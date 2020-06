"Očitno me bodo morali še zelo dolgo prenašati," Janković odgovarja na govorice o njegovem domnevno slabem zdravstvenem stanju.

Potem ko se je med epidemijo vztrajno izogibal javnim nastopom, je danes ljubljanski župan stopil pred kamere in odgovoril na govorice, da naj bi bil domnevno hudo bolan. "Sem zdrav in v dobri kondiciji," pravi Zoran Janković.

"To, kar me sprašujete, ali pa pišejo, ali ugibajo ... astrologi. Sem v zelo dobri kondiciji. Poslušam, da sem bolan, da mi ostaja še nekaj časa ... Ampak me bodo očitno morali še zelo dolgo prenašati," je dejal.

Spregovoril tudi o tem, da je razočaran zaradi ograjene Ljubljane ob državni proslavi

Janković pa se je med drugim danes odzval tudi na dogajanje ob nedavnem praznovanju dneva državnosti. Najbolj kritičen je bil predvsem do strogega varnostnega režima v mestu, velikega števila policistov na ulicah, bilo jih je namreč – po oceni ljubljanskega župana – "več kot na obračunih med Olimpijo in Mariborom", ko si je derbi ogledalo na tisoče navijačev.



Ljubljana je vedno veljala za varno mesto, zato je zapiranje številnih ulic v središču mesta nepotrebno in nerazumljivo, še dodaja ljubljanski župan.