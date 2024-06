Rezultati nadzora: na trgu tudi stara semena, iz katerih ne bo vzklilo nič

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (IVHVVR) tudi v letošnjem letu spremlja označevanje in kakovost semena zelenjadnic na trgu. V okviru kontrole je bila neskladna četrtina vzorcev, razlog za neskladje pa je bila preslaba kalivost, povezana s starostjo semena. Pri semenih solate ljubljanske ledenke so ugotovili celo ničodstotno kalivost, kar pomeni, da iz takega semena ne bo vzklilo prav nič.

V obdobju od 1. januarja do 31. maja letos je bilo na trgu odvzetih 53 vzorcev semena zelenjadnic. Nekaj vzorcev je bilo odvzetih v skladiščih dobaviteljev, večina pa v maloprodaji (trgovski centri, kmetijske trgovine in podobno), največkrat je bila vzorčena solata. "Pri vseh vzorcih semena je bila analizirana čistost (prisotnost čistega semena, drugih vrst ter mrtvih primesi), energija kalitve (odstotek vzkaljenih semen po treh dneh), kalivost (odstotek normalnih klic, nenormalnih klic, trdega semena, svežega semena ter mrtvega semena). Pri vzorcih solate je bilo kar dobrih 30 odstotkov vzorcev neskladnih. Razlog neskladnosti pri solatah je bila kalivost. Kar štirje vzorci solate od 11 neskladnih so imeli kalivost pod 10 odstotkov. Neustrezna kalivost je bila razlog neskladja tudi pri enem vzoru peteršilja in enem vzorcu radiča," so po objavi delnega poročila sporočili iz kmetijskega ministrstva. Pri eni od serij solate sorta ljubljanska ledenka so ugotovili celo ničodstotno kalivost, pri seriji solate sort vegorka in brune d'hiver en odstotek kalivosti, pri seriji sorte glaciale di lubiana 3 pa dvoodstotno kalivost. Ob tem na ministrstvu sicer opozarjajo, da rezultati ne pomenijo, da neskladja veljajo za vse solate določene sorte, temveč le za partijo, ki je bila vzorčena.

"Pri ugotovljenih neskladjih je bil ključni dejavnik starost semena, saj je bilo kar sedem vzorcev semen, ki so bila neustrezno kaliva, starejših od treh let. Prav tako je imelo sedem neskladnih vzorcev semena na embalaži označeno veljavnost do oktobra oziroma konca leta 2024," so rezultate pojasnili na ministrstvu, IVHVVR zato potrošnikom svetuje, da pri nakupu semen preverijo datum pakiranja na embalaži. Kako prepoznati tržno leto pakiranja?

