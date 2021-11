Semiška županja: Opraviči naj se vlada. Lokalno gibanje svetnikom očita diskreditacijo

Konec tedna je nato sledil poziv, ki so ga podpisali semiški svetniki Sonja Klemenc Križan (SDS), Dina Šmalc (Ni nam vseeno), Damir Stare (SDS), Urška Banovec (NSi) in Anton Križe (SDS). Zapisali so, da so nad izjavami zgroženi: "Obsojamo njene izjave, ki niso primerne v času, ko skoraj ni več na razpolago bolnišničnih postelj za bolnike, ko so nam s svojim strokovnim medicinskim kadrom na pomoč priskočile sosednje države in ko znanstvena in medicinska sfera opozarjata na težko zdravstveno situacijo. V teh težkih časih ni pomembno, ali je zapisano v zakonu, kako se moramo ravnati, pomembno je, da se čim bolj izolira virus, da je čim manj težkih bolezenskih potekov in smrti."

Na njene navedbe se je med drugim odzval minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki je dejal, da "županja Semiča ne more oz. ne bi več smela opravljati svoje funkcije" . Zdravstveni minister Janez Poklukar pa pravi, da od tistih, ki imajo javne funkcije, pričakuje, da bodo naredili vse za zadostno precepljenost in obvladovanje okužb. Tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije so poziv ostro obsodili in dejali, da od pristojnih pričakujejo, da se bodo čim prej ustrezno odzvali na županjine aktivnosti oziroma nesprejemljive pritiske na zaposlene.

Razmere v Semiču, kjer je zavrelo, potem ko je županja na Osnovno šolo Belokranjskega odreda Semič naslovila pismo, v katerem poziva k opuščanju ukrepov , se ne umirjajo. Glede na zdaj zloglasno pismo sama meni, da so ukrepi protiustavni, nezakoniti in ne spoštujejo temeljnih človekovih pravic, niti ne verjame, da je Sars-Cov-2 tako nevaren virus. Prav tako je namignila, da bodo prenehali spoštovati ukrepe na občini oziroma kot sama meni, začeli spoštovati zakon in ustavo. Število hospitaliziranih, izredno visoka zasedenost intenzivnih postelj in več kot 5.000 mrtvih, od tega več kot 200 v zadnjih dveh tednih, je ni prepričalo v nasprotno.

Po poslanem pismu naj bi bili nato deležni celo groženj, danes pa so prejeli še odgovor županje. Ta pravi, da je "vedno nosila odgovornost za vsako delovanje in izjavljanje": "In to se tudi zdaj ni v ničemer spremenilo, saj so moje izjave vedno na strani veljavne zakonodaje ter varovanja zakonitih pravic občank in občanov."

Ljudi je pozvala, da se "oklenejo temeljnih civilizacijskih vrednot", ki so zapisane v zakonodaji in "ne dopuščajo kršenja človekovih oziroma otrokovih pravic ter nikakršne diskriminacije ljudi". Svetnike je obtožila, da ne berejo s srcem, ampak strankarsko oziroma politično, saj bi sicer "uvideli, da me vodi izključno skrb do mnogih, ki vsak dan trkajo na županska vrata". Dejala je, da "jokajo, obupujejo in ne vedo, kako naprej", saj so brez argumentov potisnjeni v kot in potrebujejo pomoč. "Zato štejem za svojo poklicno oziroma profesionalno dolžnost, da vse občanke, občane ter vse naše otroke zaščitim pred brezpravnim ravnanjem, ki ga našim osnovnim šolam narekuje režimska politika," vztraja.

Obregnila se je ob navedbo svetnikov, da "ni pomembno, kaj je zapisano v zakonu". Kot poudarja, to ni le pomembno, ampak zavezujoče: "Nisem presojevalka zdravstvenih ukrepov, ampak s položaja, ki ga zasedam, zgolj političnih, kadar ti nimajo pravne podlage, povrhu pa še otežujejo naša življenja."

Svetnike, ki so ji pisali, je pozvala, naj se "ogradijo od politizacije v času, ko ljudje umirajo tudi zato, ker ne dobijo pravočasne zdravniške oskrbe".

Županja torej, kljub številnim kritikam, vztraja pri svojem. Glede opravičila pravi, da se je, če kdo, dolžna opravičiti vlada, sama pa da ima čisto vest.