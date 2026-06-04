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Semafor odstranili, dela prekinili, nadaljevali bodo po 15. septembru

Izola, 04. 06. 2026 13.36 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA N.Š.
Semafor

Direkcija za infrastrukturo je po hudih prometnih zastojih popustila pod pritiski lokalne skupnosti in gospodarstva. Izvajalci so z gradbišča krožišča Belveder umaknili semafor in vzpostavili prvoten prometni režim. Pristojni so gradnjo prekinili in jo bodo nadaljevali šele po koncu poletja, sporočajo z direkcije.

Vozniki so v zadnjih dneh zaradi zapore in torkove prometne nesreče za dvajsetminutno pot med Koprom, Izolo in Piranom potrebovali tudi do dve uri. Po nevzdržnem prometnem kaosu, ki je povsem ohromil tudi lokalne obvozne ceste, je direkcija danes vendarle ukrepala.

Izvajalec je na gradbišču odstranil semaforje za izmenično enosmerni promet in na cesti Jagodje-Valeta ponovno vzpostavil prometni režim, kot je veljal pred postavitvijo zapore. Dela so trenutno zaustavljena in se bodo predvidoma nadaljevala po 15. septembru, ko bo prometna obremenitev na tem območju manjša, so danes pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Pred tem se je na direkcijo danes obrnila tudi Primorska gospodarska zbornica. Predsednik zbornice Borut Fakin je zahteval takojšnje reševanje prometnega kolapsa, umik semaforja in ustavitev del do oktobra. Kot nesprejemljivo je ocenil dejstvo, da direkcija dela izvaja v najbolj obremenjenih mesecih in kljub opozorilom zgolj v eni izmeni. Sama prenova obstoječega krožišča po njegovem mnenju razmer ne bo bistveno izboljšala.

Zbornica je državo pozvala, naj čim prej začne gradnjo nove ceste Jagodje-Lucija in s tem dolgoročno omili življenje ljudi v slovenski Istri.

Ostro se je že v sredo na razmere odzval tudi piranski župan Andrej Korenika in na direkcijo naslovil uradno urgenco. Župan občine Piran je prav tako predlagal odstranitev zapore ali zamik gradnje po turistični sezoni. Posebej je opozoril, da so zastoji preprečevali hiter prehod gasilcem in reševalcem, česar po njegovi oceni ni mogoče sprejeti kot običajno posledico izvajanja gradbenih del.

belveder izola piran promet

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KOMENTARJI12

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zdravkob
04. 06. 2026 14.52
Čimbolj ovirati promet je že kar v modi nekaj let. Ne samo z gradbišči ampak tudi z ovirami. Kar sredi ceste naredijo otok, češ da bodo hitrosti manjše, robniki so ponekod tako ostri, da ti prebijejo gume, ceste so namenoma ozke, da se komaj srečaš s kom. Samo da je za avto, je že zožano z vseh strani kolikor se da. Zeleni promet.
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0 0
devote
04. 06. 2026 14.46
se ze pozna vpliv Janse!! se po AC zapret stevilna delovusca. pustiti samo tista ki ne povzrocajo zastojev. sivilja, poosebljeno zlo je namerno zblokirala vso slovenijo... vprasanje kaj je zadaj globalnega... verjetno blokada transporta za visegrajce..
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0 0
Chrome
04. 06. 2026 14.40
Električna vozila so prihodnost so vpili, edino na ceste so pozabili 🤣. Severno od nas, tam kjer se balkan konča investirajo v vse oblike prometa. Kaj pa mi? Mi pa talamo subvencije za pleh 🤣🤣🤣.
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0 0
Rafael Kramar
04. 06. 2026 14.34
Čim Janša prevzame vlado, se naenkrat vse da...
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+0
1 1
tech
04. 06. 2026 14.33
Bo kdo odgovarjal za vse povzročene stroške ali bo šlo po slovensko v pozabo in lahko vsak uradnik naredi kar mu kapnem na pamet brez posledic? Kateri genialec je dobil to fantastično idejo postavit semafor za začetek sezone na lokaciji kjer bi dejansko lahko delali 90% leta, saj ni težav z vremenom.
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0 0
brezveze13
04. 06. 2026 14.26
tako bi morali urediti vsa gradbišča na cestah ampak v času sezone se je potrebno pohvaliti kako smo delovni narod , pardon pozabil sem sledijo lokalne volitve župani morajo malo manikirat
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+1
1 0
Kumul
04. 06. 2026 13.57
Bravo Korenika!
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+2
2 0
Kumul
04. 06. 2026 14.02
V imenu ljudi, ki dnevno živimo in nekdo od naših potrebuje rešilca, gasilce, vleko, pot do bolnišnice. Ne more biti normalno 2h za 16km... do službe.
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+3
3 0
sophie25
04. 06. 2026 13.54
Naredili cel kaos za dva dni, brez razmišljanja vnaprej, sedaj bodo tam pustili gradbišče, preusmeritve, nižje omejitve in začeli septembra. A smo lahko še večja banana republika?
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-1
4 5
Important notice
04. 06. 2026 13.50
Bravo! Prva poteza novega ministra, ki še začel ni z delom. Kaj šele bo!
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-1
4 5
BBcc
04. 06. 2026 14.13
Tu dela ne bojo narejena.
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0 0
Mihelij
04. 06. 2026 14.19
Minister se omenja zgolj v tvojem komentarju. Čestitam.
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0 0
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