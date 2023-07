Šempetrska bolnišnica bo postala del mreže za onkološko obravnavo bolnikov

"Mreža onkološke dejavnosti v Sloveniji naj bi zagotavljala čim bolj kakovostno oskrbo za vse bolnike z rakom, ne glede na to, od kod prihajajo in v kateri instituciji so zdravljeni," je na novinarski konferenci ob obisku povedala glavna koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022–2026 Sonja Tomšič.

V Sloveniji že obstajajo zdravstvene institucije, ki poleg obeh univerzitetnih centrov že obravnavajo bolnike z najpogostejšimi oblikami raka.

"Trenutno vzpostavljamo kazalnike kakovosti za spremljanje te obravnave, in sicer za najpogostejših pet rakov. Na osnovi rezultatov teh podatkov pa bomo v prihodnje lahko izoblikovali ali pa podpirali in krepili to kakovostno obravnavo. Pričakovati je, da bi prvi rezultati na tem področju bili leta 2025, prej ne," je še dejala Tomšičeva.