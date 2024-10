Šempetrski Mahle bo ukinil več kot 600 delovnih mest

Kot je dodal Haas, si prizadevajo poiskati socialno sprejemljive rešitve za tiste zaposlene, ki jih bodo ti ukrepi prizadeli. "Zdaj bomo pristopili k procesu posvetovanj s predstavniki zaposlenih," je dodal.

Šempeter pri Gorici je največja od petih lokacij skupine Mahle v Sloveniji. Družba, ki je nastala s preimenovanjem nekdanje Letrike, potem ko je ta pristala v nemških rokah, v Sloveniji skupaj zaposluje več kot 2000 ljudi.

Z okoli 1700 zaposlenimi je Šempeter osrednje razvojno in proizvodno središče za električne pogonske sisteme in mehatroniko, ki se uporabljajo v hibridnih in električnih vozilih ter električnih kolesih. V zadnjih letih je Mahle v Šempetru zagnal tudi proizvodnjo elektromotorjev za nova vozila in električna kolesa.