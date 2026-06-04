Semafor odstranili, dela prekinili, nadaljevali bodo po 15. septembru

Vozniki so v zadnjih dneh zaradi zapore in torkove prometne nesreče za dvajsetminutno pot med Koprom, Izolo in Piranom potrebovali tudi do dve uri. Po nevzdržnem prometnem kaosu, ki je povsem ohromil tudi lokalne obvozne ceste, je direkcija danes vendarle ukrepala.

Izvajalec je na gradbišču odstranil semaforje za izmenično enosmerni promet in na cesti Jagodje-Valeta ponovno vzpostavil prometni režim, kot je veljal pred postavitvijo zapore. Dela so trenutno zaustavljena in se bodo predvidoma nadaljevala po 15. septembru, ko bo prometna obremenitev na tem območju manjša, so danes pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Pred tem se je na direkcijo danes obrnila tudi Primorska gospodarska zbornica. Predsednik zbornice Borut Fakin je zahteval takojšnje reševanje prometnega kolapsa, umik semaforja in ustavitev del do oktobra. Kot nesprejemljivo je ocenil dejstvo, da direkcija dela izvaja v najbolj obremenjenih mesecih in kljub opozorilom zgolj v eni izmeni. Sama prenova obstoječega krožišča po njegovem mnenju razmer ne bo bistveno izboljšala.

Zbornica je državo pozvala, naj čim prej začne gradnjo nove ceste Jagodje-Lucija in s tem dolgoročno omili življenje ljudi v slovenski Istri.

Ostro se je že v sredo na razmere odzval tudi piranski župan Andrej Korenika in na direkcijo naslovil uradno urgenco. Župan občine Piran je prav tako predlagal odstranitev zapore ali zamik gradnje po turistični sezoni. Posebej je opozoril, da so zastoji preprečevali hiter prehod gasilcem in reševalcem, česar po njegovi oceni ni mogoče sprejeti kot običajno posledico izvajanja gradbenih del.