski komisarki Ylvi Johansson in podpredsedniku Evropske komisije Schinasu. Nismo edini v Evropski uniji, ki nam sosednje države zapirajo notranjo mejo, ampak to je predvsem neevropsko in schengen v tej obliki ne more delovati, kot je zamišljen.

Avstrijski kancler je omenil možnost rahljanja ukrepa, ampak šele takrat, ko bo manj prosilcev za azil in manj tistih, ki niso bili zaznani v kaki drugi državi. Razumete ta argument?

Ne, nikakor ne. Ta argument ne zdrži tega, kar se dejansko na terenu dogaja, ko pred mejnim prehodom Šentilj in pred Karavankami čakajo kolone tudi avstrijskih državljanov, ki želijo vstopiti v lastno državo. Že zdaj je kaos. Ne vem, kaj bo šele poleti, ko bodo visoke temperature, ko bodo v avtomobilih majhni otroci, ko se bodo državljani Avstrije in ostali vračali z dopusta na Hrvaškem. Številke ilegalnih prehodov iz Slovenije v Avstrijo tega nikakor ne dokazujejo, ta ukrep je nesorazmeren, je tudi nezakonit. Slovenija bo protestirala in Slovenija bo šla po pravni poti, če bo potrebno, tudi na sodišču.

Do kdaj boste čakali? To traja že 8 let.

Nismo edini. Pričakujemo, da se bo sprožila razprava znotraj Komisije, ta je na vrsti.

Kar se tiče samih nezakonitih prehodov meje, v začetku leta je bil izjemen porast nezakonitih migracij, v prvih štirih mesecih letošnjega leta je policija obravnavala 11.632 nezakonitih prehodov državne meje, kar je trikrat več kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 3648. Gre seveda za širši kontekst, ampak kakšna je najprej strategija Slovenije do tega vprašanja?

Številke nezakonitih prehodov meje naraščajo na zahodnobalkanski poti, še posebej pa v Sredozemlju. Slovenija od prvega januarja naprej ne varuje več zunanje schengenske meje, ker je to nalogo prevzela Hrvaška in Hrvaška tega ne opravlja najbolje. To kažejo tudi številke, na to smo tudi opozorili in smo pripravljeni Hrvaški tudi pomagati pri obvladovanju in varovanju zunanje schengenske meje. Slovenski policisti so prisotni tudi v misijah Frontexa v državah zahodnega Balkana. Drugi problem je Sredozemlje. V Sredozemlju so številke izjemno visoke, prihajajo iz severnoafriških držav, najpogosteje v Italijo. Sosednja Italija ima res ogromne probleme z nezakonitimi prihodi iz Afrike. Na zadnjem svetu ministrov za notranje zadeve smo se dogovorili, da bo predsednica Evropske komisije obiskala Tunis, kjer bo z razvojno pomočjo pomagala tej državi, da omejimo nezakonite migracije, ki prihajajo preko Sredozemlja. Kar se še tiče zahodnobalkanske migrantske poti; gre za izrazito tihotapljenje ljudi preko državnih mej in policije tudi na tem področju med seboj odlično sodelujejo. Zdaj ko Slovenija ne varuje več zunanje schengenske meje, so te migracije sekundarne in najpogosteje na cesti in železnici, tako da policija v notranjosti države zagotavlja varnost in izvaja različne ukrepe za preprečevanje ilegalnih migracij. Po visokih številkah ilegalnih migracij, ki jih beleži policija, smo zaenkrat učinkoviti.

Tihotapljenje je dodaten problem te kompleksne tematike. Kako se Slovenija spopada s tihotapljenjem, ali se tu kakorkoli krepijo zmogljivosti?

Da. Slovenska policija je spremenila strategijo, taktiko in metodiko dela pri nezakonitih migracijah. Gre tudi za sodelovanje vseh policij, tako na zahodnobalkanski poti, kjer so tranzitne države, in pa z državami, ki so ciljne. Slovenija je v letošnjem letu pridržala 145 tihotapcev. Oblikovala je tudi mrežo kontaktnih točk različnih policij na zahodnobalkanski poti, preko katerih izmenjuje operativne podatke. Na letošnjem Brdo procesu v Portorožu smo ministri potrdili ta način delovanja in pozvali še k tesnejšemu sodelovanju. V. d. generalnega direktorja Policije se je nedavno udeležil trilaterale šefov policij Slovenije, Italije in Hrvaške v Rimu, sodelovanje med policijami je dobro. Je pa za učinkovito upravljanje migracij nujno sodelovanje vseh držav tako na politični ravni kot operativno. To sodelovanje je boljše, kot je bilo, a pri visokih številkah je učinkovitost med državami različna. In če smo še včeraj razmišljali, kako poslati Frontex v države Zahodnega Balkana, je danes to dejstvo.