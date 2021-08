Senčnik za avto, ki odbija vse žarke in se zloži kot dežnik?!

Sončna svetloba in UV žarki, ki se prebijejo skozi okno v notranjost avta, so namreč glavni uničevalci materialov , ki prekrivajo volan, sedeže avta, ročaje in armaturo.

Vročinski vali, ki smo ji priča v zadnjih letih, še posebej škodujejo avtom, ki niso pravilno zaščiteni.

Visoke temperature in direktna sončna svetloba dokazano povzročijo hitrejše staranje notranjosti vašega avta.

Tudi tisti, ki se zavedajo te težave in jih vročina v avto moti, pa na avto ne nameščajo zaščit iz popolnoma jasnih razlogov – so prevelike, nerodne in zamudne za namestiti, hitro se strgajo in težko jih je prevažati v avtu.

Obstaja pa čisto preprosta rešitev, ki v dveh urah uspešno zniža temperaturo v notranjosti avta z 70 na 30 stopinj.

Hkrati pa tudi zaščiti notranjost pred UV žarki, ki sčasoma povzročijo uničenje materialov v kabini avtomobila.