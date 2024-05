Senat UL sprejel nove sklepe glede sodelovanja z izraelskimi institucijami

V prvem sklepu so tako obsodili "vsakršno usmerjanje nediskriminatornih vojaških napadov na cilje, ki povzročajo škodo in žrtve med civilisti, še posebej otroci, ter uničevanje civilne infrastrukture, pri čemer kot izobraževalna inštitucija še posebej poudarjamo nesprejemljivost uničevanja izobraževalne infrastrukture". Zavzemajo se, so sporočili, za polno spoštovanje vseh mednarodnopravnih obveznosti vpletenih strani.

Kot so sporočili z Univerze v Ljubljani, senat UL obsoja vse kršitve mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic, na območju Izraela ter še posebej v Gazi in na drugih okupiranih palestinskih ozemljih.

Ob tem so se pridružili pozivom številnih članov mednarodne skupnosti, da pristojna mednarodna telesa, kot je meddržavno sodišče, čimprej opravijo svoje delo, ustrezno prepoznajo dogajanje na tem območju ter zagotovijo spoštovanje človekovih pravic za vse prebivalce in trajen mir. Prvi sklep je bil sprejet s 27 glasovi, štiri osebe so se glasovanja vzdržale, nihče pa mu ni nasprotoval.

Bodo prekinili akademsko in gospodarsko sodelovanje z izraelskimi izobraževalnimi institucijami?

Izjavo o izraelskem genocidu v Gazi, ki od Univerze v Ljubljani zahteva takojšnjo prekinitev akademskega in gospodarskega sodelovanja z izraelskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, povezanimi z izraelsko vojaško industrijo, je že sprejel senat FDV, zdaj pa so v drugem sklepu odločali o tem tudi v senatu UL.

A kot so odločili, imata univerzitetno raziskovanje in znanstveno sodelovanje znaten in pozitiven vpliv na krepitev družbe in mednarodnih odnosov. "Spodbujanje inovacij, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja in razumevanja globalnih problemov je ključnega pomena za bolj miren in povezan svet. Vse dokler se ti cilji uresničujejo, Univerza v Ljubljani sodeluje v obstoječih mednarodnih raziskovalnih projektih v okviru programa Obzorje Evropa, ki jih financira Evropska komisija, razen če bo prišlo do predloga prekinitve sodelovanja s strani EU," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sicer pa bodo pri morebitnih novih prijavah do nadaljnjega, pred vstopom v konzorcij, v katerem bi sodelovala izraelska ustanova (kot tudi v primerih ustanov iz držav, ki izvajajo agresijo na tujih ozemljih ali kršijo človekove pravice v lastnih državah), preverili takšno prijavo projekta v luči morebitne povezanosti z vojaškimi strukturami. K takšnemu projektu posledično ne bodo pristopili. Sklep je bil sprejet s 30 glasovi, ena oseba se je vzdržala glasovanja, nihče ni bil proti.