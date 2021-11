Župan Kočevja: Semiški županji je uspel popoln razkol skupnosti

Da pozive županje Semiča Polone Kambič k neupoštevanju ukrepov obsojajo, da takšne izjave ne spadajo v njihovo skupnost in zato zahtevajo, da jih prekliče ter se opraviči. Tako se bere poziv, pod katerega se je podpisalo pet semiških občinskih svetnikov in zaradi katerega so očitno postali tarče groženj in pritiskov s strani županjinih privržencev. Tudi zato pred kamere niso želeli. Tu je dokaz, da so izjave, kot jih je imela županja, lahko nevarne, poudarjajo v Združenju občin.

"Hujskanje, neke vrste državljanska nepokorščina in podobno, to so stvari, ki bi jih morali funkcionarji zelo odmerjeno uporabljati. V tem primeru je šla stvar zagotovo predaleč," meni župan Kočevja Vladimir Prebilič. Oster je tudi upokojeni ravnatelj Dušan Merc, ki je županjine pozive šolam označil za neumnosti, ki ravnateljem le otežujejo delo: "Na eni strani imajo lahko take čudaške župane, ki so pravzaprav del njihovega 'establishmenta', njihov vrh. Na drugi strani pa imajo precej nesposobno ministrstvo."